미국 과학자 에리자베스 러시가 남극 스웨이츠 빙하 탐사선을 담은 에세이 '녹아내리는 세계'를 출간했다. 기후 위기와 모성의 삶을 교차시킨 이 책은 632쪽으로 구성됐다.

미국 국립해양대기청(NOAA)이 제공한 남극 대륙 빙하의 모습과 함께, 기후 위기 속 생명 탄생의 의미를 탐구한 에세이가 국내 서점에서 독자들을 만나고 있다. 저자 에리자베스 러시 는 남극 대륙 서쪽 스웨이츠 빙하 의 탐사 여정을 기록한 ' 녹아내리는 세계'를 통해, 기존 세계가 무너지는 시대에 생명을 품는 일에 대한 깊은 고민을 풀어냈다. 이 책은 기후 변화가 연안 지역 공동체에 미치는 영향을 오랫동안 집필해온 저자의 대표작들을 아우르며, 2019년 퓰리처상 논픽션 부문 최종 후보에 오른 '상승'의 연장선상에 있다.

스웨이츠 빙하의 붕괴 예측과 탐사선의 목적

스웨이츠 빙하는 남극 대륙 서쪽 지역에 위치한 거대한 빙하로, 빙하 아랫부분이 해수면 아래 잠겨 있어 온수의 유입에 노출된 상태다. 이로 인해 스웨이츠 빙하는 남극에서 가장 빠르게 얼음을 잃고 있으며, '종말의 빙하'로 불리고 있다. 이 빙하가 완전히 녹아내릴 경우 서남극 빙상 전체가 연쇄 붕괴될 위험성이 있으며, 이 과정에서 전 세계 해수면이 수 미터 상승할 것이라는 예측이 나왔다.

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에리자베스 러시는 스웨이츠 빙하를 연구하는 탐사선에 함께 오르겠다는 제안을 받고 비행을 시작했다. 이 탐사선에는 빙하 연구를 수행하는 과학자부터 승선자들의 음식을 책임지는 요리사까지 총 57명이 몸을 싣고 있었다. 저자는 이들 구성원들과 함께한 50여 일간의 여정을 에세이 형식으로 기록하여, 빙하 연구의 현장을 생생하게 전달한다.

희곡적 구성과 인물의 목소리 전달 방식

책은 마치 희곡처럼 총 네 개의 막으로 나누어져 있으며, 저자는 이야기의 시작에 앞서 책의 등장인물들을 하나하나 소개한다. 배의 1등 항해사인 리처드 릭 윔컨은 5년째 남극을 오갔으며, 그에게 남극 항해는 커리어의 백미 중 하나라고 설명한다. 해양 프로젝트 코디네이터인 신디 딘은 살면서 모험을 하게 되면 집으로 돌아와 아이들한테 아마 그들이 어디서도 얻을 수 없는 무언가를 나눠줄 수 있을 것이라며 남극행에 올랐다.

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책의 진행 과정에서 이러한 인물들의 목소리는 작가의 설명이 아닌, 배우가 무대에 올라 독백하듯 독립적으로 서술된다. 스웨이츠 빙하 역시 책의 등장인물 중 하나로 소개되며, 저자는 이 빙하를 이 극에서 가장 중요한 캐릭터이자 다른 모든 인물을 움직이는 원동력으로 규정했다. 이는 남극의 빙하가 인간 세계의 단순한 배경이 아닌 하나의 주체임을 드러내는 효과적인 장치다.

환경 모순 인식과 항해 중 비상 상황

스웨이츠 빙하에 닿기 전 남극권의 화산섬들이 모여 있는 에드워드 제도에서 먼저 탐사가 이뤄졌다. 멀리 녹아내려 후퇴한 빙하들, 움푹 패인 듯 떨어져 나간 빙하 자리마다 감도는 푸른색 빛을 바라보며 저자는 옆에 선 과학자에게 우리가 여기에 있으면 안 될 것 같다는 직감을 얻는다. 이는 '축구장만큼 큰 디젤 선박'을 타고 남극으로 향하고 있음을 인지했기 때문이다.

팔머호가 태울 디젤은 그들이 연구하러 온 얼음을 11제곱킬로미터 가까이 녹일 수 있는 양이다. 또한 그들이 발끝부터 머리끝까지 입고 있는 옷이며 탐사 장비들 거의 모두 석유화학 제품이라는 점을 저자는 짚는다. 그는 남극의 빙하가 녹는 것을 우려하는 이들조차 빙하를 녹이는 환경에서 벗어나지 못하고 있음을 감각한다고 지적한다. 그러나 배 안에 '환자'가 발생하며 항해가 돌연 중단되는데, 이 프로젝트의 코디네이터 중 하나인 린지가 자궁 외 임신이 의심되는 극심한 복통으로 쓰러졌기 때문이다. 환자의 응급 이송을 위해 배는 이동하며, 이 과정은 책의 원제인 '퀴크닝(Quickening, 태동)'의 상징성과 연결된다.

모성과 기후 위기의 교차점 및 서평

저자 에리자베스 러시는 팔머호에 오르기로 결정하기 전 임신을 계획한 바 있다. 그러나 기후 변화를 목격하며 자연의 모습도 인간의 삶도 극한의 위험에 처했다는 사실을 느끼던 그에게, 보호가 필요한 하나의 생명을 탄생시키는 일은 안전을 확신할 수 없는 행위였다. 저자는 임신을 뒤로 미루고 팔머호에 올랐으며, 남극에서 거대한 빙하가 무너지는 모습을 목격하면 아이를 갖고 싶은 마음이 달라질 수도 있다고 생각했다.

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하지만 그의 마음은 달라지지 않았고, 그가 배에서 마주한 기후과학자들 대부분도 아이를 키웠다. 저자는 결국 탐사를 마치고 돌아와 임신을 했으며, 한편에서는 빙하가 녹고 기존의 세계가 무너지지만 다른 한편에서는 새로운 생명이 자라는 현상을 포착했다. 태동을 느끼며 저자는 우린 지금 무언가에 가까이 다가가 있지만 그게 뭔지는 잘 모르겠다고 생각하며, 아기도 얼음도 점점 빠르게 움직이고 있다고 묘사한다. 이 책은 기후 위기라는 문제적 현상과 모성과 생명의 탄생을 결합해 서술한 점이 눈길을 끈다.

저자 자신의 개인적 고민과 사회적 문제를 연결해 풀어냈다는 평가가 있지만, 주요 주제인 붕괴하는 세계와 새로운 생명의 탄생이라는 둘 사이의 연결성이 좀 더 깊이 있게 서술되지 못하고 개인적 감상에서 크게 벗어나지 못하는 인상을 남기는 점이 아쉽다는 지적도 나온다. 그럼에도 불구하고 3만 2000원에 판매되는 이 책은 632쪽에 달하는 분량으로 기후 시대의 생명을 생각하게 하는 중요한 텍스트로 자리 잡았다.