엔비디아, 중국 우회 수출 의혹으로 규제 강화 및 리더십 위기

젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 사임과 중국 우회 수출 의혹으로 미국 정부의 대중국 반도체 수출 통제가 대폭 강화될 전망이다. 엔비디아의 매출 구조와 향후 전략적 불확실성이 초래될 것으로 보인다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들이 단순한 기업 내 인사 문제를 넘어, 미국의 대중국 반도체 수출 통제 정책과 글로벌 AI 기술 경제로 급격히 번지고 있다. 엔비디아 가 동남아시아를 통해 중국에 첨단 반도체를 우회 공급해 온 규모가 공식 통계보다 훨씬 클 수 있다는 의혹이 제기되면서, 스콧 베선트 미 재무장관은 회사 측에 즉각적인 해명을 요구했다.

엔비디아 중국 매출과 동남아 데이터센터 급증

월스트리트저널(WSJ)과 워싱턴포스트(WP) 등의 보도에 따르면, 엔비디아는 미국 정부의 엄격한 수출통제에도 불구하고 싱가포르와 말레이시아 등 동남아시아의 데이터센터와 중개업체를 통해 중국 기업의 AI 칩 접근을 넓혀 왔다. 조 바이든 전 행정부가 2022년 첨단 AI 반도체 수출 통제를 강화한 후, 엔비디아의 중국 매출은 2021년 71억 달러에서 2022년 58억 달러로 감소했으나, 싱가포르 매출은 2022년 23억 달러에서 2024년 237억 달러로 10배 이상 급증했다.

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이러한 수치는 미국산 첨단 AI 반도체가 동남아시아 제3국을 거쳐 중국으로 유입되고 있다는 우려를 낳고 있다. 실제로 미국 검찰은 동남아시아 창고에서 서버 일련번호를 바꾸고, 진짜 서버를 중국으로 빼돌린 사건을 적발했으며, 말레이시아 조호르주는 중국 기업의 폭발적인 수요로 세계적 데이터센터 허브로 급부상했다.

아올라니 투자와 바이트댄스의 연산 능력 확보

엔비디아 파트너사인 아올라니는 올해 초까지 말레이시아에 약 25억 달러 규모의 하드웨어 투자를 지원했으며, 주요 고객은 바이트댄스였다. 바이트댄스는 몇 년 안에 오픈AI와 엔트로픽 수준의 AI를 개발하기 위해 박차를 가하고 있으며, 말레이시아는 지리적 근접성과 만다린어 구사 인구 비율로 중국 기업의 진출에 유리한 환경을 제공한다.

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중국 기업들은 이러한 해외 인프라를 활용해 엔비디아의 첨단 AI 칩을 중국에 직접 들여오지 않고도 막대한 연산 능력을 확보하고 있다. AI 모델 훈련에 필요한 데이터를 해외 데이터센터로 보내고, 현지에 설치된 엔비디아 칩으로 연산 작업을 수행하는 방식이며, 일부 중국 AI 개발업체는 대용량 학습 데이터가 담긴 하드디스크를 동남아시아 데이터센터로 직접 운반하기도 했다.

컬퍼리서치와 DA 데이비드슨의 매출 분석

공매도 전문 투자조사업체 컬퍼리서치는 지난 5월 젠슨 황과 앨리스 황의 부적절한 관계 의혹을 제기한 바 있으며, 불법 반도체 우회 수출과 동남아 중개업체를 통한 공급을 고려할 때 엔비디아의 지난 회계연도 AI 연산용 반도체 매출 중 중국 수요에 따른 비중이 20%를 넘는다고 추산했다. 미국 증권사 DA 데이비드슨도 지난해 엔비디아 반도체 칩의 4분의 1은 최종적으로 중국에서 소비된다고 지적했다.

엔비디아는 올 상반기 동안 중국에서 124억 달러의 매출을 올렸는데, 이는 엔비디아 전 세계 총 매출의 7%에 해당하지만, 중국의 실제 수요에 기반한 매출은 이보다 훨씬 클 수 있다는 분석이 나온다. 엔비디아는 미 상무부의 조사가 강화되자 지난해부터 일부 해외 데이터센터 및 클라우드 파트너 기업에 중국 고객 비율을 30~49% 이하로 유지해 줄 것을 권고했지만, 이는 계약서에 의무적으로 명시된 조항은 아니었다.

스콧 베선트의 사임 요구와 규제 강화 전망

스콧 베선트 미 재무장관은 엔비디아의 중국 우회 수출을 강력히 비판하며, 엔비디아는 젠슨 황 전 CEO의 후임으로 외부 인사를 영입해야 한다고 촉구했다. 베선트 장관은 폭스뉴스에 출연해 엔비디아의 기업문화와 불법적인 판매 행위를 확인하고 향후 열흘 안에 이사회와 외부 법률 자문단으로부터 답변받아야 한다고 밝혔다.

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미 상무부는 이번 사태를 계기로 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 등을 첨단 반도체 수출허가 대상 국가에 추가하는 규정을 마련 중인 것으로 알려졌다. 이 방안이 시행되면 엔비디아의 블랙웰 시리즈와 같은 고성능 칩을 해당 국가로 수출하려는 기업은 사전 허가를 받아야 하며, 중국 기업의 원격 연산능력 이용도 제한될 수 있어 엔비디아의 동남아 사업망과 중국 AI 개발에 큰 파장을 미칠 전망이다.