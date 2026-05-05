엔믹스 설윤, ‘차지’ 오픈행사서 초현실적 요정 미모 발산…눈물마저 인생샷

그룹 엔믹스 설윤이 차 브랜드 ‘차지’ 플래그십 오픈행사에 참석하여 순수하면서도 달콤한 ‘소프트 걸’ 스타일을 완벽하게 소화하며 초현실적인 요정 미모를 뽐냈다. 갑작스러운 강풍으로 눈물을 흘렸지만, 그 순간조차도 인생샷으로 남겨 팬들의 마음을 사로잡았다.

그룹 엔믹스 (NMIXX)의 설윤이 차 브랜드 ‘차지’ 플래그십 오픈행사 에 참석하여 눈부신 미모를 뽐냈다. 2026년 4월 30일 서초동 오퍼스 407에서 열린 행사에서 설윤은 순수하면서도 달콤한, 균형 잡힌 ‘소프트 걸’ 스타일을 완벽하게 소화하며 현장의 시선을 사로잡았다.

파스텔 톤의 라이트 블루 원피스와 화이트 크롭 가디건의 조화는 부드럽고 단정한 이미지를 연출했으며, 벌룬 스타일의 스커트 라인은 사랑스러움을 더했다. 여기에 화이트 가디건을 매치하여 여성스럽고 청순한 분위기를 극대화한 설윤의 스타일링은 단순한 귀여움을 넘어 트렌디하면서도 균형 잡힌 감각을 보여주었다. 특히 무릎 아래까지 올라오는 화이트 삭스와 블랙 로퍼의 조합은 ‘프레피’ 감성을 더하며 스타일링에 포인트를 더했다. 자연스러운 엘프 롱 헤어와 투명하고 맑은 피부는 설윤의 청순한 분위기를 한층 더 강조하며, 마치 요정 같은 비주얼을 완성했다.

행사장에서 취재진을 위해 다양한 포즈를 취하던 설윤은 갑작스러운 강풍으로 인해 눈에 먼지가 들어가 잠시 눈물을 흘리기도 했다. 하지만 설윤은 당황하지 않고 마지막까지 프로페셔널한 모습을 보여주며 행사를 마무리했다. 이러한 설윤의 노력과 취재진의 순간 포착으로 탄생한 눈물 사진은 마치 보석처럼 빛나며 설윤의 인생샷으로 남게 되었다. 설윤은 온 세상의 청순함을 압도하는 초현실적인 아름다움을 선사하며, 엘프 눈물 한 방울에서도 빛나는 미모를 과시했다.

행사 현장에서는 설윤의 미소 가득한 입장 모습, 가벼운 손인사, 인형 같은 볼하트, 손끝까지 매력 발산하는 모습 등이 카메라에 담겼다. 또한 차 향기가 가득한 분위기 속에서 설윤은 특유의 밝은 에너지와 사랑스러운 매력을 발산하며 행사를 더욱 풍성하게 만들었다. 팬들은 설윤의 완벽한 미모와 프로페셔널한 태도를 칭찬하며 뜨거운 반응을 보였다. 설윤의 눈물 사진은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산되며 화제를 모으고 있으며, 많은 팬들은 설윤의 아름다움과 감성적인 모습에 감탄하고 있다.

이번 행사는 설윤의 다채로운 매력을 다시 한번 확인시켜주는 기회가 되었으며, 앞으로 설윤이 보여줄 활약에 대한 기대감을 높였다. 설윤은 엔믹스의 멤버로서 활발한 활동을 이어가고 있으며, 앞으로 더욱 다양한 분야에서 자신의 재능을 선보일 것으로 예상된다.

‘차지’ 브랜드 플래그십 오픈행사는 K팝 스타 설윤의 참여로 더욱 성공적으로 마무리되었으며, K컬쳐의 위상을 높이는 데 기여했다. 설윤의 아름다운 모습과 감동적인 순간들은 앞으로도 많은 사람들에게 기억될 것이다. 설윤의 눈물은 단순한 슬픔을 넘어, 아름다움과 감성을 동시에 표현하는 예술 작품으로 승화되었다. 설윤은 앞으로도 자신의 매력을 마음껏 발산하며 팬들에게 행복을 선사할 것이다





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