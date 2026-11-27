엔비디아가 중국 기업의 국외 클라우드 연산력 접근을 차단하며 대중국 반도체 공급을 강화하고 있다. 이 조치로 중국의 AI 개발은 지연되고 미중 기술 격차는 더욱 벌어질 전망이다.

미국 정부가 중국 기업들의 국외 데이터센터 원격 접속을 통한 인공지능(AI) 연산력 확보를 차단하려는 움직임을 보이자, 미·중 간 인공지능 기술 격차가 더욱 벌어질 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 엔비디아 반도체 유통업체들은 중국 기업에 연산력을 빌려주는 클라우드 업체에 반도체를 공급하지 않겠다고声明하며, 미국 정부의 규제보다 더 강도 높은 자체 통제를 시작했다.

중국 AI 연산력의 절반 이상, 우회로 확보

26일(현지시간) 월스트리트저널은 미국 싱크탱크 진보연구소(IFP)가 지난달 발표한 보고서를 인용해, 중국 인공지능 연산력의 24%가 국외 데이터센터에 설치된 엔비디아 반도체에 원격으로 접속하는 방식으로 공급된다고 보도했다. 이를 통해 중국은 미국의 수출 통제에도 불구하고 인공지능 연산력의 절반 가량을 확보해온 셈이다.

Also read 우수 학술지 논문 10편 중 1편, AI 환각에 의한 허위 참고문헌 인용 의심

특히 엔비디아 반도체 밀수를 통해 확보한 연산력도 전체의 약 22%에 이르는 것으로 추정됐다. 두 우회로를 합치면 중국의 AI 연산력 공급 경로 중 상당 부분이 국외에 의존하고 있음을 보여준다. 이는 중국이 미국의 제재망을 피해 기술력을 유지해온 중요한 축이었음을 시사한다.

미 상무부는 지난 19일 시행한 새 수출 규칙을 통해 국외 데이터센터 운영업체들이 엔비디아의 첨단 반도체를 이용해 중국 기업에 일정 규모 이상의 연산력을 빌려주려면 미국 정부의 허가를 받아야 한다고 규정했다. 이미 연산력을 임대하는 업체들은 내년 2월까지 허가를 받거나 규제 대상 중국 고객과의 거래를 중단해야 하는 시점에 놓여있다.

Advertisement

엔비디아의 자체 통제, 유통업체에 공급 중단 명령

미 정부의 규제가 시행된 후, 엔비디아도 대중국 유통 통제에 직접 나섰다. 미국 경제방송 시엔비시(CNBC)는 이날 소식통들을 인용해 엔비디아 반도체 판매업체들이 중국 기업에 연산력을 조금이라도 임대하는 인공지능 전문 클라우드 업체에 반도체를 공급하지 않겠다고 통보했다고 전했다.

이 조치는 중국 기업에 그래픽처리장치(GPU)의 50%를 초과하는 분량을 임대하는 업체에는 반도체를 판매하지 않겠다는 엔비디아의 기존 방침보다 강력한 것이다. 즉, 중국 기업이 소량이라도 연산력을 빌린다면 해당 업체에는 엔비디아 칩을 전혀 공급하지 않겠다는 것으로, 우회로를 통한 연산력 확보의 근본적인 차단 의도를 드러낸다.

또한 엔비디아는 델과 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 등 제조 협력업체들에 말레이시아와 싱가포르, 타이, 인도네시아 등 동남아시아 4개국으로의 서버 출하를 일시 중단하라고 지시한 것으로 전해진다. 이는 동남아시아가 중국의 우회 루트로서 핵심적인 역할을 해왔기 때문으로 보인다.

규제 여파, 중국 AI 개발 일정 지연 예측

규제의 여파는 이미 산업 현장에서 나타나기 시작했다. 아랍에미리트(UAE) 두바이에 본사를 둔 데이터센터 운영업체 다막은 규제 시행 하루 만에 4900만달러(약 658억원) 규모의 말레이시아 토지 매입 계약을 해지하고 계약금을 포기했다. 다막은 중국 알리바바에 엔비디아 반도체를 이용한 연산력을 제공해온 것으로 알려졌으며, 이러한 계약 해지는 규제에 따른 즉각적인 대응 조치로 보인다.

Advertisement

중국 인공지능 기업들의 차세대 모델 개발에도 차질이 예상된다. 로이터는 중국 인공지능 기업 즈푸에이아이의 차세대 주력 모델 'GLM-5.5' 출시가 당초 계획보다 늦춰져 내년 1분기 이후로 미뤄질 수 있다고 보도했다. 연산력 부족은 신제품 개발 일정을 직접적으로 지연시키는 주요 요인이 될 전망이다.

또 다른 중국 기업 문샷에이아이는 국외 연산력 접근이 완전히 차단되면 주요 모델 출시 주기가 기존 6개월에서 1년 이상으로 늘어날 수 있다고 내부적으로 전망하고 있다. 이는 중국 AI 산업의 혁신 속도가 크게 둔화될 수 있음을 시사하는 경고성 전망이다.

미중 기술 격차 확대, 연산력 재배치 가능성

중국이 우회로를 통해 사용해온 연산력이 미국 기업들에게 돌아갈 가능성도 제기된다. 싱가포르의 동남아연구기관인 유소프이샥연구소의 제임스 차이 연구원은 월스트리트저널과의 인터뷰에서 과거 중국 고객들이 만들어냈던 수요 규모에 필적할 수 있는 것은 미국 기업들뿐이라고 말했다. 이는 미국 AI 산업이 연산력 부족 해소를 위해 중국계 수요를 흡수할 수 있음을 의미한다.

실제 미·중 연구자들은 미국의 인공지능 모델이 중국보다 약 6개월 앞서 있는 것으로 추정하고 있다. 연산력 공급 차단이 가속화될 경우, 이 격차는 더욱 벌어질 수밖에 없다. 반도체 경쟁을 다룬 책 '칩 워'를 쓴 크리스 밀러 미국 터프츠대 교수는 규칙이 미온적으로나마 집행되기만 한다면, 이는 상당히 큰 변화라고 평가하며 규제의 영향력을 강조했다.