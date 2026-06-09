에르메스, 2024년 스켈레톤 워치 라인업 공개… 각 컬렉션별 독창적 해석 눈길

에르메스가 워치스&원더스 제네바 2024에서 H08, 아쏘, 슬림 데르메스 등 주요 컬렉션에 스켈레톤 기술을 적용한 신제품을 선보였다. 각 모델은 브랜드의 철학을 무브먼트 구조와 디자인에 반영하며 기술과 예술의 조화를 보여줬다.

에르메스 (Hermès)는 최근 주요 시계 전시회에서 기계식 시계의 구조를 예술적으로 드러내는 스켈레톤 워치 라인업을 대거 선보이며 기술적 완성도와 조형미를 동시에 강조했다. 특히 올해에는 기존 H08 컬렉션, 아쏘 사마르칸드 컬렉션, 슬림 데르메스 컬렉션 등 각기 다른 정체성을 가진 라인에 스켈레톤 기법을 적용해 다양성을 추구했다.

에르메스 H08 스켈레트는 쿠션형 케이스에 맞춘 무브먼트와 X자형 브리지, 티타늄 소재의 매트 블랙 마감으로 현대적인 감각을 구현했다. 아쏘 사마르칸드는 승마 유산을 오픈워크 구조와 크리스털 공방 생-루이와의 협업으로 표현했으며, 미니트 리피터 기능까지 더해 복잡한 기계적 아름다움을 선보였다. 슬림 데르메스 스켈레트 룬은 얇은 두께를 유지하면서도 이중 문페이즈 디스플레이를 포함한 다이얼의 과감한 스켈레톤 처리로 우아함을 잃지 않았다.

이처럼 에르메스는 단순히 다이얼을 비워내는 것을 넘어 각 컬렉션의 철학과 역사를 무브먼트 구조와 디테일에 녹여내며 럭셔리 시계의 새로운 기준을 제시하고 있다





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