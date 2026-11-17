젠슨 황 전 CEO 사임 후 딸 매디슨 황의 사내 권력 남용설이 제기되며 엔비디아의 새로운 경영 리스크로 대두되고 있다. 가족 경영의 폐해와 지배구조 개선 필요성이 촉구되는 상황.

엔비디아 창업자이자 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황 의 퇴진 이후, 그의 가족 구성원인 딸과 아들, 사위의 사내 거취가 회사의 새로운 경영 리스크로 급부상하고 있다. 특히 창업자의 직계 가족들이 막강한 사내 영향력을 행사해 온 만큼, 권력 공백기에 조직 내 권력 구도의 변화가 불가피할 것이라는 관측이 지배적이다.

황씨 일가의 사내 권력 구도와 핵심 인물

16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 전·현직 엔비디아 직원 10여 명의 증언을 바탕으로 황씨 일가의 내부 역할을 상세히 보도했다. 맏딸 매디슨 황(35), 아들 스펜서 황, 사위 니코 카프레즈는 회사 내부에서 젠슨 황의 직계 라인으로 통하며 실질적인 영향력을 행사해 왔다고 전했다. 이들은 단순한 가족 관계를 넘어 핵심 의사결정 과정에 깊게 관여해 온 것으로 알려졌다.

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가장 주목받는 인물은 엔비디아 합류 후 마케팅 및 비서적 역할을 수행해 온 매디슨 황이다. 그는 미국 요리학교 CIA와 프랑스 르 꼬르동 블루를 졸업한 후, 루이비통모에헤네시(LVMH) 계열 호텔과 제과점 등을 운영해 왔다. 2020년 엔비디아에 입사한 매디슨 황의 공식 직함은 '피지컬 AI 제품 마케팅 시니어 디렉터'이지만, 실제 직무는 아버지의 비서실장에 가깝다는 것이 직원들의 공통된 지적이다.

그는 분기별 경영진 회의와 이사회 보고 등 핵심 경영 과정에 관여하며 아버지의 이미지를 강화하는 데 주력해 왔다. 또한 사내 위기관리 차원에서 홍보회사 헬러(Heller)를 고용하는 과정에서도 핵심적인 역할을 수행하며 대외 이미지 관리의 주도권을 잡은 것으로 알려졌다.

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강압적 리더십과 핵심 인력의 이탈

매디슨 황의 업무 방식은 논란의 중심에 서 있다. 그는 거침없는 업무 추진과 강압적인 리더십으로 유명해졌으며, 직원들로부터 심각한 스트레스를 유발해 왔다는 증언이続出하고 있다. 젠슨 황 전 CEO조차 직원들에게 "화난 매디슨을 보내겠다"며 압박하는 상황이 벌어질 정도였다.

지난 2월 인도 뉴델리에서 열린 콘퍼런스 준비 회의에서는 아버지의 오랜 측근인 제이 푸리 부사장에게 고성을 질렀다. 이 사건 이후 제이 푸리 부사장은 회사를 떠난 것으로 전해져, 매디슨 황의 행동이 고위 임원들의 사직으로 이어진 직접적인 원인으로 지목되고 있다.

더욱 극단적인 사례도 보고되었다. 지난해 말 마케팅팀 회의에서 한 부사장이 매디슨 황의 호통을 듣다가 공황발작을 일으켜 회의장을 빠져나간 일이 있었다. 또한 지난 3월에는 엔비디아 핵심 소프트웨어인 쿠다(CUDA) 개발을 총괄한 아이언 벅 부사장이 공개적으로 면박을 당하는 일이 발생하기도 했다.

인사팀이 리더십 개선을 위한 코칭을 제공했으나 효과가 없었던 것으로 보인다. 최근 3년간 매디슨 황과의 갈등을 견디지 못하고 회사를 떠난 핵심 임원이 10여 명에 달한다는 추산이 나올 정도로 조직 내 불만이 고조되어 있었다.

과도한 캐릭터 마케팅과 조직 문화 논란

매디슨 황의 영향력은 내부 인사뿐만 아니라 사내 마케팅 전략에도 깊게 관여했다. 그는 아버지의 스타 CEO 이미지를 부각하기 위해 엔비디아가 제작한 만화 캐릭터 '토이 젠슨(Toy Jensen)'을 적극적으로 활용하도록 압박해 왔다.

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2020년 입사 이후 그는 마케팅팀에 신입사원 환영 영상과 사원 배지 등에 해당 캐릭터를 삽입하도록 요구했다. 지난 3월 개발자 콘퍼런스에서는 178달러짜리 캐릭터 스웨터 판매를 추진하고, 4분 분량의 만화 주제가 영상 상영까지 강행했다.

이 같은 과도한 캐릭터 중심의 마케팅 전략은 사내에서 부정적인 반응을 불러일으켰다. 직원들 사이에서는 회사가 마치 사이비 종교처럼 보인다는 거부감이 퍼졌으며, 진지한 연구 개발 기업이라는 이미지를 훼손한다는 비판이 제기되었다. 이러한 캐릭터 마케팅은 지난주 젠슨 황이 아내에 대한 불륜 사실을 인정하고 사임한 직후 중단된 것으로 알려졌다.

족벌 경영의 폐해와 지배구조 개선 요구

이번 논란은 단순한 가족 간의 사내 갈등을 넘어, 글로벌 반도체 기업 엔비디아의 지배구조와 조직문화 전반에 대한 질문으로 확대되고 있다. 창업자 가족이 경영진과 조직 운영에 어느 정도까지 개입할 수 있는지를 둘러싼 공론화가 본격화할 전망이다.

학계와 전문가들은 엔비디아 사태가 족벌 경영의 구조적 한계를 드러낸典型案例라고 지적한다. 10여 개 기업의 이사회에서 활동한 데이비드 요피 하버드 경영대학원 교수는 "족벌 경영은 거의 언제나 나쁜 선택"이라고 단언하며, 그것이 그럭저럭 잘 작동한 사례는 극히 드물다고 지적했다.

젠슨 황의 퇴진 이후 엔비디아는 새로운 경영진과 기존 가족 구성원 사이의 권력 균형 잡기에 어려움이 예상된다. 매디슨 황, 스펜서 황, 니코 카프레즈 등 황씨 일가의 향후 거취는 주가와 조직 안정성에 직결된 민감한 쟁점으로 남았다. 회사 측은 새로운 경영 방향 설정과 함께 투명하고 전문적인 지배구조 확립을 통해 조직의 신뢰를 회복해야 하는 과제를 안게 되었다.