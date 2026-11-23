엔비디아 황창구 CEO가 사임 11일 만에 복귀했다. 이사회는 그의 재임을 승인했고, 트럼프 대통령은 국가안보에 위험이 없다며 지지를 표명하며 시장 반응을 이끌었다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임으로부터 11일 만인 23일(현지시각) 미 캘리포니아주 샌타클래라에 위치한 엔비디아 본사로 복귀했다. 그는 사내 직원들에게 직접 고개를 숙이며 사과했고, 이사회 는 그의 경영 책임 복귀를 최종 승인했다. 이는 혼외관계 및 스파이 연루 의혹 등 최근 발생한 경영 진통을 끝내고 기업의 정상화에 나선 중요한 전환점이다.

황 CEO의 사과와 직원들의 열렬한 환영

황창구 CEO는 본사 로비와 2층, 3층 난간에서 그를 마중 나온 임직원들 앞에서 "이 모든 일을 겪게 해 미안하다"며 깊이 사과했다. 그는 자신의 실수를 "정말 끔찍한 실수"라고 표현하며, 두 번째 기회를 준 것에 감사하다고 전했다. 또한 "두 번째에는 더 나은 최고경영자가 되겠다"고 다짐하며 다시 일어서기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

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복귀 당일 황 CEO는 평소 공개석상에서 자주 입던 검정색 가죽 재킷 대신 남색 워크재킷과 운동화 차림으로 출근했다. 그는 "오늘이 내 첫 출근일"이라며 "컴퓨터가 없어서 IT 부서에서 새 컴퓨터를 받아야 한다"는 농담을 던져 현장의 긴장을 풀기도 했다. 이 과정에서 그는 자신의 가족에게 보인 사랑과 지지에 대한 감사도 표했다.

임직원들은 1층 로비와 계단 난간에서 박수를 치며 그의 복귀를 환영했다. 많은 직원이 "젠슨"이라는 이름을 연호하며 열렬한 환영을 표시했고, "돌아온 것을 환영한다"는 외침이 계속되었다. 황 CEO는 오른손을 가슴에 얹고 돌아오는 직원들을 향해 화답하며 미소 지었다.

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이사회의 결정과 대내외의 지지 표명

엔비디아 이사회는 황 CEO의 복귀를 전적으로 지지했다. 개빈 베이커 엔비디아 최고투자책임자(CIO)는 소셜미디어에 이 장면을 촬영한 영상과 사진을 게시하며 "엔비디아 직원들은 무엇보다 그가 돌아오기를 원했다"고 적었다. 또한 짐 팬 엔비디아 로봇공학 부문 디렉터는 "젠슨 2.0, 가보자!!!"라는 메시지로 사내 분위기를 재점화했다.

황 CEO는 사내에서 대체 불가능한 리더십을 발휘해온 것으로 알려졌다. 지난 12일 사임 이후 제기된 온라인 청원에는 엔비디아 임직원 약 1만여명이 참여했으며, 퇴임에 대한 슬픔을 토로하는 직원들의 반응이 많았다. 이사회는 이러한 내부의 강력한 요구를 수용하여 그의 재임을 결정했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 황 CEO의 복귀를 적극 지지했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 AI로 생성된 황 CEO의 이미지를 올리며 복귀를 환영했다. 또한 이사회 결정이 "전적으로 옳았다"고 평가하며, 황 CEO의 복귀가 국가안보에 어떤 위험도 초래하지 않는다고 명시했다.

수사 결과와 향후 기업 전망

트럼프 대통령은 황창구 CEO가 중국 정부 스파이였다는 의혹 등을 일축했다. 그는 미 법무부 장관이 황 CEO가 불법 행위에 관여했다는 증거를 확보하지 못했다고 확인했다고 밝혔다. 이는 엔비디아의 경영 정상화와 함께 미국 내에서의 신뢰를 재고하는 데 중요한 요소로 작용하고 있다.

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황 CEO는 보도자료에서 "새로운 산업혁명이 시작되는 시점에 엔비디아로 돌아와 세계에서 가장 영향력 있는 기술기업 가운데 하나를 이끌게 돼 영광"이라고 말했다. 그는 겸손한 자세와 새로운 각오로 책임을 맡겠다고 다짐하며, 엔비디아의 향후 전략에 대한 기대감을 높였다. 이로써 엔비디아는 급변하는 AI 시장에서 안정적인 경영 기조를 유지할 수 있을 것으로 전망된다.