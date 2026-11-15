엔비디아 전 CEO 제이슨 황의 내부 폭언 폭로 임원들 공포

엔비디아 전 최고경영자 제이슨 황이 내부 회의에서 임원들을 향해 극단적인 욕설과 위협을 서슴지 않은 사실이 드러났다. 독선적 리더십과 폭언 스캔들이 회사의 침묵 문화를 조성한 것으로 지적된다.

엔비디아 (NVIDIA)의 전 최고경영자(CEO) 제이슨 황 (Jensen Huang)이 내부 임원들을 향해 극심한 폭언을 퍼부었고 물병을 던지는 등 거친 행동을 보였다는 의혹이 제기됐다. 이는 대외적으로 소탈하고 겸손한 이미지를 자랑해 온 그의 리더십과는 상반되는 내부 실상으로, 회사 내부 분위기를 극도로 긴장시킨 것으로 파악된다.

제이슨 황 전 CEO는 재임 기간 중 회의 도중 임원들에게 고함을 지르며 심한 욕설을 일삼았다. 최근 보도된 내용에 따르면, 올해 2월 30명 이상의 임원이 참석한 비공개 회의에서 당시 영업 및 사업개발을 총괄하던 제이 푸리(Jay Puri) 수석부사장에게 '독감에 걸렸으면 좋겠다'는 등의 비열한 저주를 내뱉은 것으로 확인됐다.

Also read 현대차·기아, 쏘카·카카오모빌리티와 제휴로 외산 자율주행 대비

특히 황 전 CEO는 푸리에게 "네가 죽어서 우리 모두가 이 고통에서 벗어났으면 좋겠다"고 직접적인 죽음의 위협까지 가했다. 이 같은 발언은 회의장 전체에 극도의 긴장감과 침묵을 안겼으며, 참석한 임원들은 충격을 받은 상태였다. 이후 제이 푸리는 엔비디아에서 선임 고문 직책으로 이동했다.

반복된 폭언과 임원에 대한 물리적 위협

뉴욕포스트는 이러한 사건이 일회성에 그치지 않고 반복된 패턴이었음을 보도했다. 2025년 직원 약 40명이 참석한 3시간 간의 회의에서 황 전 CEO는 한 고위 영업 임원에게 "넌 내 사업에 대해 쥐뿔도 몰라"라고 맹비난했다. 또한 첫 회의 참석한 임원에게 "지금 나를 비웃는 건가? 나가!"라며 쫓아내기도 했다.

Advertisement

더욱 충격을 준 사실은 캘리포니아주 샌타클래라 본사에서 회의 중 화를 참지 못하고 물병을 임원에게 던진 정황이 포착되었다는 점이다. 내부 소식통들은 이러한 폭언이 널리 알려져 있어 외부에 알려지지 않은 것을 오히려 이상하게 여긴 직원들도 있었을 정도라고 전했다.

콜레트 크레스 면박과 독선적 리더십 비판

월스트리트저널(WSJ)은 지난 8월 열린 회의에서 황 전 CEO가 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스(Collette Kress)의 발표를 끊고 면박을 준 사건을 보도했다. 그는 크레스를 "자동차 전조등 앞에서 얼어붙은 사슴 같다"고 표현하며, 전략 수립 능력이 없는 단순 보고자라고 비판했다.

이 당시 엔비디아는 AI 반도체 구매를 위한 자금 조달 문제로 클라우드 사업자 등에 대한 금융 보증 추진 중이었다. 콜레트 크레스는 황 전 CEO가 지난 12일 사임한 뒤 임시 CEO 역할을 맡았으며, 그의 독선적 리더십은 회사 문화에 깊은 영향을 미쳤다.

biography 작가 스티븐 위트(Stephen Witt)는 뉴욕타임스 기고문에서 황 전 CEO의 전기적 서술이 겸손함을 강조하지만, 실제로는 반대 의견을 용납하지 않는 독선적인 성향을 보였다고 지적했다. 그는 작은 문제라도 반박하면 폭발하여 상대방을 비난하며 한 시간 이상 고함을 지른 사례들이 많았다고 설명했다.

Advertisement

침묵의 문화와 향후 엔비디아의 과제

스티븐 위트는 엔비디아 내부에 형성된 침묵의 문화가 이러한 문제적 행동을 방치하거나 조장했다고 주장하며, 황 전 CEO의 자아도취적 성향이 회사의 건강한 의사결정 구조를 훼손했을 수 있음을 경고했다. 임원들이 그를 진심으로 두려워했던 내부 분위기는 혁신적인 기업 문화를 저해하는 요인으로 작용할 수 있다.

지금까지 밝혀진 정황들은 제이슨 황 전 CEO의 리더십이 내부적으로 얼마나 파괴적이었는지를 보여준다. 엔비디아는 현재 콜레트 크레스 임시 CEO 체제에서 새로운 경영 안정화와 문화 정비를 위해 최선을 다하고 있는 것으로 알려졌다. 향후 새로운 리더십 하에서 내부 신뢰 회복이 주요 과제로 떠오를 전망이다.