엔비디아 CEO 젠슨 황, 중국 간첩 의심 여성과 연인 관계 정보

미국 정보당국이 엔비디아 CEO 젠슨 황과 중국 국적 기업인 앨리스 황을 연인 관계로 파악한 것으로 알려졌다. 두 사람의 사적 관계와 정보 수집 의혹에 따른 미 의회의 향후 검증 과정.

미국 정보당국 이 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 과 중국 국적 기업인 앨리스 황 의 사적 연인 관계를 확인한 것으로 전해졌다. 이는 중국이 인공지능 반도체 관련 정보를 얻기 위해 엔비디아 최고책임자에 접근했다는 의혹이 제기된 가운데, 미 당국자가 작성한 내부 정보 메모에 두 사람의 관계가 명시적으로 기록된 사실이 드러나면서 주목받고 있다. 영국 파이낸셜타임스는 올해 초 확보한 첩보를 바탕으로 작성된 해당 메모가 젠슨 황 과 앨리스 황 의 연인 관계임을 밝히고 있다고 보도했다.

미국 정보당국의 연인 관계 및 포섭 판단

미 정보당국은 앨리스 황이 중국 핵심 정보기관인 국가안전부(MSS)에 포섭된 것으로 판단하고 있다. 이들은 중국이 앨리스 황을 통해 미국 AI 반도체 산업 관련 정보를 확보하고, 엔비디아가 최첨단 반도체를 중국에 공급하도록 영향력을 행사하려 했다고 보고 있다. 해당 정보는 미 정보기관이 올해 초 확보한 첩보를 토대로 작성되었으며, 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 위해 중국을 방문하기 직전 소수의 미 정부 최고위 당국자들에게 공유된 바 있다.

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앨리스 황은 싱가포르 소재 데이터센터 기업 메가스피드의 임원으로 일했던 기업인이다. 미 당국은 메가스피드가 미국의 수출통제를 피해 엔비디아의 첨단 반도체를 중국으로 넘겼는지도 조사해왔다. 엔비디아는 자체 조사 결과 관련 위법 행위의 증거를 찾지 못했다고 밝힌 바 있으나, 미 당국의 의심은 쉽게 사그라들지 않고 있다. 이는 앞서 뉴욕타임스가 미 정보당국이 앨리스 황을 중국 국가안전부의 정보원으로 파악했으며, 젠슨 황 CEO를 겨냥해 정보를 수집했다고 보도한 데 이은 추가적인 정황이다.

엔비디아의 공식 입장 및 관계 부인

엔비디아는 젠슨 황과 앨리스 황의 관계 및 미 정부 메모에 대한 논의를 거부했다. 다만 앞서 관련 의혹이 제기됐을 때, 젠슨 황이 매년 수천 명의 고객사 임원을 만난다며 앨리스 황과의 접촉도 통상적인 업무 관계라는 취지로 설명했다. 회사는 아시아 지역 클라우드 고객에게 제공하는 정보는 일반적인 사업 정보일 뿐 민감한 엔비디아 영업비밀이나 국가안보 관련 정보가 아니라고 강조한 바 있다. 백악관과 미 중앙정보국(CIA)도 현재까지 공식적인 논평을 제공하지 않고 있다.

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두 사람이 실제로 연인 관계였는지, 또는 정보 유출이 이루어졌는지 여부는 아직 공개된 사진이나 업무상 접촉만으로 확인되지 않았다. 젠슨 황과 앨리스 황은 2024년 6월 대만 타이베이의 한 술집에서 다른 AI 업계 임원들과 함께 있는 모습이 사진으로 공개되기도 했다. 이 사진을 사회관계망서비스에 게시한 기업 넷선더는 앨리스 황을 메가스피드 회장 앨리스 웡으로 소개했다. 연합뉴스 자료사진에 따르면 이 사진은 당시 두 사람이 나란히 앉아 있는 모습을 담고 있으나, 이로써 연인 관계나 정보 유출이 입증된 것은 아니다.

미국 의회의 추가 검증 및 브리핑 요구

미 의회도 젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 면밀히 조사하고 있다. 로이터통신에 따르면 미 하원 외교위원회와 중국특별위원회, 정보위원회를 이끄는 공화당 의원 3명은 지난 5일 젠슨 황에게 오는 18일 비공개 브리핑에 참석해 앨리스 황과의 접촉 경위와 외국 정보기관의 침투를 막기 위한 엔비디아의 보안 절차를 설명해달라고 요청했다. 이는 엔비디아가 중국과의 기술 거래 및 보안 조치에 대해 의회 차원에서 추가적인 검증과 해명을 요구받는 상황을 반영한다. 앨리스 황은 현재 연락이 닿지 않는 것으로 알려졌다.