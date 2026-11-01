에르도안 대통령 방한, 교역 균형·제2원전 협력 강화 논의

에르도안 대통령이 방한해 한터 경제협력 강화와 제2원전 사업 협력을 강조하며 교역 불균형 해소를 주문했다. 양국 수교 70주년 전 전략적 동반자 관계 공고화 방안 모색.

레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 1일 스탠불에서 기자들과 만나 이번 서울 방문을 통해 양국 간 정치적 대화를 강화하고 경제 관계에 새로운 동력을 불어넣는 것이 최우선 과제라고 밝혔다. 그는 오는 2일부터 4일까지 이재명 대통령과의 정상회담을 포함한 방한 일정을 소화한다. 이번 방문은 이 대통령이 지난해 11월 터키를 국빈 방문한 지 정확히 1년 만에 이루어지는 답방이다.

에르도안 대통령은 양국 우호 관계가 6·25 전쟁 때 싹트며 형성된 형제애와 상호 신뢰에 기반을 두고 있다고 평가했다. 그는 내년이 터키와 대한민국의 수교 70주년이 되는 해임을 강조하며, 오랜 우정을 새 협력을 통해 한층 강화하고 전략적 동반자 관계를 공고히 하고자 한다고 말했다. 이를 위해 양국 간 교역 규모를 연간 150억 달러, 약 20조 원으로 확대하는 것을 목표로 삼고 있다.

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교역 불균형 해소와 투자 확대 방안

에르도안 대통령은 교역 구조를 보다 균형 있게 만들고, 투자를 증진하며, 생산 부문에서 더 긴밀히 협력하는 것을 중시한다고 언급했다. 그는 양국 간 교역에 상당한 불균형이 존재한다며, 지난해 터키의 한국 수출액이 11억 4천만 달러로 한국으로부터의 수입액 102억 6천만 달러에 크게 미치지 못했다고 지적했다. 이를 해소하기 위해 현대차와 포스코의 터키 현지 생산 활동을 구체적인 투자 사례로 제시했다.

자동차 및 모빌리티, 배터리, 전자 및 반도체, 산업 자동화, 로봇, 생명공학, 의약품 및 의료기기, 재생에너지 등 다양한 분야에서도 협력 기회가 있을 것으로 기대한다. 특히 터키 북부 시노프 지역에서 추진하는 제2원전 건설 프로젝트와 관련해 한국과 진행 중인 협의를 중요하게 생각한다며 한국을 이 사업의 유력한 협력 파트너 후보로 보고 있다고 밝혔다.

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원전 및 방산 협력 강화 신호

에르도안 대통령은 지난해 한국전력과 터키 원자력공사가 원자로 기술과 부지 평가 등에서 협력한다는 양해각서 MOU를 체결한 사실을 거론했다. 그는 이후 한전과 터키 원자력공사가 예비타당성 검토의 일환으로 중요한 작업을 수행했고, 사업의 기술적 및 경제적 조건과 투자 방식에 대한 검토를 이어가고 있다고 설명했다. 이는 양국 간 에너지 분야에서 실질적인 협력 성과가 이어지고 있음을 시사한다.

한국 방위사업청이 최근 터키항공우주산업 TAI 자회사인 TEI에 무인항공기 UAV 드론용 엔진 구매 가능성을 타진했다는 연합뉴스 보도에 대해서는 고무적이라는 반응을 보였다. 과거 한국의 K-2 흑표 전차를 바탕으로 터키 알타이 전차를 개발했던 협력 사례를 들며, 터키가 무인체계 분야에서 축적한 경험과 한국의 기술 및 생산 역량을 결합하면 양국 모두에 중요한 기회가 열릴 것이라고 강조했다.

가자지구 입장 및 헤자즈 철도 프로젝트

가자지구 분쟁에 대해 에르도안 대통령은 터키가 처음부터 팔레스타인 형제자매와 함께해왔다고 말했다. 그는 이 대통령이 가자지구의 인도적 비극과 관련해 밝힌 입장과 지원 활동에 보낸 지지를 소중히 생각한다고 전했다. 전쟁으로 주요 에너지 수송로가 막힌 상황에서 터키가 중동과 유럽을 잇는 헤자즈 철도 부활 프로젝트를 추진 중임을 소개했다.

에르도안 대통령은 양국 기업이 교통 및 인프라 분야에서 성공적으로 수행한 공동 사업들이 앞으로의 협력에도 튼튼한 토대가 될 것이라고 덧붙였다. 이는 양국 간의 협력 범위가 경제를 넘어 인프라 및 안보 분야로도 확대되고 있음을 보여주며, 전략적 동반자 관계의 심화를 위한 실질적인 조치들이 추진되고 있음을 시사한다.