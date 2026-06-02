엔비디아 CEO 젠슨 황, 한국 기업들을 향한 애정을 드러냄

엔비디아 CEO 젠슨 황이 한국 기업들을 대상으로 '코리아 파트너 나이트'를 개최했다. 황 CEO는 한국 기업들을 향한 각별한 애정을 드러냈고, 특히 SK하이닉스와 LG 관계자들에게 친근감을 표시하며 한국 AI 생태계의 중요성을 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 한국 기업들을 대상으로 ' 코리아 파트너 나이트 '를 개최했다. 이 행사는 엔비디아 가 한국의 AI 생태계 를 강화하기 위해 진행한 것으로 알려졌다. 황 CEO는 한국 기업들을 향한 각별한 애정을 드러냈고, 특히 SK하이닉스 와 LG 관계자들에게 친근감을 표시하며 한국 AI 생태계 의 중요성을 강조했다.

행사에는 국내 대기업과 중소기업, 스타트업 등 관계자 80여명이 참여했다. 황 CEO는 자신의 장녀인 매디슨 황과 함께 식당을 방문하여 참석자들과 직접 인사를 나누었다. 황 CEO는 한국 스타트업과 중소기업들을 응원한다는 메시지를 강조했다. 황 CEO는 또한 LG그룹 임원 및 실무자들과 로보틱스 관련 이야기를 나누었고, 때때로 LG 관계자들과 서로 껴안고 하이파이브를 하면서 좋은 분위기가 형성된 것으로 전해졌다.

황 CEO는 특히 미래 주요 먹거리로 떠오른 로보틱스 사업의 방향성과 LG그룹 역할의 중요성을 강조했다. 황 CEO는 또한 한국 중소기업과 스타트업들의 기술력에도 큰 관심을 보인 것으로 알려졌다. 다른 참석자는





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

엔비디아 코리아 파트너 나이트 젠슨 황 AI 생태계 SK하이닉스 LG그룹

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

젠슨 황 엔비디아 CEO, 4일 입국해 국내 총수들과 회동 예정인공지능 반도체 시장을 선도하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 4일 한국에 입국해 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수들과 회동할 예정이다. 정의선 현대차그룹 회장도 참석을 검토 중이며 이재용 삼성전자 회장은 해외 일정으로 불참할 것으로 보인다. '깐부회동'과 같은 캐주얼한 만남이 재현될지 업계의 관심이 모이고 있다.

Read more »

젠슨 황, AI 노트북 시장 진출 선언…삼성·SK 메모리 탑재 유력(종합)(타이베이=연합뉴스) 김민지 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 첫 AI PC용 칩 'N1 X'을 공개하며 AI 노트북 시장 진출을...

Read more »

방한 임박 젠슨 황…이번엔 성수서 '삼겹살 소맥' 회동한다(종합2보)(서울·타이베이=연합뉴스) 한상용 김민지 강태우 오지은 기자=인공지능(AI) 반도체 시장을 이끄는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이...

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO, 차세대 반도체 로드맵 발표... 한국 HBM4 탑재대한민국 증시가 역사의 한 페이지를 새로 장식했다. 사상 처음으로 8800포인트를 돌파하며 역대 최고치를 갈아치웠다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 내놓은 차세대 반도체 로드맵 발표와 이번 주 예정된 황 CEO의 방한 소식이 촉매제 역할을 했다.

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO 대만 한국 기업들과의 만찬 행사와 AI용 PC용 칩 N1X 공개젠슨 황 엔비디아 CEO가 대만 타이베이에서 한국 기업들과의 만찬 행사를 열고 AI용 PC용 칩 N1X를 공개하는 등 다양한 행사를 진행했다. 한국 기업들과의 만찬 행사는 한국 파트너사들을 위해 엔비디아 측이 준비한 한국의 소주가 테이블마다 구비돼 있었으며, 황 CEO는 한국 취재진을 콕 집어 찾으며 질의응답을 진행했다.

Read more »

코스피, 엔비디아 CEO 방한 호재에 사상 최고치 경신…8,800선 돌파국내 증시가 엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한 소식과 AI 시장 확대 기대감으로 장중 사상 최고가를 기록하며 강세를 보였다. 코스피는 8,800선을 돌파했고, 삼성전자 시가총액은 2,000조 원을 처음으로 넘어섰다. 외국인은 17거래일 연속 순매도를 이어갔으나 개인과 기관의 매수세가 지수를 끌어올렸다. 해외에서는 엔비디아가 AI PC용 칩 공개로 급등하며 관련주들도 동반 상승했다.

Read more »