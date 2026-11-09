엔비디아, 서울 AI 데이 2026서 피지컬 AI와 로봇 생태계 비전 발표

엔비디아는 2026년 11월 9일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 에이전틱 AI와 피지컬 AI의 발전을 주도하며 글로벌 로봇 생태계 확장을 선언했다.

엔비디아 는 에이전틱 AI 기술의 급속한 발전이 로봇 개발과 현장 도입을 가속화하여 물리 세계 중심의 AI 전환기를 이끌 것이라고 전망했다. 디푸 탈라 엔비디아 로보틱스 및 엣지 AI 부문 부사장은 2026년 11월 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ' 엔비디아 AI 데이 서울 2026' 행사의 프래너리 세션에서 이 같은 비전을 제시했다. 이 행사는 생성형 AI를 넘어 스스로 판단하고 행동하는 에이전틱 AI, 나아가 현실 세계에서 직접 작업을 수행하는 피지컬 AI 로의 기술 패러다임 이행을 알리는 계기가 되고 있다.

물리 세계 3분의 2 GDP, 로봇 기술로 새 시대 열다

디푸 탈라 부사장은 세계 국내총생산(GDP)의 3분의 2가 물리 세계에서 발생함에도 불구하고, 지난 50년간 제조 자동화는 대량 생산과 소품종 공정에 국한되었다고 지적했다. 그는 제조업의 90%를 차지하는 중소기업들이 과거에는 기술 부족으로 인해 이러한 자동화의 혜택을 충분히 받지 못해 왔다고 설명한다. 그러나 에이전틱 AI가 피지컬 AI 개발과 배포를 가속하는 조력자가 되면서 이제 황금시대가 열렸다고 강조한다.

Also read 미국 중간선거 블루웨이브, 삼성전자·SK하이닉스 반도체 정책 예의주시

엔비디아는 로봇을 직접 제조하는 기업이 아니라, 로봇 개발에 필요한 핵심 기술을 제공하는 플랫폼 기업임을 명시한다. 탈라 부사장은 모델 학습부터 시뮬레이션, 현장 배포까지를 연결하는 개방형 생태계를 구축하고 있으며, 로보틱스를 학습, 시뮬레이션, 현장 배포라는 세 가지 컴퓨터 문제로 규정한다. 이 과정에서 엔비디아는 DGX를 통한 로봇 학습, RTX 기반의 가상 환경 시뮬레이션, 그리고 젯슨을 실제 로봇에 탑재하여 실시간으로 구동하는 등 자체 보유 기술의 시너지를 강조했다.

디지털 트윈 가속화와 오픈 모델 전략

기술 발전으로 디지털 트윈 구축에 걸리던 시간이 수개월에서 수십 명의 인력 투입에서 크게 줄어든 점도 고무적이다. 엔비디아는 월드 파운데이션 모델 플랫폼 '코스모스', 휴머노이드 로봇 플랫폼 '그루트', 로봇 개발 프레임워크 '아이작' 등을 소개하며 기술력을 입증했다. 특히 모델 가중치와 학습·테스트 스크립트를 공개하는 오픈 모델 전략을 통해 기업들이 자체 데이터와 지식재산을 보호하면서도 최신 AI 기술을 활용할 수 있도록 지원한다고 밝혔다.

Advertisement

엔비디아코리아 정소영 대표는 AI의 화두가 생성형 AI에서 에이전틱 AI로, 나아가 피지컬 AI로 빠르게 옮겨가고 있다고 평가한다. 그는 엔비디아 AI 팩토리가 이러한 변화의 흐름을 주도하고 있으며, 이번 행사가 단순한 기술 체험을 넘어 한국 기업, 연구소, 스타트업 간의 경험과 아이디어 교류의 장이 되기를 바란다고 전했다.

국내 주요 기업들과의 AI 동맹 강화 현황

엔비디아는 한국이 반도체에 이어 AI 인프라까지 구축하면서 협력 관계를 산업 동맹에서 AI 동맹으로 격상시켰다고 평가한다. 탈라 부사장은 현대차그룹과 디지털 트윈을 기반으로 로봇을 학습시켜, 실제 시간 대비 수십만 배 빠른 반복 시뮬레이션을 통해 자동차 제조 공정의 실험 속도를 높이고 있다고 전했다. 이는 제조 공정 효율성을 획기적으로 개선하는 사례로 꼽힌다.

또한 삼성전자와 SK하이닉스와는 옴니버스를 활용해 반도체 공장의 디지털 트윈을 구축하고 있으며, 이를 설비 모니터링과 표준작업절차(SOP) 분석 등에 적용하고 있다. LG와의 협력 또한 로봇 개발부터 배포까지 전반에 걸쳐 진행되고 있어, 한국 기업들이 엔비디아의 AI 생태계와 깊이 연계되어 있음을 보여준다. 이러한 협력은 물리 세계의 AI 도입을 앞당기는 주요 동력이다.

앞으로의 행사 일정과 생태계 확장 계획

첫날 진행된 기조연설과 3개 트랙의 15개 세션에 이어, 둘째 날에는 개발자를 대상으로 한 실습 워크숍과 'AI 포 사이언스 포럼', '피지컬 AI 스타트업 커넥트' 등 특별 행사가 이어진다. 이러한 프로그램들은 기술의 실제 적용 사례를 공유하고 차세대 AI 인재와 스타트업이 혁신을 가속화할 수 있는 기회를 제공한다. 엔비디아의 이러한 다각적인 접근은 물리 세계를 무대로 한 AI의 다음 전환을 주도할 핵심 전략이다.