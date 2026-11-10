엔비디아 주가 4%대 급락…젠슨 황 CEO 불륜 의혹에 주주 집단소송

엔비디아 주가가 9일 하루 4.27% 하락하며 시가총액 1900억달러가 증발했다. 젠슨 황 CEO를 둘러싼 중국 스파이 의혹으로 주주 집단소송과 미 의회의 진상 규명 요구가 이어지고 있다.

엔비디아 주가 가 9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 4%대 급락하며 178.67달러에 거래를 마쳤다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성 기업인과 불륜 관계였다는 사실을 인정하면서 촉발된 논란이 주가 하락과 주주 소송, 미국 의회의 진상 규명 요구로 번지고 있다.

이날 하루 엔비디아 주가는 전 거래일보다 7.97달러(4.27%) 하락했고, 시가총액은 1900억달러(약 260조원)가 증발했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 황 CEO를 두둔했지만, 미국 여야 정치권이 함께 진상 규명을 촉구하면서 사태의 파장이 커지고 있다.

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엔비디아 주주들, 젠슨 황 CEO 상대 집단소송 제기

미국의 로젠 로펌은 엔비디아와 젠슨 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구 집단소송을 제기했다. 테크크런치 보도에 따르면 원고는 개인 투자자인 마크 키스텐마허 등 주주들이다.

원고들은 2025년 10월9일부터 올해 11월8일까지 엔비디아 주식을 매수했다고 밝혔다. 소장에서 이들은 황 CEO가 해당 여성과의 불륜 사실을 공개하지 않아 주가가 인위적으로 부풀려졌다고 주장했다.

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주주들은 이번 의혹으로 인한 국가안보 우려가 엔비디아의 평판과 향후 사업 전망에 중대한 위험을 초래한다고 주장했다. 또 주가 급락으로 상당한 손실과 피해를 입었다고 설명했다.

테크크런치는 원고가 구체적 금액이 명시되지 않은 손해배상과 이자, 변호사 비용을 청구하고 있으며 배심원 재판을 요구했다고 전했다. 이번 소송은 엔비디아 회사와 황 CEO를 함께 상대로 한 것이다.

트럼프 대통령 두둔과 미 의회 진상 규명 요구

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일 백악관에서 기자들에게 젠슨 황 CEO와 통화한 사실을 밝히고 그를 두둔했다. 트럼프 대통령은 황 CEO에게 해당 여성이 스파이라는 사실을 조금이라도 알고 있었는지 물었고, 황 CEO는 전혀 몰랐다고 답했다고 전했다.

트럼프 대통령은 자신이 황 CEO의 말을 진심으로 믿는다고 말했다. 황 CEO가 매우 큰 고통을 겪고 있으며, 특히 가족과 사랑하는 아내 때문에 더욱 그럴 것이라고 덧붙였다. 통화의 목적은 황 CEO가 괜찮은지 확인하기 위해서였다고 설명했다.

트럼프 대통령은 이번 의혹을 자신도 최근에야 알게 됐다고 밝혔다. 연방수사국(FBI)이 사건을 들여다보고 있는 것으로 안다고 말했으며, 전날에도 황 CEO를 명예로운 사람이라고 감쌌다.

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블룸버그통신은 공화당과 민주당 주요 의원들이 중앙정보국(CIA) 국장과 국가정보국(DNI) 국장에게 사건과 관련한 비공개 안보 브리핑을 받았다고 전했다. 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 대중국 수출 규제를 주장하는 목소리도 커지고 있다.

정리하면 트럼프 대통령은 황 CEO의 개인적 안부를 강조했고, 의회는 비공개 브리핑을 통해 진상 파악에 나선 상황이다. 행정부의 두둔과 의회의 요구가 엇갈리면서 사태의 성격을 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다.

다음주 아시아 순방 동행 여부와 향후 일정

트럼프 대통령은 다음주 중국 등 아시아 순방에 황 CEO가 동행하느냐는 질문에 잘 모르겠지만 기꺼이 데려가겠다고 답했다. 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 이 문제를 논의하겠냐는 질문에는 그럴 생각이 없다고 말했다.

현재 사태는 주가 하락, 집단소송, 정치권의 진상 규명 요구가 동시에 진행되는 상황이다. 집단소송은 손해배상과 이자, 변호사 비용 청구를 담고 있으며, 의회의 안보 브리핑과 수출 규제 논의는 엔비디아 AI 반도체의 대중국 판매 환경과 맞닿아 있는 쟁점이다.

현재 보도에서 확인된 주요 일정은 다음주 아시아 순방과 FBI의 사건 검토 상황 정도다. 추가 법적 절차나 수출 규제 결정이 언제 이뤄질지는 보도 내용에서 확인되지 않았다.