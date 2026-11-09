엔비디아 제너슨황 스캔들, AI 산업 전반 영향력 확대 우려

엔비디아 제너슨 황 CEO의 개인 스캔들이 회사의 위기감을 넘어 AI 생태계 전반으로 확산될 조짐이다. 순환거래 구조와 중국 첩자 의혹 등이 맞물리며 시장 불안을 가중시키고 있다.

인공지능(AI) 열풍의 중심에 있는 엔비디아 의 제너슨 황 최고경영자(CEO) 개인 사안이 회사의 경영 안정성을 넘어 글로벌 AI 산업 전반을 흔들 수 있다는 우려가 커지고 있다. 9일(현지시간) 기준 실리콘밸리 업계에서는 엔비디아 위기가 단순한 기업 이슈를 넘어 산업 구조적 붕괴로 이어질 수 있다는 불안감이 지배적이다.

엔비디아와 AI 기업 간 순환거래 구조의 리스크

엔비디아의 위기가 산업 전체로 번질 수 있다는 지적은 엔비디아와 주요 AI 기업들 사이에 형성된 이른바 '순환거래' 구조에 기인한다. 이 구조는 엔비디아가 그래픽처리장치(GPU) 판매로 얻은 막대한 수익금을 바탕으로 주요 AI 기업에 거액을 투자한다. 이들 AI 기업은 확보된 투자금으로 다시 엔비디아의 GPU를 구매하며 순환하는 거래 관행을 유지해 왔다.

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이러한 거래 관행은 수년간 월가 투자자들을 비롯한 실리콘밸리 내부와 외부에서 지속적으로 우려의 시선을 받아왔다. 그러나 제너슨 황은 과거 이러한 비판에 대해 일축해 왔다. 그는 지난 3월 개최된 연례 개발자회의 'GTC 2026' 행사 기자간담회에서, 자신들이 성공할 것이라고 믿는 회사에 자금을 지원한다고 명시했다. 황 CEO는 해당 기업들이 다가오는 비즈니스 파이프라인을 가지고 있으며, 그들이 시장에서 '홈런'을 칠 것이라는 사실을 알고 있다고 주장했다.

황 CEO의 사생활이 기업의 의사결정으로 확장되는 양상

불륜 의혹 자체는 제너슨 황의 사생활 영역에 속하나, 회사의 의사결정을 독점적으로 좌우하는 위치에 있는 인물이라는 점이 문제의 규모를 키우고 있다. 황 CEO의 사적인 행동이 기업 전체의 존립 위기로 확대되었고, 특히 상대방에 대한 의혹이 국가 안보 차원까지 이어지고 있어 논란의 성격이 달라졌다. 관계자가 중국의 첩자라는 의혹이 제기되면서 이번 사태는 단순한 윤리 문제를 넘어 국가적 차원의 쟁점으로 비화되고 있다.

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엔비디아의 가치는 제너슨 황과 분리할 수 없다는 평가가 우세하다. 황 CEO의 전기(biography)를 집필한 뉴요커 기자 출신 작가 스티븐 위트는 미 CNBC 방송 인터뷰에서 엔비디아의 가치가 제너슨 황과 어떻게 연관되어 있는지 명확히 했다. 그는 젠슨이 없는 엔비디아가 어떤 가치를 지닐지 알 수 없다며 엔비디아가 곧 제너슨 황이라고 평가했다. 반면 그를 보호하려는 목소리도 존재한다. 벤처투자사 세쿼이아캐피탈의 숀 맥과이어 파트너는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 황 CEO가 믿을 수 없을 정도로 어리석은 실수를 저질렀고 이는 미국에 해가 되었다고 인정하면서도, 그의 행동에는 악의가 없었다고 옹호했다.

월가 전문가들의 경고와 주가 변동성 예측

투자 전문가들은 이번 사태가 엔비디아에 치명적인 순간임을 강조하며 향후 경영권 안정성에 의문을 제기하고 있다. 퓨처펀드의 개리 블랙 파트너는 제너슨 황이 CEO 자리에 머무를 수 있을지 의문이라면서, 후임 CEO 불확실성으로 인해 많은 포트폴리오 매니저들이 향후 수 주간 보유 지분을 줄일 것이라고 내다봤다. 이러한 시장의 반응은 엔비디아 주가 변동성에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

월가 기술주 전문가 댄 아이브스는 이번 사태를 젠슨 황과 엔비디아 모두에게 치명적인 순간(a black eye moment)으로 규정했다. 그는 황 CEO가 당분간 직무를 계속 유지할 것으로 예상하지만, 조사 결과에 따라 해임될 가능성도 배제할 수 없다고 전망했다. 이는 투자자들과 시장 참여자들이 향후 엔비디아의 경영 방향에 대해 극도의 경계심을 가지고 접근해야 함을 시사한다.

정치적 쟁점화와 대외 일정 취소의连锁效应

최근 중간선거에서 연방 상·하원 의석 모두를 장악한 민주당은 이번 사태를 정치적 카드로 활용하기 위한 움직임을 보이고 있다. 민주당은 황 CEO가 중국 첩자로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)과 접촉 사실을 처음 보고 받았을 때 왜 즉각적인 조치를 취하지 않았는지 도널드 트럼프 대통령에게 추궁할 것으로 예상된다. 이는 기업 내부 거버넌스의 취약점이 국가 안보 문제로 비화될 수 있음을 보여준다.

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제너슨 황은 이번 스캔들의 여파로 예정된 모든 기술업계 공식 외부 일정을 연이어 취소했다. 캘리포니아주 몬테시토에서 비공개로 개최 예정이던 앤트로픽 임원과의 대담 참석을 번복했다. 또한 AI 음성기술 스타트업 일레븐랩스가 뉴욕에서 개최하는 콘퍼런스의 연사 명단에서도 제너슨 황의 이름이 완전히 사라졌다. 이는 엔비디아의 대외 신뢰 회복 과정에서 가장 중요한 신호 중 하나로 해석된다.