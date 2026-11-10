엔비디아 스캔들과 네이버 투자, AI 팩토리 협력에 미친 영향

엔비디아 황창규 CEO 스캔들로 인한 네이버의 AI 팩토리 전략 차질을 우려하는 목소리가 나온다. 1조3412억원 투자 완료와 지분 확보 상황, 향후 협력 전망을 분석한다.

엔비디아 (NEVDA)의 최고경영자(CEO)인 황창규 의 스캔들이 국내 인공지능(AI) 생태계의 핵심 축인 네이버 (Naver)의 사업 계획에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중되고 있다. 특히 황창규 CEO가 엔비디아 의 기술 방향성을 결정하는 핵심 인물이자, 네이버 와 대규모 전략적 동맹을 맺은 파트너인 만큼 이 사안의 여파가 협력사의 사업 추진 동력에 부정적 변수로 작용할 것이라는 우려가 나오고 있다.

네이버 투자금 납입과 지분 확보 현황

네이버는 지난 6일 엔비디아가 진행한 대규모 지분 투자 절차의 최종 단계인 1조3412억원의 투자금 납입을 완료했다. 이에 따라 네이버가 확보한 엔비디아 지분 비율은 4.13%로 늘어났다. 이는 네이버를 창업한 이해진 이사회 의장의 지분율을 상회하는 수치로, 양사가 단순한 투자 관계를 넘어 AI 사업의 성과와 실패를 함께 책임지는 심층적인 전략적 동맹 관계에 있음을 보여주는标志性 사건이다.

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AI 팩토리 구축 메커니즘과 브룩필드 역할

양사의 협력 모델인 'AI 팩토리'는 브룩필드, 엔비디아, 네이버클라우드가 각각의 강점을 결합해 작동한다. 브룩필드가 데이터센터 등 컴퓨팅 인프라를 조성하면, 엔비디아가 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 제공하고, 네이버클라우드가 이를 활용해 AI 서비스를 구동하는 구조다. 이는 검색과 광고 중심의 기존 플랫폼 사업을 넘어서 클라우드와 산업용 AI를 새로운 성장 동력으로 삼고자 하는 네이버의 B2B 중심 확장 전략과 완벽하게 부합한다.

황창규 CEO 영향력과 의사결정 구조

황창규 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 이후 AI 반도체 산업에서 독보적인 지위를 구축해 온 인물로, 제품 개발부터 고객 관계, 신사업 전략 전반에 절대적인 영향력을 행사해 왔다. 승계 구도가 뚜렷하지 않아 장기화될 경우 의사결정 속도가 저하될 수 있다는 지적이 나온다. 뉴욕타임스는 황창규 CEO가 미국 정보당국이 중국 스파이로 지목한 앨리스 황과 부적절한 관계였다고 보도했으며, 황창규 CEO는 구성원들에게 사과 메시지를 전달했다.

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엔비디아 이사회 조사와 공식 입장

엔비디아 이사회는 중국의 첩보 활동 의혹을 조사하기 위해 외부 전문가가 포함된 위원회를 구성했으며, 현재까지 국가 안보나 기밀 유출에 대한 근거가 없다는 입장을 명확히 했다. 중국 외교부도 이를 근거 없는 비방으로 규정했다. 다만 개인의 거취 문제와는 별개로 공식 계약과 절차에 따라 진행된 사업인 만큼, 단기적 불안감이 실제 비즈니스에 즉시 타격을 줄 것이라는 관측은 희박한 편이다.

네이버의 AI 발 매출 창출 목표와 전망

네이버는 오는 2027년부터 AI 기반 매출을 본격적으로 창출하겠다는 청사진을 제시한 바 있다. 반도체업계 관계자는 대기업의 프로젝트가 중장기적 성격으로 진행되는 만큼, 리더십 교체나 스캔들로 인해 프로젝트 방향성이 쉽게 변경되지는 않을 것으로 예상한다. 현재로서는 영향이 제한적이며 상황 추이를 관찰하는 단계이지만, 엔비디아의 GPU 공급 일정이나 배정 물량 변화가 네이버의 사업 일정과 글로벌 신뢰도에 미칠 파장을 예의주시하고 있다.