엔비디아 매디슨 황의 과도한 사내 영향력과 강압적 관리 행보가 고위 임원들의 잇따른 퇴사와 사내 갈등을 야기했다는 NYT 보도의 핵심 내용을 정리한다.

엔비디아 의 설립자이자 전 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 의 장녀 매디슨 황 이 회사 내부에서 공식 직함을 초과하는 막대한 영향력을 행사하며 경영진과 심각한 갈등을 빚고 있는 것으로 나타났다. 그는 실물 인공지능(Pysical AI) 부문 제품 마케팅 수석 이사라는 직함보다 아버지의 비서실장 역할을 수행하며 핵심 의사결정에 관여해 왔다는 것이 뉴욕타임스 (NYT)의 16일(현지시간) 보도다.

NYT는 전·현직 엔비디아 임직원 10여 명의 증언을 바탕으로 매디슨 황의 사내 행보와 그로 인한 조직적 혼란을 상세히 전했다. 이 보고서에 따르면 매디슨 황은 경영진의 분기별 회의에 참석하고, 이사회 발표 내용 및 마케팅, 홍보 전략을 주도하는 등 직책 이상의 권한을 행사해 왔다.

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강압적 소통과 핵심 임원들의 잇단 퇴사

매디슨 황의 이러한 막대한 권력은 고위 임원들이 그를 거스르기 어려운 환경으로 이어졌다. 그녀는 고위 임원들을 공개적으로 질책하는 등 강압적인 태도로 사내 마찰을 빚었고, 이로 인해 불만이 커지자 인사 부서까지 매디슨 황에게 경영 방식에 관한 지도를 받도록 했다는 것이다.

구체적으로 지난 3월 연례 개발자회의(GTC)를 앞두고 이언 벅 부사장은 매디슨 황에게 공개적으로 고성을 질렸다. 벅 부사장은 기자 브리핑용 별도 발표 자료를 준비하지 않았다는 이유로 이러한 조치를 받았으며, 그는 엔비디아 핵심 소프트웨어인 쿠다(CUDA) 개발에 참여한 인물이자 차기 CEO 후보로 거론되는 주요 인물이다.

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또한 지난 2월 인도 뉴델리 행사 준비 과정에서는 제이 푸리 부사장에게도 고함을 친 것으로 알려졌다. 푸리 부사장은 매디슨 황에게 소리를 지르는 것을 멈추면 질문에 답하겠다고 맞섰지만, 6개월도 채 지나지 않아 기존 직책에서 물러나 수석 고문으로 자리를 옮겼다.

경영진 공포 분위기와 젠슨 황의 활용

이 같은 강압적인 업무 방식은 경영진 사이에 극심한 스트레스와 공포 분위기를 조성했다. 지난해 말 마케팅팀 회의에서는 매디슨 황의 고성에 한 부사장이 공황발작을 일으켜 자리를 떠나는 일이 발생하기도 했다.

직원들은 매디슨 황의 영향력이 강화되는 동안 엔비디아에서 주요 임원 12명이 회사를 떠났다고 추산한다. 이러한 사내 분위기 속에서 젠슨 황 전 CEO는 딸의 행동을 조직 통제의 수단으로 이용하기도 했다.

관계자들에 따르면 젠슨 황은 화가 난 매디슨 황을 직원들에게 보내겠다고 위협하거나, 직원들이 딸을 두려워해야 한다는 취지의 발언을 한 것으로 전해졌다. 이는 조직 내 불만을 잠재우기 위한 냉혹한 관리 전략으로 해석된다.

입사 배경과 마케팅 주도, 그리고 중단된 사업

매디슨 황은 엔비디아 합류 전 요리와 제빵 분야에서 경력을 쌓았다. 요리학교를 졸업한 뒤 루이비통모에헤네시(LVMH) 계열 호텔과 제과점에서 근무하며 경험을 쌓았고, 2020년 엔비디아에 입사했다.

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입사 초기 그는 아버지의 이미지 관리와 회사 마케팅을 주도하는 역할을 수행했다. 위기관리 업체 '헬러'를 고용해 가족의 대외 이미지를 관리했으며, 지난해 10월 NYT가 젠슨 황과 앨리스 황의 관계, 그리고 엔비디아와 메가스피드의 연관성을 보도하자 회사 홍보팀에 강경 대응을 주문했다.

그의 마케팅 주도권은 '토이 젠슨' 프로젝트에서 극명하게 드러났다. 젠슨 황의 만화 캐릭터가 그려진 스웨터를 판매하고 노래하는 영상을 공개하는 등 개인 숭배 양상을 보였으나, 직원들 사이에서 회사가 CEO 개인을 숭배하는 사이비 종교단체처럼 보인다는 우려가 제기되면서 해당 마케팅은 중단되었다.

가족 중심 인사와 향후 경영권 행방

젠슨 황 전 CEO는 딸 매디슨 외에도 아들 스펜서 황과 사위 니코 카프레즈를 모두 엔비디아에 합류시켰다. 스펜서 황은 로봇공학 제품 관리 이사로서 조용한 성격으로 업무에 집중해온 반면, 매디슨 황은 경영과 홍보 전반에 관여하며 존재감을 키워왔다.

엔비디아는 과거 공시에서 황 전 CEO의 자녀들이 CEO와 동거하지 않으며, 회사 임원이 아니라고 공식 밝혔다. 또한 이들은 CEO에게 직접 보고하지 않는다고 명시했으나, 실제 내부 상황은 이와 달라 대조를 이룬다.

NYT는 젠슨 황 전 CEO가 물러난 현재 시점에서 매디슨 황이 기존의 막대한 영향력을 계속 유지할 수 있을지가 향후 엔비디아 경영의 관건이라고 지적했다.