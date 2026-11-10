엔비디아 CEO 스캔들, 국내 관련 ETF의 급락 후 반등 흐름과 향후 전망

엔비디아 CEO 젠슨 황의 불륜 스캔들로 국내 상장 엔비디아 ETF가 일시 급락했으나, 반도체주 상승세에 힘입어 11월 10일 일부商品이 상승전환하며 회복세를 보이고 있다.

11월 10일 한국거래소 시세에 따르면, 엔비디아 CEO 젠슨 황 의 불륜 스캔들 여파로 전일 강세를 잃었던 국내 상장 엔비디아 관련 상장지수펀드(ETF)들 중 일부가 상승전환했다. 이전 거래일인 11월 9일 엔비디아 의 급등락과 함께 전체적으로 약세를 보였던 관련 상품은, 11월 10일 전반적인 반도체주 활약에 힘입어 회복 국면에 진입했다.

엔비디아 ETF 7종 중 일부 상승, 채권 편입 효과

국내에 상장된 엔비디아 명칭 포함 ETF는 총 7종으로 확인되며, 이 중 ACE 엔비디아밸류체인액티브 가 5.43% 상승한 1만 8천 34원에 거래를 마쳤다. 또한 1Q 엔비디아고정미국AI반도체 는 4.55% 상승한 8천 845원에 장을 마무리했다. 반면 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 은 1.98% 하락한 8천 650원을 기록하며 전일 대비 여전히 부진했다.

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전일 기준 가장 크게 하락했던 상품은 엔비디아, 알파벳, 미국 단기 국채 등을 포함한 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 으로, 8천 825원에서 8천 650원으로 1.98% 떨어졌다. 이어 RISE 엔비디아고정테크100 이 1.93%, KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 가 1.62%, ACE 엔비디아채권혼합 이 1.37%, TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 가 1.02% 하락했다.

엔비디아 주가 급락과 미국 증시 반응

엔비디아의 경영진 스캔들은 글로벌 증시에도 즉각적인 영향을 미쳤다. 11월 8일(현지시간) 엔비디아 이사회는 독립 조사를 착수한다는 공식 성명을 발표했으며, 젠슨 황 CEO는 별도 메시지를 통해 불륜 사실을 인정했다. 이로 인해 11월 9일 미국 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 장중 한때 170.24달러까지 급락하며 8.79% 하락했고, 종가는 4.3% 떨어진 178.67달러에 형성되었다.

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하지만 11월 9일 미국 주요 지수는 엔비디아의 하락에도 불구하고 일제히 급등했다. 엔비디아 AI 대장주의 흔들림에도 불구하고 AMD, 브로드컴, 마이크론 등 다른 주요 반도체주들의 상승세가 강세를 주도하며 시장 전체의 매수세를 끌어올렸다. 이 같은 현상은 국내 ETF에서도 유사하게 나타나, 엔비디아 단일 종목 비중보다 반도체 밸류체인이나 채권을 포함한 상품들이 더 강한 회복세를 보였다.

구성 종목별 차이와 밸류체인 ETF의 강세

국내 상장 ETF의 상품 구성 차이는 가격 변동성에서 뚜렷한 차이를 만들었다. ACE 엔비디아밸류체인액티브 는 명칭에 엔비디아가 들어가 있으나, 실제로는 삼성전자, 삼성전기 등 엔비디아의 공급망인 밸류체인 종목들로만 구성되었다. 이러한 구조적 특성 덕분에 엔비디아 본사의 주가 변동성에 직접적인 노출을 최소화하며 상승세를 견인했다.

채권混合型 ETF 역시 안정적이지 못한 엔비디아 주가 변동성으로부터 일정 부분 방어막 역할을 했다. 엔비디아와 알파벳을 포함하면서도 미국 국채를 혼합한 상품은 순수 반도체주 대비 변동성이 적어, 투자자들의 방어적 매수 심리를 자극하며 상대적 강세를 보일 수 있었다. 증권가에서는 이러한 상품들의 구조적 특성이 리밸런싱 과정에서의 수급 불안정을 줄이는 데 기여했다고 평가한다.

증권가의 향후 전망과 리스크 요인

증권가 전문가들은 스캔들의 단기적 영향은 제한적일 것으로 보지만, 장기적인 리스크 요인을 면밀히 주시하고 있다. 유안타증권 이재원 연구원은 AI 대장주인 엔비디아의 흔들림에도 불구하고 반도체 장비주 및 중소형주까지 랠리가 확산되었다며, 이는 AI 산업 전반의 투자가 활발히 진행 중임을 시사한다고 분석했다.

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반면 키움증권 한지영 연구원은 CEO의 사생활 문제가 AI 관련 국가 안보 이슈로 비화할 가능성을 경고했다. 엔비디아의 지배구조 불확실성이 커지고, 대중 기술 수출 통제 강화 등의 이슈가 결합될 경우 기업 가치 평가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이다. 현재로서는 엔비디아 AI 데이는 성공리에 진행되며 산업 생태계의 중요성은 부각되고 있으나, 기업의 내부 통제와 거버넌스에 대한 시장의 경계심은 유지될 것으로 예상된다.