엔비디아 황회장이 불륜 스캔들로 사임하며 31년 임기 종료

엔비디아 젠슨 황 최고경영자가 불륜 스캔들 끝에 사임하며 창립 31년 만에 임기를 마무리했다. AI 반도체 강호의 리더십 공백과 후임 체제, 한국과의 인연에 따른 파장을 집중 분석한다.

엔비디아 공동창립자이자 최고경영자 (CEO)인 젠슨 황 이 12일(현지시간) 잇단 불륜 스캔들 끝에 사임했다. 가정적인 애처가 이미지를 오랜 기간 유지해온 그의 불명예 퇴진은 전 세계 팬들에게 큰 충격을 안겼다. 동시에 30년이 넘는 기간 동안 엔비디아 를 세계적인 기술 강사로 키워낸 실리콘밸리의 대표적 성공 신화가 막을 내렸다는 아쉬움이 동시에 표출되고 있다.

젠슨 황의 기업가적 성취과 역사적 위상

황 전 CEO는 1963년 대만에서 태어나 대만과 태국에서 유년기를 보낸 후 9세 때 가족과 함께 미국으로 이주했다. 10대 시절에는 미국의 패밀리 레스토랑 체인 데니스에서 접시닦이와 웨이터로 일하며 어려운 시기를 보냈고, 고등학교 졸업 후 오리건주립대학에 진학해 전기공학을 전공했다. 이 과정에서 그의 현재 아내 로리 황과 실험 파트너로 처음 인연을 맺었으며, 황 전 CEO의 수줍음이 많아 첫 데이트 신청에 6개월이 걸렸다는 일화는 유명하다. 두 사람은 1985년 결혼했으며, 이후 스탠퍼드대학에서 전기공학 석사 학위를 취득했다.

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그는 반도체 기업 AMD와 컴퓨터 칩 제조업체 LSI로직에서 근무하며 실력과 성실함으로 신뢰를 쌓았다. LSI로직 창립자로부터 초기 투자자를 소개받은 그는 일반적인 컴퓨터로는 해결할 수 없는 문제를 푸는 회사를 만들고자 하는 생각으로 1993년, 30세의 나이에 동료 크리스 말라초스키, 커티스 프림과 함께 엔비디아를 공동 창립했다. 엔비디아는 1999년 PC 게임을 위한 세계 최초의 그래픽처리장치(GPU)인 지포스(GeForce) 시리즈를 출시하며 큰 주목을 받았고, GPU는 자율주행차와 AI 산업의 핵심 부품으로 자리 잡았다.

AI 생태계 구축과 기술적 독보적 위치

엔비디아의 또 다른 도약을 이끈 것은 2006년 선보인 쿠다(CUDA)다. GPU 기반 병렬 컴퓨팅 플랫폼인 CUDA는 GPU의 활용 범위를 그래픽 처리에서 일반 컴퓨팅 연산으로 확대하며 엔비디아의 독보적인 생태계를 구축하는 기반이 되었다. 2020년대 생성형 AI 열풍이 불면서 엔비디아는 필수 부품인 GPU와 CUDA를 중심으로 세계 최정상급 기업으로 등극했으며, 황 전 CEO는 2024년 포브스 선정 세계 10대 부호에 이름을 올리며 그 위상을 확인시켰다.

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이러한 기술적 성과는 글로벌 AI 혁명을 이끄는 원동력이 되었다. 황 전 CEO의 리더십 아래 엔비디아는 단순한 하드웨어 기업을 넘어 소프트웨어와 하드웨어가 결합된 종합 플랫폼 기업으로 변모했다. 그의 사임은 이러한 기술적 우위를 유지할 후임 경영진의 선정과 전략적 방향성 설정에 중대한 변수로 작용할 전망이다.

한국 시장에서의 활동과 재계 인사들과의 관계

황 전 CEO는 한국과의 깊은 인연으로도 국내에서 많은 관심을 받아왔다. 1996년 고 이건희 삼성 선대회장으로부터 기술 협력을 제안하는 편지를 받은 것을 계기로 처음 한국을 방문했으며, 2000년대 초 한국에 온라인 게임 열풍이 불자 서울 용산 전자상가를 자주 찾았다. 그는 컴퓨터를 조립하는 상인들을 만나 엔비디아의 그래픽카드를 직접 판매하며 시장 초기부터 한국 소비자와 가까운 관계를 유지해왔다.

지난해 방한 당시에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장 등 국내 재계 주요 인사들과 치킨을 나누는 소탈한 모습을 보여주며 대중의 환호를 받았다. 이어 지난 6월5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점에서는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 이른바 삼소(삼겹살·소주) 회동을 갖기도 했으며, 같은 달 7일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기를 찾아 관중들과 인사를 나누는 등 한국 사회와 활발한 교류를 이어갔다.

임기 종료에 따른 후속 조치와 파장

황 전 CEO의 사임으로 엔비디아는 창립 이후 최장수 CEO인 그의 리더십 하에서 새로운 전환점을 맞이하게 되었다. 그동안 가정적인 이미지와 기술 비전을 바탕으로 글로벌 기업으로서의 신뢰를 구축해온 그가 스캔들로 인해 퇴진함에 따라 주가 변동성과 기업 이미지 재건이 주요 과제로 떠오르고 있다. 특히 AI 산업의 핵심 인물인 그의 빈자리를 메울 차기 CEO의 선정 여부와 경영 전략의 연속성이 향후 엔비디아의 시장 지위를 결정하는 중요한 요소가 될 것이다.

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엔비디아는 후임 CEO 선정 절차와 함께 내부 통强的 체계 강화에 나설 것으로 예상된다. 불륜 스캔들로 인한 평판 리스크를 최소화하고, 지속 가능한 성장 모드를 재확인하기 위한 다양한 관리적 조치가 예상되며, 투자자들은 차기 경영진의 기술적 안목과 리더십 능력을 주시할 전망이다. 한국을 비롯한 전 세계 시장에서도 엔비디아의 행보가 다음 단계를 어떻게 이어갈지 예의주시하고 있다.