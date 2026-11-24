뉴욕증시가 엔비디아의 급락과 추가 관세 가능성에 휘청였다. 나스닥은 1.48% 내렸고, 유가는 호르무즈 긴장으로 반등했다. AI 투자심리 위기와 물가 우려가 공존하는 복잡한 시장 상황을 상세히 분석한다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 정책 불확실성과 주요 AI 기업들의 주가 변동성이 맞물리며 미국 뉴욕증시 가 혼조세를 보인 가운데, 시장은 인공지능 기술주의 조정 국면을 맞았다. 24일(현지시간) 뉴욕 증시는 전날까지 강세였던 AI 관련 종목들의 차익실현 매물과 트럼프 행정부의 추가 관세 부과 가능성이 투자 심리를 위축시켰다. 이에 따라 기술주 중심의 나스닥 은 큰 폭으로 하락했고, 광업 중심의 다우존스는 상승하며 시장이 양분되는 양상을 보였다.

AI 기술주 급락과 차익실현 매물

엔비디아를 필두로 한 반도체 및 AI 관련주들이 일제히 매도세를展开全文했다. 전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 31.5% 폭등했던 엔비디아 주가는 이날 5.86% 하락하며 급등세를 반전시켰다. 이는 수개월 만에 가장 큰 랠리가 이루어진 뒤 inevitable한 차익실현 현상으로 해석된다.

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엔비디아의 하락세는 다른 주요 반도체 기업들에도 영향을 미쳤다. AMD는 8.86%, 마이크론은 11.01% 각각 하락했으며, SK하이닉스 미국 증시 상장지수증권(ADR)도 9.9% 떨어졌다. 이로 인해 주요 반도체 종목들의 동향을 나타내는 필라델피아 반도체지수는 7.88% 폭락하며 강력한 하방 압력을 받았다.

역대 최대 규모 기업공개(IPO)로 화제였던 AI 기업 앤트로픽의 주가 행보도 주목을 받았다. 앤트로픽은 상장 4거래일째인 이날 처음으로 공모가인 83달러를 하회했다. 주가는 6.54% 급락한 81.91달러에 거래를 마감하며 공모가 대비 1% 이상 낮은 수준을 기록했다. 이는 AI 산업에 대한 과도한 기대감과 실제 수익성 간의 괴리가 존재함을 보여주는 지표로 읽힌다.

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트럼프 관세 정책과 물가 우려

시장을 불안정하게 만든 또 다른 주요 요인은 도널드 트럼프 행정부의 무역 정책이다. 미국 무역대표부(USTR)는 이르면 24일 한국을 포함한 16개 경제주체에 대한 '과잉생산 관세' 조사 결과를 발표할 예정이며, 이는 추가 관세 부과 가능성을 시사한다. 트럼프 행정부의 기존 관세 정책이 이미 미국 내 물가 상승 요인으로 작용하고 있어, 추가 관세가 물가를 자극할 경우 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기조가 장기화될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

세테라 파이낸셜 그룹의 진 골드먼 최고투자책임자(CIO)는 이러한 시장 변동성에 대해 수개월 만에 큰 폭의 랠리가展開된 후 차익실현이 예상된다며, 단 하나의 뉴스가 AI 투자에 대한 투자자들의 근본적인 의문을 해소해주지는 못할 것이라고 지적했다. 데이터센터 등 대규모 인프라 투자 지속 가능성과 수익성에 대한 우려가 상존하고 있다는 분석이다.

지수 동향 및 국제유가 반등

미국 3대 주요 지수는 엇갈린 흐름으로 장을 마무리했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 36.08포인트(0.50%) 하락한 7201.09에, 나스닥 종합지수는 356.02포인트(1.48%) 감소한 2만3733.54에 각각 종가했다. 반면, 다우존스30산업평균지수는 423.39포인트(0.85%) 상승한 5만18.70을 기록했다.

국제유가는 공급 과잉 우려에도 불구하고 지정학적 리스크로 인해 반등했다. 뉴욕상업거래소에서 내년 1월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 82.05달러로 전 거래일 대비 1.88달러(2.35%) 상승했다. 장중 호르무즈 해협 인근에서 선박 공격 소식에 가격 반등 모멘텀을 얻었으며, 이는 중동 지역의 원유 공급 증가 전망과는 상반된 움직임으로, 지정학적 긴장이 유가 변동성을 주도하고 있음을 보여준다.