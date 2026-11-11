엔비디아 황CEO 불륜 스캔들, 후계자 정책 미흡 드러나다

엔비디아가 불륜 스캔들로 직면한 황제시는데, 과거 후계자 물색을 거부했던 사실이 밝혀졌다. 이는 기업 내부 운영과 투자자 신뢰에 중대한 영향을 미친다.

엔비디아 는 최근 불륜 스캔들 로 황 CEO가 직면한 위기 속에서 과거 후계자 정책 을 면밀히 구상한 적이 없었음을 입증했다.

후계자 구도 부재, 내부 논의가 결국 차단

핀터레스트 보도에 따르면, 약 7년 동안 엔비디아에서 부사장 자리를 지낸 전 임원 러네이 하스 암(Arm) CEO는 주간 뉴욕타임스가 언급한 바와 같이, 황 CEO가 후계자 구도를 수립하려는 시도를 거부했음이 밝혀졌다.

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하스 암은 "그는 그 아이디어를 좋아하지 않았다"며, "회사회중의 경쟁과 분열을 유발할 것이라 생각했다"고 고백했다.

이처럼 조직 내부에서는 장기적인 리더십 전환이 불가피하다는 인식이 있었음에도 불구하고, 황 CEO는 핵심 인력을 딸과 사위 등 가족계열에 집중시켰고, 후계자 후보를 명확히 설정하지 않았다.

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가족 대표 채용, 리더십 신뢰도 위태롭게

황 CEO가 딸 매디슨 황을 제품 마케팅 수석 이사에, 사위 니코 카프레즈를 부사장에, 아들 스펜서 황을 로봇공학 제품 관리 이사에 내세우며 경영권을 가속화하려 한 시도가 드러났다.

그러나 그는 "만약 그들이 이 자리를 차지하고 싶다면 스스로 노력해야 한다"고 주장하며 후계자로서 딸을 지지한 흔적은 없다고 밝혔다.

이사회와 외부 감사, 신뢰 회복을 위해 움직인다

엔비디아 이사회는 이번 사건 이후 독립 이사들이 주축이 되는 조사위원회를 구성하고, 외부 법무법인을 선임해 정밀 조사를 진행 중이다.

그럼에도 일부 투자자와 업계 전문가는 이사회의 독립성에 대한 우려를 표명하며, 외부 검증이 필수적이라고 촉구했다.

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산업계와 투자자, 황 CEO에 대한 지지 경향 분분

실리콘밸리의 핵심 투자자들은 황 CEO의 실수를 인정하면서도, 그가 미국 인공지능 분야에서 모든 것을 대표한다고 강조했다.

셍 맥과이어(Sequoia Capital)는 "그는 AI 리더십에 대체 불가능한 존재"라며 지지했으며, 일론 머스크는 같은 입장을 Twitter(이제 X)에서 알렸다.

빌 애크먼, 헤지펀드 매니저는 "그가 모든 책임을 질 수 있다"는 입장을 표명했고, 그라시아스 발로르에쿼티파트너스 창업자도 "한 번의 실수가 평생 리더십을 파괴하지 않는다"라며 지지했다.

이러한 지지 움직임은 엔비디아의 기술 전략과 시장 지향에 대한 투자자 신뢰 회복을 촉진하는 동시에, 내부 리더십 이슈가 기업 가치를 어떻게 변동시킬지에 대한 불확실성을 지속시킨다.