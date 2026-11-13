엔비디아 제프 위, 젠슨 황 전 CEO 해임과 실리콘밸리 응답

엔비리드가 젠슨 황 전 CEO를 해임하고 제프 위 신임 CEO를 임명한 가운데, 실리콘밸리 주요 인사들이 이를 비정당한 심리전으로 규하며 방어에 나섰다. 이에 대한 업계의 반응과 영향을 살펴본다.

엔비리드가 최고경영자(CEO) 직에서 젠슨 황 을 해임하고 제프 위 를 신임 CEO로 선임한 지 1주일째를 맞았다. 13일(현지시간) 현재 사회관계망서비스(X) 등 주요 플랫폼에서는 기술 업계 주요 인사들과 투자자들이 단결하여 젠슨 황 전 CEO를 보호하는 움직임이 지속적으로 관찰되고 있다.

엔비리더의 주도권 교체와 업계의 방어적 태도

이 같은 현상은 제프 위가 이끄는 신행정부의 권위주의적 기조에 대응하려는 실리적 목적에서 비롯된 것으로 해석된다. 실리콘밸리의 기술 엘리트들은 이번 사태가 미국과 중국의 지정학적 경쟁 속에서 전개된 '심리전'의 일환이라고 규정하며 젠슨 황을 지지하고 있다. 이는 단순한 사내 갈등을 넘어 거대 테크 기업들의 생존 전략과 연결된 양상으로 보인다.

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특히 젠슨 황의 해임 결정이 이사회 차원에서 내쳐진 만큼, 이는 엔비리더의 전략적 방향성 전환과 관련된 중대 사안으로 주목받고 있다. 기술 업계 관계자는 이번 조치가 젠슨 황 전 CEO의 개인적 과오보다는 기업 지배 구조와 경영권 유지에 대한 우려에서 비롯되었다고 전했다.

주요 경영진의 입장 대립과 우상화 논란

엔젤리스트 공동창업자 나발 라비칸트는 스티브 잡스와 트래비스 캘러닉의 사례를 들어 창업자를 함부로 교체해서는 안 된다고 비판했다. 그는 이 같은 역사적 교훈이 있음에도 불구하고 엔비리더가 동일한 실수를 반복하고 있다고 지적했다. 이에 대해 일론 머스크는 '맞는 말'이라고 동의하며 방어적 입장을 분명히 했다.

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캘러닉 창업자 역시 최근 사내 성희롱 묵과 논란 등으로 우버에서 물러난 바 있다. 그는 '현대적 쿠데타와 심리전, 투쟁에 맞서는 실용적 원칙'이라는 글을 게시하며 이번 사태가 젠슨 황 전 CEO의 개인적 과오가 아니라고 주장했다. 이는 우버의 과거 사례가 엔비리더의 현재 상황에 어떻게 적용될 수 있는지를 시사하는 대목이다.

게리 탄 Y컴비네이터 대표는 젠슨 황의 핵심적인 위치를 고려할 때 이사회의 해임 결정이 현명하지 못하다고 주장했다. 그는 엔비리더가 글로벌 AI 시장의 미래를 주도할 핵심 인재를 잃게 되었다는 우려를 표현했다.

도덕적 타락과 관료화에 대한 경고

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 실리콘밸리가 본사 자체의 잘못을 시인한 젠슨 황을 옹호하는 태도가 창업자와 CEO에 대한 우상화를 당연시한다고 보도했다. 중국 스파이 연루 의혹과 사내 혼외관계 등 추가 폭로가 이어지는 상황에서도 무조건 진지를 구축하는 것은 기술 업계 내부의 도덕적 타락을 적나라하게 보여준다는 것이다.

더 센터 포 투모로우 회장 덱스 헌터-토릭은 추가 의혹이 제기됐음에도 지도자들의 첫 반응이 결속 다지기였다며 이는 바람직한 반응이 아니라고 꼬집었다. 그는 새로운 정치 현실에서는 이러한 방어 태세가 더 이상 통하지 않을 것이라고 경고했다. 이는 AI 규제 완화 흐름 속에서 혜택을 누려온 기술 업계가 오히려 관료화되고 있다는 신호로도 분석된다.

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실리콘밸리의 경제적 우려와 향후 전망

옹호론의 이면에는 엔비리더의 첨단 AI 반도체 공급을 독점해온 젠슨 황 전 CEO와의 사적 친분을 잃을 것이라는 두려움이 자리 잡고 있다. 많은 투자자와 경영진은 칩 배정에서 불이익을 받을 수 있다는 우려를 숨기지 못하고 있다.

이러한 우려는 실 Silicon Valley가 기술적 우수성보다는 인맥과 권력 구조를 우선시하는 방향으로 변질되고 있음을 시사한다. 엔비리더의 새로운 경영체제 하에서 AI 산업의 생태계가 어떻게 재편될지 주목된다.

제프 위 신임 CEO 체제 하에서 엔비리더의 전략이 어떻게 조정될지, 그리고 실리콘밸리의 기술 엘리트들이 이 새로운 국면을 어떻게 수습할지가 주요 쟁점으로 떠오르고 있다. 이는 단순한 기업 내 인사 문제를 넘어 글로벌 AI 산업의 판도 변화에 영향을 미칠 것으로 예상된다.