엔비디아 H200 수출 승인, 트럼프 행정부 의회 조사 착수

트럼프 행정부가 엔비디아의 H200 반도체 중국 수출을 승인한 과정에 대해 미 의회가 공식 조사를 시작했다. 젠슨 황 CEO의 스캔들과 연관된 안보 우려와 관세 정책의 위헌성 주장이 핵심 쟁점이다.

미국 의회가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 중국 스파이 의심 여성과의 관계가 드러난 가운데, 도널드 트럼프 행정부가 엔비디아 고성능 반도체를 중국에 수출하도록 승인한 절차를 엄격히 조사하기로 했다. 상원 재정위원회 민주당 간사 론 와이든 의원과 하원 세입위원회 민주당 간사 리처드 닐 의원은 하워드 러트닉 미국 상무장관에게 보낸 공동 서신을 통해 공식 조사에 착수했음을 밝혔다.

의회의 공식 조사와 H200 수출 승인 배경

미 CNBC 방송에 따르면 두 의원은 지난 12일(현지시간) 서한을 통해 중국 정부, 군부 및 제재 대상 기관과 우려스럽게 연관된 엔비디아의 첨단 인공지능 반도체 판매를 행정부가 승인한 사안을 집중 조사 중이라고 명시했다. 이때 언급된 핵심 대상은 엔비디아가 개발한 최첨단 AI 반도체인 'H200'이다.

Also read 젠슨황 쇼크에 美증시 하락...엔비디아 급락, AMD는 반사이익 [월가월부]

트럼프 대통령은 지난해 12월 초 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 H200 반도체의 중국 및 기타 국가로의 수출 승인을 발표했으며, 이 사실을 시진핑 중국 국가주석에게 직접 알렸다고 주장했다. 이어 트럼프 대통령은 올해 1월 이 관련 내용을 담은 행정 명령에 서명하여 법적 효력을 부여했다.

안보 우려와 관세 수익을 둘러싼 공방

트럼프 행정부가 발표한 조치는 대만에서 생산된 반도체가 미국으로 수입된 후 제3국으로 재수출될 경우 25%의 관세를 부과하는 것이 핵심이다. 트럼프 대통령은 이를 "미국이 그 반도체 판매액의 25%를 수익으로 얻을 것"이라고 설명하며 국가 경제 이익을 강조했다.

Advertisement

하지만 와이든 의원과 닐 의원은 트럼프 대통령이 젠슨 황 전 최고경영자의 문제가 될 만한 관계를 이미 보고받았음에도 불구하고 수출을 승인함으로써 국가 안보에 미치는 심각한 위협을 간과했다고 주장한다. 이들은 트럼프 대통령이 지난해 가을 황 전 CEO의 문제적 관계를 알게 되었음에도 불구하고, 같은 해 12월 엔비디아의 대중국 H200 판매를 승인했다고 지적했다.

특히 두 의원은 트럼프 대통령이 그 대가로 수출 매출의 일정 비율을 받기로 했으며, 이는 위헌적인 수출세를 국가 안보 관세 조치로 위장하려는 시도로 보인다고 비판했다. 이는 엔비디아와 중국 정부 모두에 이익이 되는 구조라며, 관세 및 관세 관련 사안에 있어 심각한 우려를 불러일으킨다고 강조했다.

정보 공유 의혹과 향후 정치적 흐름

공화당 내부에서도 하워드 러트닉 상무장관을 향한 압박이 가중되고 있다. 정치전문매체 폴리티코에 따르면 공화당 의원 6명 이상이 국가 안보보다 민간 기술 기업의 이익을 우선시했는지 라트닉 장관에게 해명을 요구한 상태다. 이는 행정부의 결정을 둘러싼 양당의 강력한 비판이 공존하고 있음을 시사한다.

미 온라인 매체 액시오스는 하워드 러트닉 상무장관이 젠슨 황 전 최고경영자의 불륜 스캔들과 관련된 미 정보당국의 첩보가 담긴 기밀 메모를 올해 5월 전달받았다고 보도했다. 특히 이 메모는 라트닉 장관이 지난 5월 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문에 앞서接收했다는 점이 드러났다.

Advertisement

라트닉 상무장관이 이러한 정보를 인지하고도 엔비디아의 대중국 반도체 수출이 계속되도록 방치했다는 의혹이 제기되며 행정부의 투명성에 대한 의문이 커지고 있다. 와이든 의원과 닐 의원은 오는 1월 120대 의회에서 각 상임위의 위원장이 될 예정이어서, 이번 조사는 단기간에 종료되지 않고 장기화될 가능성이 높다.