엔비디아 황젠슨 스캔들이 미중 AI 패권전쟁에 미친 영향

엔비디아 CEO 황젠슨의 첩보 관련 논란으로 미국 의회의 중국 기술 규제가 초당적으로 강화될 전망이며 미중 AI 반도체 경쟁 구도가 재편되고 있다.

엔비디아 최고경영자(CEO) 황젠슨 의 중국 정보기관 연관 의혹이 미중 간 첨단 기술 패권 경쟁을 둘러싼 정치적 논란으로 급속히 확산되고 있다. 미국과 중국의 인공지능(AI) 기술 주도권 다툼에서 엔비디아 의 입지와 미국의 대중 반도체 수출 통제 정책이 전방위적인 의회 조사 대상으로 부상하면서 관련 시장의 불확실성이 커지고 있다. 미국의 전직 고위 당국자는 9일 워싱턴DC에서 본보 등 아시아·태평양 지역 취재진과 만나 이번 사태가 단순한 의혹을 넘어 미국 의회 의 포괄적인 기술 외교 조사로 비화될 것이라고 전망했다. 이 전직 당국자는 향후 상·하원에서 진행될 대규모 조사의 시발점이 될 수 있다고 지적했다.

의회의 전방위적 조사와 규제 강화 압력

이번 사건은 황젠슨 CEO가 미국 정부의 첨단 AI 반도체 대중 수출 통제 완화 정책을 주도해 온 핵심 인물이었기 때문에 더욱 민감하게 받아들여지고 있다. 미국 정부는 황 CEO와 중국 정보기관 협력자 간의 연계 의혹이 언제 파악되었는지, 도널드 트럼프 대통령이 관련 경고를 받았는지, 그리고 이후에도 황 CEO와 정책 교류를 지속했는지 등을 집중 조사할 예정이다. 또 다른 전직 미국 당국자는 이번 사건이 실제 범죄 스캔들인지 아니면 단순한 정치적 의혹인지 결론나지 않았으나, 의회에서 중국 관련 기술 규제 논의가 훨씬 더 활발해질 것으로 내다봤다. 이로 인해 미국의 대중 기술 규제가 한층 강화될 것이라는 전망이 지배적이다.

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앨리스 황 관련 메가스피드와 기업 내부 대응

논란의 핵심 인물인 앨리스 황은 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원으로, 동남아시아에서 데이터센터 사업을 추진하며 엔비디아의 AI 반도체를 구매한 이력이 있다. 미국 당국은 메가스피드가 중국 기업들의 미국산 첨단 반도체 수출 규제 우회 지원에 관여했을 가능성도 함께 조사해왔다. 이에 대해 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 첩보 활동 표적이 되었는지를 확인하기 위한 독립 조사를 시작했다. 다만 현재까지 회사 기밀 유출이나 미국 국가안보 침해로 볼 만한 구체적인 근거는 확보되지 않았다는 것이 기업의 공식 입장이다. 하지만 이는 정치적 논란의 불씨가 될 수 있는 민감한 사안이다.

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초당적 의회와 당파별 대응 차이 및 법적 대응

미국의 의회는 중·하원 다수당을 장악한 민주당은 물론 공화당 내에서도 국가안보 차원의 우려를 제기하며 초당적 의제로 부상시키고 있다. 민주당 하원 원내대표 하킴 제프리스는 이번 사안을 중대한 우려 사항으로 규정했으며, 상원 은행위원회 민주당 간사인 엘리자베스 워런 의원은 황 CEO의 의회 해명을 촉구하며 초당적 법안 통과를 요구했다. 민주당은 'AI 오버워치법', '매치법', '반도체 보안법' 등의 처리를 통해 중국 기술 유출을 차단하려 노력해 왔다. 반면 공화당 소속 하원 외교위원장 브라이언 매스트, 미중전략경쟁특별위원장 존 물레나르, 정보위원장 릭 크로퍼드는 황 CEO에게 오는 18일 비공개 합동 브리핑에 참석할 것을 요구하는 공동 서한을 보냈다.

트럼프의 정책적 태도와 중국의 기술 자립

트럼프 대통령은 첨단 AI 반도체 대중 수출이 국가안보를 위협할 수 있다는 우려 속에서도 업계 친화적인 정책을 펴왔다. 황젠슨 CEO가 앨리스 황과의 관계 문제를 인정하면서도 그를 '훌륭한 사람'이라고 옹호하며, 이달 중순 APEC 정상회의를 계기로 중국을 방문할 때 함께 데려가겠다고 밝힌 바 있다. 이는 시진핑 중국 국가주석과의 직접 협상을 통해 반도체 수출 문제를 해결하려는 전략으로 해석된다. 다만 이미지 확대로어이터통신은 이번 사태가 중국 기술기업인 알리바바와 바이트댄스에 더 큰 타격이 될 수 있다고 분석했다. 중국 기업들은 동남아시아 데이터센터를 통해 미국산 반도체에 접근해 왔으나, 미국이 이 경로를 차단할 경우 중국 AI 개발에 부담이 커지기 때문이다. 반면 중국의 반도체 기술 자립 노력이 재촉되어 화웨이 등 국산 제품 전환이 가속화되면 엔비디아의 중국 시장 입지는 더욱 좁아질 수 있다.