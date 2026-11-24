엔비디아의 주가 급락과 트럼프 행정부의 추가 관세 발표 예고, 연준 금리인상 가능성으로 미국 증시가 혼조세를 보이며 변동성이 확대되고 있다.

미국의 대표적인 인공지능(AI) 반도체 기업인 엔비디아 의 급격한 주가 하락이 미국 증시에 부정적인 영향을 미치며, 시장 전체가 혼조세를 보이고 있다. 24일(현지시간) 뉴욕 증시에서 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스500 (S&P500) 지수는 전장 대비 0.50% 하락한 7201.09에 거래를 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 더욱 큰 폭인 1.48% 내린 2만 3733.54로 장을 마무리했다. 반면, 산업주 중심의 다우존스30산업평균지수는 0.85% 상승한 5만 18.70에 종가했다. 이러한 혼조세는 인공 지능 관련 주식의 거품 논란과 트럼프 행정부의 무역 정책 불확실성이 맞물리면서 발생한 결과로 분석된다.

엔비디아 급락과 반도체 관련주 동반 약세

전날 엔비디아는 젠슨황 최고경영자(CEO)의 복귀와 관련 주가 폭등으로 31%나 급등하며 23년 만에 최대 하루 상승률을 기록했던바 있다. 그러나 이튿날인 24일 차익실현 매물과 AI 관련 주식에 대한 회의론으로 주가가 하루 만에 5.86% 하락하며 상승 모멘텀을 상실했다. 엔비디아의 급락은 반도체_sector_ 전반의 매도 압박으로 이어졌으며, 필라델피아 반도체 지수도 7.88% 급락하는 등 기술주 시장 전반이 얼어붙는 양상을 보였다. 마이크론은 10.97%, AMD는 8.86%, 브로드컴은 3.98% 각각 하락했으며, 신규 상장 기업인 앤트로픽도 6.54% 떨어진 연일 하락세를 보이고 있다.

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AI 불확실성과 지배구조 논란 지속

엔비디아 주가 변동성의 핵심 원인 중 하나는 젠슨황 CEO를 둘러싼 지배구조 관련 우려와 AI 버블론의 여파다. 일부 분석가들은 젠슨황이 회사를 이끄는 데 적합한 인물이라 인정하면서도, 회사가 여전히 지배구조 측면에서 우려스러운 부분이 많다고 지적한다. 예를 들어, 스트래티지에셋의 톰 헐릭 최고경영자는 엔비디아가 여전히 지배구조 관련 우려스러운 부분이 많다고 밝힌 바 있다. 또한, UBS 웰스매니지먼트의 마크 헤펠레 최고투자책임자는 컴퓨팅 용량과 클라우드 수요는 강하지만, 수익성을 가진 기업과 투기적 성장에 의존하는 기업 간 차별화가 더 커질 것이라고 전망했다. 이로 인해 엔비디아를 비롯한 AI 관련 종목들은 당분간 큰 변동성을 보일 것으로 예상된다.

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트럼프 행정부의 추가 관세 예고와 무역 리스크

미국 증시의 불확실성을 가중시키는 또 다른 요인은 트럼프 행정부의 무역 정책이다. 로이터 통신의 보도에 따르면, 트럼프 정부는 조만간 무역법 301조에 따른 과잉생산 관세를 발표할 계획이다.此次 관세 대상국으로는 중국을 비롯해 유럽연합(EU), 한국, 일본 등 총 16개국이 포함될 예정이다. 대미 무역 흑자가 큰 국가들이 주요 타깃이며, 특히 EU와 일본, 한국 등에는 15%의 세율이 부과될 것으로 예상된다. 이는 지난 2월 미국 대법원이 위법이라고 판결한 상호관세를 대체하기 위한 조치로, 앞서 발표된 강제노동 관련 관세에 이은 추가 관세 조치이다. 관세 불확실성이 다시 고조되면서, 이미 약한 투자 심리에 부담을 주고 있다.

미국 연준 금리인상 압박과 시장 전망

무역 리스크 외에도 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 금리인상 가능성이 시장의 변동성을 키우고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 데이터에 따르면, 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 인상 확률은 100%에 달하며, 특히 0.25%포인트 인상 확률이 98%로 매우 높은 수준이다. 이러한 거시경제적 불확실성 속에서 전문가들은 cautious한 시각을 제시한다. 심코퍼레이션의 다이애나 베클 리서치 책임자는 너무 많은 변수가 있어 시장 변동성이 커질 것이라고 경고하며, 좀더 위험을 회피하는 투자법이 필요한 시기라고 조언했다. 투자자들은 향후 몇 달간 변동성 장세가 지속될 것을 대비하여 신중한 포트폴리오 관리가 필요할 것으로 보인다.