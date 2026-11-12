엔비디아, 젠슨 황 CEO 해임하고 알리바바 CFO 임시 대표 취임

엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO의 불륜 및 국가안보 관련 의혹을 이유로 해임한다고 발표했다. 알리바바 그룹의 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스가 임시 최고경영자(CEO)로 취임하며 경영권 변동이 시작됐다.

엔비디아 이사회가 창립 이래 회사를 이끌었던 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 해임하기로 결정했다. 로이터통신과 AP통신은 12일(현지시간) 젠슨 황 의 사임을 보도했다. 이에 따라 알리바바 그룹의 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스 가 임시 CEO로 취임했다.

엔비디아, 크레스 임시 CEO와 하비 존스 의장 선임

엔비디아는 해당 날 공식 성명을 통해 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO 역할을 수행한다고 밝혔다. 회사는 정식 후임자를 물색하는 과정에서 크레스가 경영을 이어갈 것이라고 설명했다. 이와 함께 엔비디아는 시놉시스 전 CEO이자 현 이사회 멤버인 하비 존스를 회사 역사상 첫 이사회 의장으로 선임했다.

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젠슨 황은 엔비디아 공동 창업자이자 약 3.61%의 지분을 보유한 네 번째 대주주다. 이번 해임 조치에 따라 그는 이사회에서도 완전히 물러나기로 했다. 이 소식에 엔비디아 주가는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락하는 등 투자자들의 불안감이 즉각 반영되었다.

미국 정보기관 표적 의혹과 앨리스 황 스파이설

엔비디아 이사회는 지난 8일 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 언론 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다. 당시 이사회는 국가안보나 회사 기밀 침해 근거가 없다고 판단하며 신뢰를 표명한 바 있다. 그러나 추가 혼외 관계 의혹이 불거지면서 해임 논의가 재개되었다.

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젠슨 황은 불륜 사실을 인정하며 가족과 회사에 사과했다. 황 CEO의 연인으로 지목된 중국 기업인 앨리스 황은 중국 정보기관 국가안전부의 스파이라는 의혹을 받아 왔다. 앨리스 황은 황 CEO와의 관계를 통해 중국 기업들이 미국의 수출통제 대상인 엔비디아 반도체를 확보하도록 도왔다는 의혹을 받고 있다.

트럼프 행정부 대응과 반도체 수출 정책 영향

작년 트럼프 행정부가 엔비디아의 인공지능 반도체 H200의 중국 수출을 허용한 것이 대표 사례다. 강경파들은 반도체 수출을 막아 미국의 첨단 기술 우위를 유지해야 한다고 주장해왔지만, 트럼프 대통령은 수출 규제가 오히려 역효과를 낼 수 있다는 입장을 보였다. 이번 스캔들로 인해 미국의 대중국 강경 기조가 재검토될 가능성이 제기된다.

앨리스 황은 업계 관계자들과의 술자리에서 내가 젠슨 황을 불러낼 수 있다고 말하며 전화를 통해 연결했다고 업계 관계자들은 전했다. 이로 인해 엔비디아의 공급망 관리와 국가안보 정책 간 균형을 어떻게 잡을 것인지에 대한 관심이 커지고 있다. 미국 경제는 인공지능 기술에 크게 의존하고 있어 엔비디아의 안정성이 미국 기업들에게 직결된다.

엔비디아 경영권 안정과 글로벌 시장 전망

엔비디아는 하비 존스를 이사회 의장에 선임하며 새로운 경영 체제를 갖추었다. 하비 존스는 시놉시스 전 CEO로서 반도체 설계 업계의 풍부한 경력을 갖추고 있다. 엔비디아는 콜레트 크레스가 임시 CEO로 재직하는 동안 공식 후임자를 영입할 예정이다.

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시장 분석가들은 엔비디아의 주가가 단기적으로 변동성을 보일 것으로 예측한다. 투자자들은 새로운 경영진 하에서 회사의 국가안보 준수 현황과 공급망 투명성이 어떻게 개선될 것인지 주시하고 있다. 특히 알리바바 그룹과의 인연으로 인해 글로벌 공급망 재편 가능성이 논의되기도 한다. 엔비디아는 이번 인사 조치가 회사의 장기적 안정과 성장에 도움이 될 것이라고 강조했다.