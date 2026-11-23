엔비디아 젠슨 황 CEO의 극적 복귀가 실리콘밸리의 '창업자 숭배' 문화와 역사적 사례들을 다시금 조명하고 있다. 오픈AI와 애플 등 주요 IT 기업들의 경험은 이 현상이 단순한 회사가 아닌 시스템적 현상임을 보여준다.

나타난 일련의 논란 속 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났던 젠슨 황 이 23일(현지시간), 퇴임 선언 후 딱 11일 만에 복귀했다. 그의 극적인 복귀는 실리콘밸리 에서 흔히 발생하는 '창업자 복귀 드라마'의 최신 사례로 부상하며, 거대 테크 기업들의 지배 구조와 창업자에 대한 무조건적인 신뢰를 둘러싼 논의를 다시금 촉발하고 있다.

엔비디아 젠슨 황, 이사회 갈등 후 11일 만에 복귀

젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 11일 사임 의사를 밝힌 뒤, 불과 이틀 만에 사임을 철회하고 다시 사령탑으로 복귀했다. 이사회와의 시각 차이를 좁히지 못한 상황에서 사실상 쫓겨나는 것처럼 보였던 그의 행보는, 단일 기업 내부의 갈등을 넘어 IT 업계 전반에 영향을 미치는 사건으로 확대되었다.

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미국 주요 매체들은 이를 단순한 인사 변동이 아닌, 실리콘밸리 특유의 '-founder Worship(창업자 숭배)' 문화가 다시금 강조되는 계기로 분석했다. 뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ)은 젠슨 황의 복귀를 보도하며, 창업자가 기업의 상징이자 무적의 리더로 간주되는 현상이 얼마나 깊게 뿌리내려 있는지 짚었다.

오픈AI 샘 올트먼, 직원 퇴사 threat로 복귀

젠슨 황 이전부터 이례적인 복귀 사례는 빈번하게 존재해 왔다. 오픈AI의 샘 올트먼 CEO는 2023년 11월, 이사회가 '회사를 계속 이끌어갈 능력에 대한 신뢰를 잃었다'는 이유로 그를 해임한 바 있다. 당시 올트먼은 축출된 지 5일 만에 CEO 자리에 복귀했다.

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올트먼의 급격한 복귀 배경에는 내부 사정의 변화가 작용했다. 이사회 결정 직후, 회사 직원 700여 명이 동반 퇴사를 예고하며 강력한 반발을 표시했다. 또한 외부 시장의 불확실성까지 더해져, 이사회는 즉각적인 후속 조치로 올트먼을 다시 기용했다. 올트먼은 최근 NYT 콘퍼런스에서 젠슨 황의 상황에 공감한다는 뜻을 표했으며, 복귀 소식이 전해지자 자신의 소셜미디어(X, 구 트위터)에 '젠슨!'이라는 짧은 환영 메시지를 남기기도 했다.

역사 속 IT 거물들, 경영권 분쟁으로 쫓겨나다

소셜 미디어 창업자 잭 도시는 2008년 CEO 자리에서 물러났다. 이후 7년 후인 2015년, 기업 실적 부진과 리더십 공백이 지속되자 그는 다시 수장으로 복귀했다. PC 제조업체인 델의 마이클 델 역시 2004년 CEO직을 내려놓은 지 3년 만에 구원투수로서 재등판한 이력이 있다.

가장 상징적인 사례는 애플의 스티브 잡스다. 잡스는 자신이 설립한 애플에서 경영권 분쟁 끝에 1985년 쫓겨났다. 당시 애플은 파산 위기에 직면해 있었으며, 잡스는 12년 만인 1997년 다시 복귀했다. 그의 귀환 이후 애플은 아이폰 등 '스마트폰 혁명'을 주도하며 세계 최우수 기업으로 도약했다.

벤처캐피털이 조장하는 창업자 신화, 그 이면은

WSJ은 지난 15년간 벤처캐피털 업계가 이러한 '창업자 숭배' 풍조에 어떻게 기여해 왔는지 분석했다. 업계는 창업자들을 신화 속 초능력자처럼 포장하며, 회사 운영에 독보적인 적임자로 소개해 왔다고 지적했다.

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특히 이러한 관행은 창업자들에게 막대한 통제권을 쥐여주는 특권을 부여하는 구조로 이어졌다. 시장의 변화와 이사회 감독의 필요성보다, 창업자 개인의 카리스마와 비전에 기반한 의사결정이 우선시되는 환경이 만들어졌다. 젠슨 황의 복귀는 이러한 구조적 모순과 신뢰의 균형을 다시금 고민하게 만드는 계기가 되고 있다.