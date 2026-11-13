엔비디아 신임 임시 CEO 크레스, 전임 황 회장의 혹평 속 지명

엔비디아 제이슨 황 전 CEO 사임 후 콜레트 크레스 임시 CEO가 취임했다. 과거 황 전 CEO로부터 공개적 비판을 받은 인물이 경영을 맡아 기업 안정에 주목된다.

엔비디아 의 제이슨 황 전 최고경영자(CEO)가 사임한 후 후임으로 임명된 콜레트 크레스 임시 최고경영자가 과거 황 전 CEO로부터 여러 차례 공개적으로 혹평을 받은 인물인 것으로 확인됐다. 12일(현지시간) AP통신과 연합뉴스 등에 따르면 크레스 전 최고재무책임자 (CFO)는 엔비디아 내에서도 그간 황 전 CEO의 강력한 리더십 아래 치열한 경영 논쟁을 펼친 핵심 인물로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 12일 보도를 통해 크레스 임시 CEO가 최고재무책임자 시절 황 전 CEO로부터 '헤드라이트 앞에 선 사슴', '보고만 하는 CFO' 등의 혹평을 들었다고 전했다. 이러한 기록은 새로 선임된 임시 대표이사의 리더십에 대한 시장의 우려를 동시에 자극하고 있다.

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공개적 비판의 배경과 경영 갈등

소식통에 따르면 제이슨 황 전 CEO는 지난 여름 자사 칩을 구매할 여력이 없는 기업에 수십억달러 규모의 보증을 제공하는 방안이 적절한지를 두고 논의하던 도중, 크레스 당시 CFO의 발표를 중단시켰다. 이때 황 전 CEO는 크레스가 "헤드라이트 앞에 선 사슴" 같다고 지적하며 갑작스러운 상황에 겁먹은 모습을 빗댄 표현을 사용했다.

또한 지난 8월 회의에서는 크레스 당시 CFO를 "보고만 하는 CFO"라고 부르며 전략을 수립하거나 결정을 내릴 만한 인물이 아니라고 평가한 것으로 전해졌다. 이는 단순한 업무 지적을 넘어, 회사의 전략적 방향성을 놓고 둘 사이에 존재했던 깊은 인식의 차이를 보여준다.

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13년 임기 중 주요 현안 주도

제이슨 황 전 CEO의 뒤를 이어 엔비디아를 이끌게 된 콜레트 크레스 임시 CEO는 마이크로소프트와 텍사스 인스트루먼트 등에서 재무 담당 직책을 맡아온 경력을 갖춘 인물이다. 황 전 CEO를 '선구적 인물'로 평가해 온 그는 엔비디아의 수평적인 조직 문화에 매력을 느껴 2013년 최고재무책임자(CFO)로 합류했다.

이후 엔비디아가 세계적인 기업으로 성장하는 13년의 과정에서 크레스 임시 CEO는 황 전 CEO와 함께 주요 경영 현안을 다뤘다. 특히 황 전 CEO의 사위인 니코 카프레즈 부사장 등이 주도한 클라우드 사업과 신용보증 및 대출 프로그램의 타당성을 냉정하게 검토하기도 한 것으로 확인됐다.

임시 경영진의 과제와 향후 전망

현재 크레스 임시 CEO 앞에 놓인 과제는 적지 않다. 엔비디아 이사회가 아직 차기 CEO를 확정하지 못한 만큼, 당분간 경영 공백을 최소화하는 동시에 내·외부 후보를 대상으로 진행될 후임 CEO 선임 과정에도 대응해야 하는 상황이다.

크레스 임시 CEO는 12일 전 직원에게 보낸 메모에서 "제이슨이 지난 33년간 쌓아 올린 탁월한 기반 위에서 계속 발전해 나갈 것"이라고 밝히며 안정적인 경영 이어짐을 약속했다. 앞으로 엔비디아의 주가는 새로운 리더십 하에서 기업 가치 평가가 어떻게 재조정될지 주목된다.