젠슨 황 엔비디아 CEO 복귀 발표 전 내부자 거래 루팅 주장에 대한 뉴욕타임스와 금융당국의 조사 결과, 해당 거래는 실제 존재하지 않은 가짜 뉴스임이 확인되었다.

엔비디아 의 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 의 복귀 발표 직후, 소셜미디어 플랫폼 엑스(X)에는 전직 CEO가 사임한 지 며칠 만에 급등한 특정 파생상품 거래를 근거로 내부자 거래 가 이뤄졌다는 소문이 급속도로 퍼졌다.

이 루팅은 약 4천억원대의 차익이 발생했다고 주장하며 투자자들과 일반 대중의 강한 불안을 자아냈으나, 최근 언론과 금융 전문가들의 엄밀한 조사 결과를 통해 이는 근거 없는 가짜 뉴스일 가능성이 높다는 사실이 밝혀졌다.

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주요 사실 관계 및 거래 메커니즘

사건의 발단은 지난 23일 자신을 주식 및 옵션 트레이더로 소개한 한 익명 계정이 엑스(X)에 올린 게시물에서 시작되었다.

해당 계정은 젠슨 황이 12일 최고경영자직에서 물러난 뒤 7거래일 연속 하락세를 보였던 엔비디아 주식이, 마지막 거래일인 20일에 특정 트레이더의 대량 매수로 인해 급반전할 수 있었다고 주장하며 '미쳤다'는 반응을 이끌어냈다.

주장된 거래 내용은 행사가격이 현재 주가보다 높은 외가격 콜옵션을 대량 매수한 것으로, 23일 만기인 행사가격 160달러짜리 엔비디아 콜옵션을 340만달러(약 45억원)어치 매입했다는 것이다.

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콜옵션은 주식을 미리 정한 가격에 살 수 있는 권리를 가진 파생금융상품이며, 이 경우 투자자는 엔비디아 주가가 만기일까지 급등하지 않을 경우 투자금 전액을 손실보는 극도로 위험한 도박성 투자를 단행한 셈이다.

당일 엔비디아 종가는 125.53달러로, 해당 옵션 계약이 수익을 내기 위해서는 하루 만에 주가가 27% 이상 급등해야 하는 조건이었다.

그러나 23일 젠슨 황의 갑작스러운 CEO 복귀 발표로 엔비디아 주가는 31% 폭등하여 165.05달러에 거래를 마쳤고, 주장은 수익률이 9000%에 달해 계약 가치 약 3억1200만달러(약 4169억원)가 발생했다고 덧붙였다.

금융 데이터 및 전문가 분석 결과

하지만 뉴욕타임스 등의 취재 결과, 이러한 대규모 거래가 실제로 체결되었다는 아무런 증거도 발견되지 않았다고 보도했다.

미국 전역의 모든 옵션 거래소 데이터를 수집하는 미국 옵션가격공시기구(OPRA)는 해당 날짜의 거래 기록에서 주장된 거래의 흔적을 전혀 찾아내지 못했다.

옵션 거래 추적 전문 업체인 언유주얼 웨일스와 마켓 카멜레온의 데이터에 따르면, 20일 하루 동안 행사가격 160달러인 엔비디아 콜옵션의 전체 거래량은 10만달러(약 1억3천만원)에도 미치지 못했던 것으로 확인되었다.

마켓 카멜레온은 비록 그날 해당 옵션 가격이 9000% 상승한 사실은 인정하되, 단 한 명의 투자자가 하루 거래량 전부를 샀다고 가정해도 그 가치는 800만달러(약 107억원)에 불과했을 것이라고 분석했다.

블룸버그 통신 역시 24일 보도를 통해 해당 날짜의 옵션 체결 기록에 주장된 규모의 거래 흔적이 전혀 없다고 지적하며 루팅의 허구를 명확히 했다.

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옵션 리서치 업체 볼시그널스의 대니얼 루스 공동 창업자는 엔비디아처럼 시장 관심이 극도로 집중된 종목에서는 거대 주문이 자주 발생하는 경향이 있어, 존재 여부만으로는 내부자 거래로 단정하기 어렵다고 설명했다.

주장의 동기와 시장 파장

문제의 게시물을 올린 계정은 뉴욕타임스의 확인 요청에 대해 어떠한 거래 영수증이나 증거 자료도 제시하지 못했다.

이 같은 허위 주장이 확산된 배경에는 해당 계정이 운영 중인 유료 구독 서비스와의 연계 가능성이 지목되고 있다.

해당 계정은 월 9.99달러(약 1만3천원)를 지불하면 구독자 전용 게시물을 볼 수 있는 유료 서비스를 운영하며, 투자 콘텐츠를 월 79.99달러부터 평생 회원권 1995달러(약 267만원)에 판매하는 구독 플랫폼 '왑(Whop)'으로 이용자를 유도하는 것으로 나타났다.

이러한 계정은 종종 구독자를 부자로 만들어주겠다는 거창한 주장을 내세우면서도, 실제로는 규제 당국의 감독을 받지 않는 투자 자문을 제공한다는 점을 면책 조항으로 명시하는 경우가 많다.

뉴욕타임스는 정치권에서 장기간 문제시되었던 허위 정보가 금융 시장에서도 유사한 방식으로 확산되며, 투자자와 시민들이 금융 제도에 대한 근본적인 불신을 키우고 있다고 우려했다.

이 사건은 소셜미디어상의 검증되지 않은 정보가 어떻게 대규모 금융 시장 루팅과 연결될 수 있는지를 보여주며, 정보의 진위 여부를 확인할 수 있는 공식 데이터와 전문가의 분석이 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워주고 있다.