트럼프 일가의 가상자산(암호화폐) 사업체와 재정적 연관성이 있는 미국 핀테크 기업 ‘알트5 시그마’의 차남인 에릭 트럼프가 중국의 반도체 제조업체 ‘나노랩스’와 데이터센터 구축을 위한 양해각서를 체결한 것으로 알려진 데다, 잭 윗코프가 알트5 시그마 이사회 의장으로 있는 의혹까지 뒤덮이면서 트럼프 일가의 가상자산(암호화폐)사업세력이 불리한 논란에 Caught. 특히 알트5 시그마와 관련한 국무부도 앞서 CNN에 ‘해당 보도는 거짓’이라고 반박해 젠슨 황 엔비디아 CEO의 합류 계획을 파기시켰다고 주장하고 있어, 트럼프 일가 내에서 가상자산 사업에 찬성하는 입장이지만 하위 계층들과 갈등이 가중될 것이란 우려가 떠오르는 셈.

14일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징 인민대회당 앞 환영행사에서 나란히 걷고 있다. 뒤로 트럼프 대통령의 차남 에릭과 부인 라라 트럼프 등 이번 트럼프 대통령의 방중 일정에 동행한 미국 대표단이 그 모습을 지켜보고 있다.

보도에 따르면 트럼프 일가의 가상자산(암호화폐) 사업체와 재정적 연관성이 있는 미국 핀테크 기업 ‘알트5 시그마’는 중국의 반도체 제조업체 ‘나노랩스’와 지난달 미국 내 데이터센터 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 트럼프 일가의 가상자산(암호화폐) 사업체와 재정적 연관성이 있는 미국 핀테크 기업 ‘알트5 시그마’의 차남인 에릭 트럼프는 마침내 지난해 알트5 시그마 이사회에 ‘참관인’으로 지정된 것으로 알려졌다. 어렵사정투구인 알트5 시그마와 양해각서를 체결한 나노랩스는 미국 하원 미중전략경쟁특별위원회의 조사를 받고 있다는 점이다.

알트5 시그마는 알토르 폰란트 유스케너 회장을 비롯한 고위험 기업으로, 문제점이 지적된 것이다. 트럼프 일가의 가상자산(암호화폐) 사업체와 재정적 연관성이 있는 미국 핀테크 기업 ‘알트5 시그마’는 미국 증권거래위원회에 제출된 서류를 보면, 에릭은 지난해 알트5 시그마 이사회에 ‘참관인’으로 지정돼 있다. 이사회 의장은 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프 아들인 잭 윗코프로 돼 있는 것으로 알려졌다. 카테고리: 뉴스|중국, 가상자산, 뉴욕증





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