19세기 오스트리아 기술자 에르빈 페르치가 수술실 조명을 위해 고안한 장치가 오늘날의 크리스마스 스노우볼로 변모한 과정을 추적합니다. 순례 기념품에서 시작해 글로벌 문화상품이 된 여정을 확인하세요.

19세기 빈의 정밀기계 기술자 에르빈 페르치 는 우연히 크리스마스 를 상징하는 전설적인 장식품 스노우볼 의 원형을 만들었습니다. 페르치는 초기에 수술실 조명을 밝히기 위해 고안한 이 장치를 오스트리아의 주요 가톨릭 성지인 마리아첼 의 순례자 기념품으로 판매하며 역사적 전환점을 만들었습니다.

수술실 조명 실험에서 눈송이 발견

에르빈 페르치는 당시 빈에서 활동하던 정밀기계 기술자였습니다. 그의 주요 과제는 수술실이 더 밝게 비춰지도록 하는 방법을 개발하는 것이었습니다. 그는 구두 수선공들이 작업대에 비치는 빛을 모으기 위해 사용하던 물을 담은 유리구슬에 주목했습니다. 이 유리구슬은 렌즈 역할을 하여 어두운 곳에서도 바느질 부위를 선명하게 비출 수 있었습니다.

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그러나 수술실을 충분히 밝히기에는 한계가 있었습니다. 페르치는 빛을 더 넓게 퍼뜨리기 위해 물속에 여러 물질을 실험했습니다. 그 결과 주방에서 사용하는 세몰리나를 물에 섞었을 때, 작은 알갱이가 천천히 가라앉는 현상을 관찰했습니다. 하얀 눈이 내리는 듯한 이 모습이 페르치에게 새로운 영감을 주었습니다.

마리아첼 순례 기념품으로 탄생한 계기

페르치는 친구의 부탁으로 오스트리아 가톨릭 성지 마리아첼의 성당 모형을 미리 만들어 둔 상태였습니다. 마리아첼은 12세기부터 이어진 성모 신앙의 전통을 가진 유럽의 대표적인 순례지였습니다. 합스부르크 왕가 역시 이곳을 특별한 성지로 여겼습니다.

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당시 순례자들은 자신의 방문을 기념하기 위해 작은 물건을 구입하는 문화를 가지고 있었습니다. 마리아첼에는 1400년 무렵 20여 곳의 가판대가 운영될 정도로 기념품 무역이 성행했습니다. 페르치는 세몰리나와 물을 담은 유리구슬 안에 성당 모형을 넣어 순례자들에게 선보였습니다. 흔들리면 눈이 내리는 작은 세상은 순례자들로 하여금 성지를 집으로 가져갈 수 있게 했습니다.

루트비히 페르치와 글로벌 수출 확대

에르빈 페르치의 발명은 예상치 못한 인기를 얻었습니다. 그는 동생 루트비히 페르치와 함께 스노우볼의 본격적인 생산에 착수했습니다. 사업은 빠르게 번창하여 1920년대에는 인도까지 수출망을 넓혔습니다.

사실 에르빈 페르치가 최초의 스노우볼 제작자는 아닙니다. 1889년 파리 만국박람회를 기념하여 에펠탑이 담긴 스노우볼이 이미 만들어졌다는 기록이 존재합니다. 그러나 페르치 가문의 제작 방식은 마리아첼의 종교적 배경과 결합하여 독특한 정체성을 확보했습니다.

크리스마스 문화로 진화한 현대적 변천사

제2차 세계대전 후 사업을 물려받은 페르치의 아들은 제품에 새로운 변화를 시도했습니다. 그는 1955년 독일 뉘른베르크 장난감 박람회에서 혁신적인 세 가지 유형의 스노우볼을 선보였습니다. 기존 성당 모형 대신 크리스마스트리, 눈사람, 산타클로스가 그 자리를 대신했습니다.

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이전에는 성지 순례객을 위한 종교적纪念品이었다면, 지금은 다양한 주제가 스노우볼 안에 담깁니다. 관광명소, 동물, 만화 캐릭터 등 온갖 풍경과 인물이 등장하며 글로벌 문화상품으로 자리매김했습니다. 페르치 가문은 지금도 빈에서 스노우볼 제작을 이어가고 있습니다.

현대 사회에서 스노우볼은 커다란 트리를 세우지 않아도 크리스마스 분위기를 낼 수 있는 대중적인 소품이 되었습니다. 온라인 쇼핑몰에서는 연말을 앞두고 관련 상품 판매가 활기를 띠고 있습니다. 신세계까사도 눈송이가 흩날리고 회전목마가 돌아가며 캐럴이 흘러나오는 신제품을 출시하며 소비자의 관심을 끌고 있습니다.

문화적으로는 스노우볼이 가진 아이러니한 이미지 역시 주목할 만합니다. 2002년 개봉한 에이드리언 라인 감독의 영화 <스노우볼>에서는 주인공이 아내의 배신을 확인하는 도구로 사용되기도 했습니다. 평화롭게 눈이 내리는 작은 세상이라는 이미지가 섬뜩한 사건의 계기가 된 것입니다.

스노우볼의 역사는 우연한 실험에서 종교적 상징으로, 다시 현대의 대중적 취향으로 이어지는 과정을 보여줍니다. 페르치의 초기 발명품은 오늘날에도 여전히 많은 사람의 마음을 고요하게 만드는 소품으로 남아 있습니다.