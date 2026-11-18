미국 증권거래위원회가 엔비디아의 투자자 정보공개법 위반 여부를 조사 중이며, 황전 CEO의 사임과 싱가포르 매출 공시 변경 등이 쟁점으로 부각되고 있다.

미국 증권거래위원회 가 엔비디아 와 관련되어 투자자 정보공개법 위반 가능성을 심도 있게 조사하고 있다. 월스트리트저널은 17일(현지시간) 이 조사의 범위가 명확히 정해지지 않았으나, 엔비디아 의 공시 내용이 투자자들을 기망했는지 여부를 판단하기 위한 것이다라고 보도했다. 이 보도는 엔비디아 가 과거 특정 인물의 관계와 관련하여 부정확한 정보를 제공했을 가능성을 시사하며 시장의 주목을 받고 있다.

황전 CEO와 앨리스 황 관계 및 사임 배경

조사의 핵심 쟁점 중 하나는 젠슨 황 전 최고경영자와 앨리스 황과의 부적절한 관계를 엔비디아가 부인했던 점이다. 엔비디아는 올해 초 싱가포르 기업 메가스피드의 임원인 앨리스 황과 황 전 CEO가 특이하거나 예상치 못한 관계를 맺었다는 주장을 공식적으로 부기한 바 있다. 하지만 지난 8일 황 전 CEO는 앨리스 황과의 혼외 관계를 공식 인정했으며, 이에 따라 12일 엔비디아 최고경영자직에서 사임했다. 이로 인해 엔비디아가 주주 및 이해관계자들에게 거짓 해명을 제공한 것으로 판단될 수 있는 상황이 발생했다.

Also read 삼성전자, 비엔비디아 시대 최대 수혜주로 부상

싱가포르 매출 공시 변경 및 메가스피드 논란

엔비디아의 지난해 해외 반도체 칩 판매 내역 공시 방식 변경도 조사 대상에 포함될 것으로 보인다. 파이낸셜타임스에 따르면 엔비디아는 지난해 메가스피드가 위치한 싱가포르 지역의 판매 수치를 매출 보고 항목에서 삭제했다. 싱가포르는 지난해 엔비디아의 최대 시장으로, 싱가포르 자회사를 통해 1040억 달러(약 138조 4천억원)의 매출을 올린 곳이다. 엔비디아는 지역별 매출 보고 방식을 고객 청구지 기준에서 고객 본사 기준으로 변경하면서 싱가포르 관련 매출 항목이 드러나지 않도록 했다.

Advertisement

미국 법무부 및 캘리포니아주 추가 조사 동향

미국 법무부는 중국 정보기관과 관련이 있는 것으로 알려진 앨리스 황과 관련된 여러 건의 수사를 진행하고 있다. 메가스피드는 엔비디아 칩을 사용하여 동남아에 인공지능 데이터 센터를 구축한 여러 회사 중 하나이며, 일부 제품을 중국으로 빼돌린 혐의를 받고 있다. 엔비디아는 메가스피드와 거래하면서 미국의 대중국 수출 통제를 위반하여 중국에 인공지능 반도체 칩을 제공했는지 여부에 대해 미 법무부로부터 조사를 받고 있다. 이를 계기로 엔비디아의 동남아 사업 운영에 대한 관심이 높아졌으며, 최종 고객이 누구인지에 대한 의문이 제기되고 있다.

주요 기관별 대응 및 향후 전망

엔비디아의 본사가 위치한 미 캘리포니아 주정부도 해당 사태를 면밀히 살피고 있다. 롭 본타 캘리포니아주 법무장관은 17일 블룸버그 티비와의 인터뷰에서 엔비디아 사태에 대해 위험 신호가 감지되었다고 언급했다. 본타 법무장관은 저희도 관심을 가진 사안이며 상황을 인지했고 들여다보고 있다라고 밝혀 주정부 차원의 감독이 강화될 가능성을 시사했다. 이러한 다각적인 조사는 엔비디아의 향후 경영 투명성과 국제적 규제 준수 능력을 가늠하는 중요한 지표가 될 것이다.