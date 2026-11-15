엔비디아 본사 기념패 철거 논란과 황젠슨 회장의 폭언 증언

캘리포니아 샌제이머 데니스 매장에서 엔비디아 기념패 철거 소동과 함께 황젠슨 전 CEO의 내부 폭언 및 신체적 공격 증언이 드러나 기업 문화 논란으로 비화되고 있다.

미국 실리콘밸리의 중심지인 캘리포니아주 새너제이 에 위치한 데니스 식당 매장에서 엔비디아 의 기원을 알리는 기념패를 철거했다가 다시 설치하겠다고 밝히면서 일련의 소동이 벌어졌다. 이 사건은 엔비디아 의 창업자이자 전 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 사임하며 발생한 물리적, 문화적 변화의 상징적인 단서로 주목받고 있다. 데니스 매장은 14일(현지시간) 미 NBC 방송과 뉴욕포스트를 통해 이 같은 사실이 보도되며 글로벌 기술 기업의 역사와 개인적 스캔들이 교차하는 지점에 서게 되었다.

데니스 매장 기념패 철거 및 복원 경과

샌프란시스코=연합뉴스>의 보도에 따르면, 젠슨 황이 불륜 스캔들로 물러나자 엔비디아의 발상지인 미국 식당 데니스가 매장 내 '엔비디아 발상지' 명판을 철거했다가 복원을 예고하는 등 소동이 벌어졌다. 캘리포니아주 새너제이에 위치한 데니스 매장은 젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO)에서 사임한 직후 벽에 걸려 있던 엔비디아 창업 기념 명판과 사진을 철거했다고 미 NBC 방송과 뉴욕포스트가 14일(현지시간) 보도했다.

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황 전 CEO는 오리건주에 거주하던 젊은 시절 데니스에서 설거지 아르바이트로 사회생활을 시작했고, 1993년 엔비디아를 세울 때는 공동창업자들과 함께 새너제이 데니스 매장에서 창업 구상을 다듬었다. 최근 해당 매장 관리자들은 황 전 CEO가 불명예 퇴진하자 벽면의 전시물을 황급히 떼어냈다고 직원들은 전했다. 이러한 행동은 단순한 물리적 제거를 넘어, 기업 창립자의 명예 훼손이 발생한 상황에서 기업 역사와 개인의 관계를 어떻게 정의할지에 대한 복잡한 고민을 반영하는 것이다.

데니스 측은 "젠슨 황은 데니스에서 접시닦이로 일을 시작했고 수년 후 공동창업자들과 부스에 모여 엔비디아 아이디어를 논의했다"며 "기념패는 그 공유된 역사를 기리는 것"이라고 덧붙였다. 데니스는 지난해 엔비디아의 연례 개발자회의 'GTC' 행사 기간을 전후해 황 전 CEO가 즐겨 주문하는 방식을 반영해 소시지 4개와 팬케이크, 메이플시럽 등으로 구성된 한정 기간 메뉴 '엔비디아 아침 바이츠'(NVIDIA Breakfast Bytes)를 판매하기도 했다. 이러한 맥락에서 기념패의 철거와 복원 논의는 단순한 인테리어 변화를 넘어, 엔비디아와 데니스가 공유해 온 독특한 문화적 유산이 현재 어떤 형태로 존속되어야 할지에 대한 질문을 던지고 있다.

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황젠슨 전 CEO의 내부 폭언 및 공격 행위 증언

기념패 파동과 별개로, 황 전 CEO의 직책 사임 배경에 대한 구체적인 내부 증언들이 차례로 공개되며 논란의 수위를 높이고 있다. 뉴욕포스트에 따르면 지난해 2월 엔비디아 비공개 회의에서 황 전 CEO는 당시 글로벌 영업·현장 운영 부문 총괄 부사장 제이 푸리에게 폭언을 쏟아부었다. 이 같은 공격을 받은 푸리 당시 부사장은 아무 대답도 못 했다고 한다. 그는 이후 선임 고문으로 자리를 옮겼다.

소식통들은 그가 회의 도중 고위 임원에게 물병을 집어 던진 사건도 있었다고 전했다. 뉴욕포스트는 "황 전 CEO의 폭언은 엔비디아 내부에 널리 알려져 있었다"며 "그가 공개적으로 몰락하기 전까지 이런 일들이 외부에 알려지지 않았다는 사실에 일부 직원은 오히려 놀랐다"고 전했다. 이러한 증언들은 기술 업계의 리더십 모델이 어떻게 변화해야 하는지에 대한 심각한 질문을 제기한다. 과거에는 무조건적인 성과주의와 강력한 리더십이 기업 성장을 이끄는 핵심 동력으로 여겨지기도 했으나, 최근에는 직원의 존엄성과 안전을 해치는 행위가 개인의 경력뿐만 아니라 기업의 평판에 치명적인 타격이 될 수 있음을 시사한다.

황 전 CEO의 이러한 행동이 내부적으로 얼마나 광범위하게 인지되어 있었는지는 엔비디아의 조직 문화가 외부의 기대와는 상당히 다를 수 있음을 보여준다. 특히 고위 임원에게 물병을 던지는 등의 신체적 공격은 직장 내 폭력의 명확한 사례로 간주될 수 있으며, 이는 기업이 내부 통제를 강화하고 윤리 경영을 정착시켜야 하는 필요성을 절실히 느끼게 하는 계기가 되었다. 직원들의 놀라움은 이러한 행위가 일상적인 업무 환경에서 용인되거나 묵인되어 왔을 가능성을 암시한다.

엔비디아 주가 및 글로벌 기술 기업 문화에 미친 영향

이러한 일련의 사건들은 엔비디아라는 단일 기업의 내부 문제를 넘어, 글로벌 기술 산업 전반의 기업 지배 구조와 리더십 평가 기준에 영향을 미치고 있다. 엔비디아는 인공지능(AI) 칩 시장에서 독보적인 위치를 점하며 전 세계 기술 혁신의 중심에 서 있는 기업으로, 그 리더의 도덕성과 행동 방식은 투자자들과 소비자들의 신뢰에 직결된다. 황 전 CEO의 사임과 관련된 스캔들은 단기적인 주가 변동뿐만 아니라, 장기적인 기업 브랜드 가치에 대한 재평가 과정을 촉발하고 있다.

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새너제이 데니스 매장의 기념패 논란은 이러한 거시적 흐름이 일상적인 공간에서 어떻게 표출되는지를 보여준다. 엔비디아와 데니스의 인연은 단순한 기업과 매장 관계를 넘어, 창업자의 초기 고난과 성공을 기리는 상징적 공간이었다. 그러나 개인의 도덕적 실패가 발생한 상황에서 이 상징물이 어떻게 처리되어야 하는지는 해당 지역 사회와 기업 역사에 대한 집단적 기억을 어떻게 구성할 것인가에 대한 미묘한 고민을 필요로 한다. 데니스 측의 기념패 복원 예고는 기업이 개인의 실수를 단순히 지우는 방식이 아니라, 그 역사적 맥락과 교훈을 함께 기억하려는 시도로 해석될 수 있다.

향후 엔비디아는 새로운 리더십 체제 하에서 내부 문화 재정비를 가속화해야 할 전망이다. 내부 직원들의 신뢰를 회복하고, 외부의 윤리적 기준에 부합하는 조직 문화를 구축하는 것은 생존과 성장을 위한 필수 조건이다. 또한, 데니스 매장을 비롯한 엔비디아와 인연이 깊은 외부 파트너들 역시 이러한 변화의 흐름에 맞춰 그들의 관계 설정과 커뮤니케이션 전략을 수정할 필요가 있다. 기술 기업들이 창출하는 거대한 경제적 가치 뒤에는 인간적인 존엄성과 윤리가 기반해야 한다는 점이 다시 한번 확인되는 시점이다. 엔비디아의 다음 단계는 기술적 우위뿐만 아니라 윤리적 리더십을 통해 어떤 새로운 역사를 쓸 것인가에 달려 있다.