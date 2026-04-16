에버랜드·롯데월드, 위기 극복 위한 혁신…콘텐츠 강화와 IP 협업으로 승부수

푸바오 부재로 인한 에버랜드와 공간 제약에 직면한 롯데월드가 각각 서커스 공연, 동물 복지 강화, 식물 콘텐츠 확대, 게임 IP 활용 등 다각적인 변화를 통해 고객 유치에 나서고 있다.

국내 대표 테마파크 인 에버랜드 와 롯데월드 가 새로운 변화를 통해 고객 유치에 나서고 있다. 푸바오의 부재로 인한 에버랜드 의 고민과 롯데월드 의 공간적 제약 및 놀이기구의 기시감이라는 과제가 새로운 전략 추진의 배경이 되고 있다. 이러한 상황 속에서 두 테마파크 는 각기 다른 방식으로 혁신을 꾀하며 미래 경쟁력 확보에 주력하고 있다. 에버랜드 는 개관 50주년을 맞아 단순한 놀이기구 중심의 테마파크 에서 벗어나 다채로운 문화 콘텐츠 공간으로의 전환을 선언했다. 이를 위해 세계적인 서커스 제작사 엘루아즈와 협업하여 ‘윙즈 오브 메모리’라는 수준 높은 서커스 공연을 매일 2회씩 선보이고 있다. 이 공연은 ‘태양의 서커스’ 출신 배우들을 다수 포함하고 있으며, 10m 높이에서의 아찔한 곡예와 공중 회전 등 역동적인 퍼포먼스로 관객들의 찬사를 받고 있다.

또한, 국내 대표 공연 연출가 양정웅 감독이 총괄하는 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들’ 역시 매일 밤 화려하게 펼쳐지며 관객들에게 잊지 못할 경험을 선사한다. 동물 복지를 강화한 사파리월드 역시 에버랜드의 주요 변화 중 하나다. 미국 동물원수족관협회(AZA) 인증을 획득한 에버랜드는 맹수 8종을 볼 수 있는 시설을 확충하며 동물 복지를 최우선 철학으로 삼고 있다. AZA 인증은 까다로운 기준으로 멸종 위기종 보전에 힘쓰는 동물원에만 부여되는 만큼, 에버랜드의 동물 관리 수준을 엿볼 수 있다. 이와 더불어, 라이프스타일 트렌드로 자리 잡은 식물과 정원 콘텐츠를 강화하여 튤립, 무스카리, 수선화 등 100여 종 120만 송이의 꽃 축제를 선보이고 있으며, 유튜브 채널을 통한 식물 콘텐츠 확대로 방문객들에게 새로운 볼거리를 제공하고 있다. 롯데월드는 넥슨과의 협업을 통해 게임 지식재산권(IP)을 놀이시설에 접목하는 전략을 추진하고 있다. 30~40대에게는 향수를, 10대에게는 레트로 감성을 자극하는 넥슨의 대표 게임 ‘메이플스토리’의 캐릭터와 세계관을 매직아일랜드에 ‘메이플 아일랜드 존’으로 구현했다. 게임 속 지도를 그대로 옮겨 놓은 듯한 설계와 함께, ‘신비의 숲 아르카나’를 콘셉트로 한 롤러코스터 ‘스톤익스프레스’, ‘장난감 왕국 루디브리엄의 에오스탑’을 형상화한 ‘에오스타워’, 그리고 ‘정령의 나무’ 이미지를 담은 ‘아르카나라이드’ 등 3가지 신규 어트랙션이 새롭게 선보였다. 특히, ‘아르카나라이드’는 어린이들에게 높은 인기를 얻고 있다고 한다. 평일 낮임에도 불구하고 ‘메이플 아일랜드 존’은 많은 이용객으로 붐볐다. 몽골에서 온 가족 여행객은 물론, 어린 시절 ‘메이플스토리’를 즐겼던 30대 방문객들도 옛 추억을 떠올리며 만족감을 표했다. 롯데월드 관계자는 공간적 제약과 개발 비용 문제를 해결하면서도 새로움을 줄 수 있는 방법으로 IP 협업을 늘릴 계획이라고 밝혔다. 이러한 두 테마파크의 혁신적인 시도는 급변하는 엔터테인먼트 시장에서 새로운 활력을 불어넣으며, 앞으로의 경쟁 구도에 대한 기대를 높이고 있다





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에버랜드 롯데월드 테마파크 콘텐츠 강화 IP 협업

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