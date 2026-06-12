에자, 2026 북중미 월드컵 개막식에서 보첼리와 'DNA' 합작 무대

한국 가수 에자가 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 개막식에서 안드레아 보첼리와 함께 공식 주제곡 'DNA'를 열창하며 전 세계에 강력한 보컬을 선보였다. 미국, 캐나다, 멕시코 3개국에서 개최되는 이번 월드컵의 개막식은 각각 다른 도시에서 진행되며, K팝 스타들이 다수 초청되어 K팝의 글로벌 영향력을 과시했다.

멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 개막식 에서 한국 가수 에자가 월드컵 공식 주제곡 ' DNA '를 열창하며 강력한 보컬을 선보였다. 이 곡은 에자와 세계적인 테너 안드레아 보첼리 , 미국의 메건 더 스탤리언, 프랑스 출신 DJ 데이비드 구에타가 참여한 합작곡으로, 개막식 무대에서는 에자와 보첼리가 주요 퍼포머로 나섰다.

에자는 블루 드레스를 입고 무대에 올라 보첼리의 이탈리아어 후렴구(anche se cadiamo poi ci rialziamo, '우리가 다시 일어나리라')에 이어 한국어로 같은 메시지를 전달하며 관객을 압도했다. 에자의 풍부한 보컬은 오페라 테너 보첼리의 위엄 있는 목소리에 결코 뒤지지 않았고, 전 세계 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 개막식에는 샤키라를 비롯해 멕시코 가수 알레한드로 페르난데스, 벨린다, 릴라 다운스, 베네수엘라의 대니 오션, 콜롬비아의 J 발빈, 남아프리카 공화국의 탈라 등 다국적 아티스트들이 참여해 화려한 공연을 펼쳤다.

북중미 월드컵은 미국, 캐나다, 멕시코 3개국에서 개최되므로 세 도시에서 각각 개막식이 진행되며, 로스앤젤레스에서는 블랙핑크 리사, 마드리드에서는 마돈나와 샤키라가 함께하는 결승전 하프타임 쇼에 BTS가 합류할 예정이다. 이는 FIFA가 K팝 스타들에게 공식 무대를 적극적으로 제공하는 것으로, K팝의 글로벌 위상이 크게 높아졌음을 보여주는 조치라고 할 수 있다. 지난 2022 카타르 월드컵 개막식에서 정국이 공식 주제곡 'Dreamers'를 부른 바 있으며, 이번 에자의 무대는 한국 가수가 또 다시 세계 최대 축제의 중심에 서는 의미 있는 순간이었다





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