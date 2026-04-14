에너지 위기 재발과 한국의 녹색 제조 부활의 기회

4년 만에 에너지 위기가 다시 찾아왔다. 우크라이나 전쟁, 이란 침공 등 에너지 무기화가 현실화되면서 각국은 에너지 안보를 최우선 과제로 삼게 되었다. 석유보다 더 나은 대안인 태양광, 전기차 등 재생에너지의 부상은 에너지 전환을 가속화하고 있다. 그러나 재생에너지 분야에서도 중국의 독점 문제가 제기되며, 한국은 녹색 제조 강점을 활용하여 에너지 안보를 강화하고 글로벌 공급망 재편에 기여할 수 있는 기회를 맞이하고 있다. 녹색 기술 및 제조 역량을 강화하고 정부의 적극적인 지원을 통해 에너지 위기를 극복하고 녹색 경제를 선도해야 한다.

불과 4년 만에 에너지 위기 가 다시금 고개를 들었다. 2022년 우크라이나 전쟁이 러시아의 가스 공급 중단으로 유럽을 에너지 위기 로 몰아넣었다면, 현재 미국과 이스라엘의 이란 침공은 중동의 석유 및 가스 공급망을 교란시켜 아시아를 중심으로 타격을 입히고 있다. 이러한 에너지 위기 의 반복은 분열하는 세계 질서 속에서 ‘에너지의 무기화’가 글로벌 갈등의 주요 요인으로 부상했음을 시사한다.

인류가 화석연료라는 고밀도 에너지에 의존해 문명을 발전시킨 이래, 에너지 흐름을 차단하여 상대를 위협하는 전략은 오래전부터 사용되어 왔다. 1차 세계대전 당시 영국은 독일을 석유 봉쇄로 압박했고, 1973년 아랍 국가들의 석유 금수 조치는 전 세계 경제에 심각한 인플레이션과 경기 침체를 초래했다. 그러나 글로벌 상호 의존도가 높아지면서 에너지보다는 금융 제재, 반도체 기술, 희토류 등 첨단 기술과 원자재 제한이 주요 무기로 활용되었다. 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁을 통해 ‘에너지 무기화’가 다시 등장하면서, 각국은 글로벌 공급망 의존에서 벗어나 ‘에너지 안보’를 최우선 전략으로 고려하게 되었다.

이번 에너지 위기는 과거 화석연료 위기와는 결정적인 차이를 보인다. ‘에너지 절약’, ‘가격 통제’, ‘수입선 다변화’와 같은 전통적인 대응 방식 외에도, ‘석유보다 더 나은 대안’을 마주하게 된 것이다. 바로 태양광, 전기차와 같이 더 저렴하고 지역적인 에너지원이 등장했으며, 이는 신속하게 대규모로 도입될 수 있다는 장점을 지닌다. 즉, 에너지 위기에 대응할 수 있는 ‘에너지 전환’이라는 새로운 방패를 얻게 된 셈이다. 실제로 이번 위기에서 스페인, 중국 등 재생에너지 비중이 높은 국가들이 상대적으로 덜 충격을 받았으며, 이란 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 185개의 대응책 중 상당수가 ‘에너지 전환’을 포함하고 있다. 이처럼 재생에너지는 온실가스 감축을 위한 ‘기후 해법’이자, 분열된 세계에서 에너지 무기화에 대응하는 ‘에너지 안보’ 수단으로 부상했다.

그러나 한 가지 중요한 점은 재생에너지 역시 ‘에너지 무기화’에서 완전히 자유롭지 않다는 것이다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 말처럼 재생에너지 시대의 자원은 “봉쇄되거나 무기로 악용될 수 없다. 햇빛에 가격 급등은 없으며, 바람에 대한 금수 조치도 없다”는 것은 분명하다. 하지만 재생에너지 제조 및 공급을 중국에 과도하게 의존하는 상황은 태양광, 풍력터빈 수입국에게는 피하고 싶은 ‘급소’가 될 수 있다. 현재 중국은 태양광 제조의 80% 이상을, 풍력 공급망 핵심 부품 분야에서도 비슷한 비중을 차지하고 있다. 배터리 가치사슬의 85% 이상을 중국이 지배하며, 전기차 제조에서도 중국의 비중이 증가하는 추세이다. 치열한 지정학적 경쟁 속에서 중국이 재생에너지를 무기화하지 않으리라고 믿는 것은 현실적으로 어렵다.

이러한 상황에서 한국은 중요한 역할을 수행할 수 있는 기회를 맞이하고 있다. 태양전지, 풍력터빈, 배터리, 전기차, 히트펌프 등 탈탄소 에너지 전환을 위한 핵심 제조 역량을 두루 갖춘 국가는 중국을 제외하면 한국이 거의 유일하다. 문제는 그동안 국내 녹색 기술 및 제조 잠재력에 대한 충분한 관심 부족으로 인해 유망한 녹색 기업들이 내수 시장을 외면하고, 인플레이션 감축법(IRA)의 보조금을 좇아 미국 등으로 이탈하고 있다는 점이다. 물론, 녹색 제조 분야에서 중국과의 경쟁은 불가피하다. 그러나 중국의 재생에너지 무기화 위험에 대응하기 위해 유럽, 미국 등 많은 국가들이 중국을 대체할 공급망 다변화를 요구하고 있으며, 이 점에서 한국의 녹색 제조가 중요한 역할을 할 수 있다. 즉, 중국의 독점적 지위가 흔들릴 가능성이 존재한다.

에너지 위기를 에너지 전환으로 돌파하는 최근 흐름은 태양전지, 배터리, 전기차 등 녹색 제조 분야의 수출 가능성을 더욱 확대하고 있다. 우리는 에너지 위기를 단순히 극복해야 할 과제가 아니라, 녹색 제조 부활의 계기로 인식해야 한다. 에너지 전환은 기후 변화 대응뿐만 아니라, 새로운 산업 혁신과 일자리 창출의 기회를 제공한다. 한국은 세계적인 녹색 기술 경쟁력을 바탕으로, 에너지 안보를 강화하고 경제 성장을 동시에 달성할 수 있는 기회를 잡아야 한다. 이를 위해서는 정부의 적극적인 지원과 규제 완화, 기술 개발 투자 확대, 국내 녹색 기업 육성 등 다각적인 노력이 필요하다. 특히, 녹색 제조 분야의 경쟁력 강화를 통해 글로벌 공급망 재편에 적극적으로 참여하고, 중국의 독점에 맞서 경쟁 우위를 확보해야 한다. 또한, 에너지 전환을 위한 사회적 공감대를 형성하고, 관련 인프라 구축을 통해 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련해야 한다.

우리는 에너지 위기를 통해 얻은 교훈을 바탕으로, 에너지 자립을 넘어 글로벌 녹색 경제를 선도하는 국가로 도약해야 한다. 이번 위기는 우리에게 위기이자 동시에 기회이다. 녹색 기술과 제조 역량을 강화하고, 적극적인 정책 지원을 통해 에너지 안보를 강화하는 동시에 지속 가능한 경제 성장을 이끌어낼 수 있도록 노력해야 할 것이다. 김병권 녹색전환연구소 소장





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