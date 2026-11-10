엔비디아 주가 5.5% 급락, 젠슨 황 스캔들에 시가총액 2위 내줘

엔비디아가 젠슨 황 CEO의 스캔들 여파로 주가가 급락하며 시가총액 순위가 밀렸습니다. 미국 물가 지표 악화로 12월 기준금리 인상 전망까지 겹쳐 증시 전반이 하락했습니다.

엔비디아 주가가 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 스캔들의 여파로 10일(현지시간) 급락하며 전 세계 시가총액 2위 자리를 장중 한때 내줬습니다. 이날 뉴욕증권거래소에서 엔비디아 주가는 전 거래일보다 5.5% 하락한 168.89달러로 거래를 마쳤습니다. 같은 날 미국 증시도 예상보다 높은 물가 상승률 발표가 겹치며 일제히 하락 마감했습니다.

이번 사태는 2026년 11월 10일 기준으로 이틀 동안 엔비디아의 시가총액이 4000억달러 이상 증발하는 결과로 이어졌습니다. 이 과정에서 엔비디아는 마이크로소프트(MS)에 밀려 장중 한때 시가총액 3위까지 내려앉았습니다. 다만 이후 낙폭을 일부 줄이며 2위 자리를 되찾았습니다.

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젠슨 황 스캔들이 엔비디아 주가를 흔든 과정

젠슨 황 CEO는 중국 정보기관과의 연루 의혹이 제기된 앨리스 황 전 메가스피드 임원과의 외도 사실을 인정하고 사과했습니다. 의혹이 제기된 인물과의 관계가 드러나면서 엔비디아의 경영 리스크에 대한 우려가 시장에 번졌습니다.

이번 사태는 엔비디아의 중국 관련 거래에 대한 조사로 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 조사 확대 소식이 전해지자 투자자들의 불안도 함께 커졌습니다.

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MS가 엔비디아의 시가총액을 추월한 것은 지난해 6월 이후 처음입니다. 이는 엔비디아가 시가총액 순위에서 밀린 사례가 오랜만에 나왔다는 점에서 시장의 주목을 받았습니다.

물가 지표 악화에 미국 증시 전반이 하락

이날 미국 증시는 엔비디아 악재와 물가 우려가 동시에 겹치며 약세를 보였습니다. 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 157.86포인트(0.30%) 하락한 52,231.89로 거래를 마쳤습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 29.01포인트(0.38%) 내린 7,520.93을 기록했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 187.26포인트(0.74%) 떨어진 25,065.87로 마감했습니다.

미국 노동부가 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올랐으며, 두 지표 모두 시장 예상치를 웃돌았습니다.

연준 기준금리 인상 전망과 채권 시장 반응

물가 상승 압력이 이어지면서 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 12월 기준금리를 추가 인상할 수 있다는 관측에 힘이 실렸습니다. 연준 인사들도 잇달아 공격적인 긴축이 필요하다는 입장을 내비쳤습니다.

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크리스토퍼 월러 연준 이사는 오는 12월 기준금리 인상을 지지한다고 밝혔습니다. 그는 인플레이션이 지속될 경우 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상하는 '빅스텝' 가능성도 열어 두었습니다.

채권 금리 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 10bp 이상 올라 4.99%를 기록했습니다. 심리적 저항선인 5%에 육박하는 수준입니다.

골드만삭스의 린지 로즈너는 물가 지표가 계속 강하게 나오는 만큼 연준이 더욱 공격적인 긴축 주기를 밀어붙일 수 있다고 말했습니다. 그는 12월 금리 인상이 골드만삭스의 확고한 기본 시나리오라고 덧붙였습니다.

블랙록의 릭 리더는 12월 금리 인상이 거의 확실시된다고 설명했습니다. 그는 남은 질문은 25bp 인상일지 50bp 인상일지 여부라고 짚었습니다.