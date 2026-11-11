엔비디아 젠슨황 CEO 불륜 스캔들, 주가 급락과 미중 외교 리스크

엔비디아 젠슨 황 CEO의 중국 여성과의 불륜 및 스파이 의혹으로 시총이 급감하며 미중 관계 경색 우려와 사내 분위기 침체가 동시에 발생하고 있다.

엔비디아 의 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 이 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심되는 여성 기업인 앨리스 황 과의 불륜 관계 및 첩보 활동 의혹에 휩싸이며 글로벌 반도체 산업과 미중 간 외교 관계에 큰 파장이 일고 있습니다. 이 사건은 단순한 개인적 추문을 넘어 엔비디아 의 주가 급락과 전 세계 시장에서의 지위 변화, 그리고 미국 내 반중 정서 부양이라는 심각한 정치적 리스크로 이어지고 있어 주목받고 있습니다.

주가 급락과 자산 증발 현황

엔비디아는 젠슨 황 CEO의 중국 간첩 관련 불륜 스캔들이 공개되면서 주가가 급격히 하락했습니다. 이로 인해 엔비디아는 한때 전 세계 시가총액 2위 자리를 내주게 되었으며, 이틀간 약 21조 원의 자산이 증발하는 피해를 입었습니다. 시가총액 순위는 8위에서 12위로 떨어졌으며, 워렌 버핏과 레이 엘리슨 등이 보유한 기업들의 상승세에 밀려 위치가 내려앉았습니다.

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차기 수장 후보와 내부 대응

젠슨 황의 자리 이탈 가능성이 거론되는 가운데, 차기 수장 후보군에는 AMD의 최고경영자(CEO)인 리사 수의 이름도 포함되었습니다. 대만 매체들은 이러한 가능성을 보도했으며, 엔비디아는 스캔들 사태로 인한 독립 조사를 주도할 뉴욕 대형 로펌을 선임했습니다. 특히 전 뉴욕남부지검장 대행인 준 김이 이 조사를 총괄하게 되어 조사 과정의 공정성과 전문성을 확보하려 하고 있습니다.

미중 외교 위기 및 정책 논란

이 스캔들은 미중 관계를 경색시키는 촉매제가 될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 젠슨 황이 트럼프 행정부에 AI 칩 수출 완화를 설득한 경위가 드러나면서 기밀 메모와 수사 공정성에 대한 논란이 확산되고 있습니다. 미국 의회는 진상 규명을 요구하며 수출 통제 강화론까지 제기하고 있어, 정책적 파장이 커지고 있으며 중국 정부는 '중국 간첩설'을 거듭 부인하면서도 앨리스 황의 국적과 행방에 대한 질문에는 답변을 회피하고 있습니다.

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사내 분위기 침체와 외부 반응

CNBC의 보도에 따르면, 우상으로 여겨지던 직원들의 거부감이 확산되며 엔비디아 사내 분위기는 침체되어 있습니다. 젠슨 황의 고향인 대만 사회도 충격에 빠졌으며, 팬들과 취재진으로부터 록스타 대우를 받아온 그가 동정 여론에도 불구하고 현재까지 부인의 공개 반응은 없는 상태입니다. 실제 이혼 여부 등 법적 문제는 아직 불투명한 상황이지만, 사무실 불 꺼짐 현상 등 업무 환경 변화도 관찰되고 있습니다.

수사 대상과 기업망 연결 고리

스캔들의 핵심 인물인 앨리스 황(중국명 황러)은 중국 국적자로 알려졌으며, 디인포메이션 보도에 따르면 싱가포르와 말레이시아 기업망을 통해 칩 24만 개를 우회 유출한 혐의를 받고 있습니다. 그녀는 서류 흔적을 남기지 않고 젠슨 황과 친분을 과시하며 대규모 칩 주문에 덜미를 잡았으며, 과거 싱가포르 메가스피드 임원 이력을 가진 것으로 확인되었습니다. 2024년 초 젠슨 황과 첫 만남 후 친밀한 관계가 확인되며 중국 포섭 가능성도 제기되고 있어, 안보당국 조사가 활발히 진행 중입니다.