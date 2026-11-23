엔비디아 제스황 CEO 복귀 소식에 미국 증시에서 엔비디아 주가가 32% 급등하며 일간 시가총액 증가액이 1293조에 달했다. 반도체 및 AI 관련주들이 동반 상승하며 시장 전체가 강세장 양상을 보였다.

제스황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식이 전해진 23일(현지시간), 글로벌 인공지능 (AI) 중심 기업인 엔비디아 의 주가가 32% 폭등했다.

이날 엔비디아 주가는 거래 종료 시간인 뉴욕증시 장 마감 기준 전일 대비 39.52달러(31.48%) 상승한 165.05달러에 거래를 마쳤다.

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엔비디아는 발행 주식수가 총 243억주로 추정되는 가운데, 하루 만에 시가총액이 약 9600억 달러(약 1293조 원) 불어났다.

증가된 시가총액 규모는 약 1056조 원으로 평가되는 삼성전자 전체 시가총액을 상회하는 엄청난 수준으로, 시장 주도의 강력한 상승세를 입증했다.

엔비디아 폭등, AI 및 반도체 산업 전체에 긍정적 영향 미침

인공지능 컴퓨팅의 핵심 인프라를 제공하는 엔비디아가 다시 상승세를 주도하면서, 관련 업종과 인덱스 전체가 함께 강세를 보였다.

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엔비디아의 강력한 호재는 단순한 개별 종목의 상승을 넘어, 글로벌 반도체 및 기술 섹터 전반에 걸쳐 투자 심리를 크게 견인했다.

특히 주요 반도체 종목들로 구성된 필라델피아 반도체지수(SOX)는 14.0% 급등한 9588.1포인트까지 상승하며 장을 마감했다.

메모리 반도체를 중심으로 한 관련주들의 상승세는 더욱 가파랐으며, 마이크론 테크놀로지는 전일 대비 19.0% 상승한 707.70달러에 거래를 종료했다.

마이크론의 주가는 하루 만에 무려 113.19달러나 뛰었으며, 이는 관련 종목의 강력한 수요를 반영하는 지표로 해석된다.

SK하이닉스 ADR과 경쟁사 등락폭 대조적 양상 보임

한국의 반도체 기업인 SK하이닉스의 미국 상장 주권(ADR)은 무려 20.0%의 급등세를 기록하며 시장의 주목을 받혔다.

SK하이닉스 ADR 가격은 124.24달러(약 167만 2000원)로 마감하며, 전날 국내 본주 시장(108만 5000원, 전일 대비 2.5% 하락)과 비교했을 때 무려 54%나 높은 가격 격차를 형성하기도 했다.

또 다른 주요 반도체 기업인 샌디스크와 웨스턴디지털도 각각 10.7%, 13.8% 상승하며 제스황의 영향력이 반도체 메모리 시장 전반으로 확장되고 있음을 보여줬다.

인텔 주가는 16.3%, 테코사가(TSMC) ADR은 14.1% 상승하며 두 자릿수 증가율을 기록했다.

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그러나 엔비디아와 경쟁 관계에 있는 AMD는 6.9%, 브로드컴은 3.0% 상승하는 데 그치며 상승폭이 상대적으로 제한적으로 나타났다.

빅테크 기업들보다 반도체 섹터가 훨씬 더 높은 상승세 기록

대형 기술주들 역시 상승세에 동참했지만, 반도체 섹터에 비해 그 폭은 훨씬 작았다.

메타플랫폼은 6.6%, 알파벳은 6.3%, 아마존은 3.5% 상승했다.

애플은 1.9%, 마이크로소프트는 1.7% 상승하는 데 그치며 전반적인 기술주 강세장 속에서도 반도체 및 AI 전문 기업들의 압도적인 우위를 드러냈다.

엔비디아의 수혜를 직접 받는 네오클라우드 관련주들도 강세를 보였다.

코어위브는 22.1%, 네비우스는 20.3%, 아이렌은 23.7% 상승했으며 오라클은 12.4% 상승했다.

이러한 시장 변동은 엔비디아의 주력 사업인 AI 반도체에 대한 글로벌 수요가 여전히 강건함을 보여주며, 관련 기업들의 주가 재평가를 촉발하는 핵심 계기로 작용했다.