에너지 전환 가속화: 태양광 발전 확대, 가짜뉴스·중국산 논란 넘어서야

중동 전쟁으로 에너지 수급 불안이 심화되면서 한국 정부가 에너지 전환, 특히 태양광 발전 확대를 선언했다. 하지만 가짜뉴스 유포와 중국산 패널에 대한 부정적 인식, 부지 확보 문제 등 여러 난관에 직면해 있으며, 일본 등 선진국의 성공 사례를 참고한 실효성 있는 정책 추진이 시급하다.

정부는 최근 국제 정세 불안에 따른 에너지 수급 취약성을 인지하고 에너지 전환 , 특히 태양광 발전 확대에 대한 의지를 표명했습니다. 이는 중동 전쟁으로 인한 원유 수급 불안정이라는 배경에서 비롯된 결정으로, 기존의 에너지 안보 전략이 한계에 봉착했음을 보여줍니다. 한국의 신 재생에너지 발전 비중은 10.69%(2024년 기준)로, 주요 선진국에 비해 현저히 낮은 수준입니다. 국제에너지기구(IEA)는 한국의 재생에너지 발전 비중을 회원국 중 최저로 평가했으며, 2024년 한국의 태양광 발전 량은 33TWh에 불과하여 중국(834TWh), 미국(303TWh), 인도(134TWh), 일본(102TWh)에 비해 미미한 수준입니다. 이는 에너지 수입 의존도를 낮추고 에너지 자립도를 높이기 위한 재생에너지 확대의 시급성을 강조합니다.

기후부는 원유 수입 다변화로는 더 이상 에너지 안보를 담보할 수 없는 상황이며, 재생에너지 등 국내 생산 에너지 확대를 통해 에너지 수입 의존을 획기적으로 낮추는 새로운 에너지 안보 체계 마련이 필요하다고 진단했습니다. 정부 목표 달성의 핵심 동력은 태양광 발전입니다. 2023년 재생에너지 발전량 5만 3천GWh 중 태양광이 60% 이상을 차지했으나, 태양광 발전 확대에는 여러 장애물이 존재합니다. 그중 하나는 '가짜뉴스'입니다. 태양광 패널이 인체에 유해하거나 중금속 오염을 유발한다는 등의 허위 정보가 유포되고 있으며, 이는 태양광 발전에 대한 반대 여론을 형성하는 기제로 작용합니다.

전문가들은 이러한 가짜뉴스가 실제 현장에서 태양광 발전 사업을 저해하는 요인으로 작용하고 있다고 지적합니다. 이헌석 에너지정의행동 정책위원은 아파트 베란다 설치 반대 사례나 마을 단위 사업에서의 가짜뉴스 영향력을 언급하며, 정부의 적극적인 진실 알리기 역할을 강조했습니다. 또 다른 장애물은 '중국산 패널'에 대한 부정적인 인식입니다. 중국산 패널 사용이 중국 기업에만 이득을 준다는 주장이 제기되지만, 미국을 제외한 대부분의 주요 국가들이 중국산 태양광 설비를 적극적으로 수입하고 있습니다. 유럽 국가들은 중국산 모듈 비중이 높으며, 부품에 따라서는 95%에 달하기도 합니다. 이는 중국이 태양광 산업을 국가적으로 육성하여 가격과 기술 경쟁력을 갖춘 결과입니다.

이 정책위원은 중국산 패널 배제가 곧 재생에너지 확대를 포기하는 것과 같다고 비판하며, 차세대 태양광 모듈 연구개발 지원 강화와 함께 국산 및 해외 기술의 균형적인 활용을 주장했습니다. 석광훈 에너지전환포럼 전문위원 또한 중국산 모듈의 가격 경쟁력과 우수한 품질을 인정하며, 국내 업체의 기초 체력 유지를 위한 지원 필요성을 언급했습니다. 부지 확보의 어려움에 대한 문제 제기도 있지만, 일본의 사례는 시사하는 바가 큽니다. 일본은 신축 건물에 태양광 패널 설치를 의무화하여 부지 확보 문제를 해결하고 있습니다.

한국 역시 공영주차장에 태양광 패널 설치를 의무화하는 조항을 시행 중이며, 정부와 공공기관 소유의 주차장은 재생에너지 설비 설치가 의무화되었습니다. 일본 도쿄도는 대형 건설사가 짓는 일정 규모 이상의 신축 건물에 태양광 패널 설치를 의무화하는 조례를 시행하고 있습니다. 한국도 수도권 지역의 전력 자립률을 높이기 위해 태양광 설치 확대를 서둘러야 합니다. 경기도(약 60%)와 서울(10%)의 낮은 전력 자립률은 삼성전자, SK하이닉스 등 대규모 산업 시설 투자와 지구온난화로 인한 전력 수요 증가 추세와 맞물려 한계에 다다르고 있습니다.

송전망 투자는 막대한 비용과 전력 손실, 송전탑 건설에 대한 사회적 반발이라는 문제를 안고 있어 비효율적입니다. 이 정책위원은 수도권 전력 자립률을 상당 수준 높이기 위해 대도시 한가운데 발전소 건설이 어려운 만큼, 태양광 발전이 가장 현실적인 대안임을 강조하며, 공공부문뿐만 아니라 일정 면적 이상의 민간 건축물에 대해서도 태양광 패널 설치를 의무화할 것을 촉구했습니다. 또한, 아파트, 공장, 주차장뿐만 아니라 농업용 저수지를 활용하는 방안도 추진 중입니다.

전국 1만 7천여 개 저수지에 수상 태양광 패널을 설치하면 553GW의 발전 용량 확보가 가능하며, 이는 정부의 2030년 재생에너지 발전 용량 목표치(100GW)를 훨씬 상회합니다. 한국농어촌공사는 2030년까지 수상 태양광 발전 규모를 3GW로 확대하고, 수익 분배 비율을 조정하여 민간과의 협력을 강화할 계획입니다. 석 전문위원은 한국이 아시아에서 저수지가 많은 국가 중 하나임을 강조하며, 전략적인 부지 활용을 통한 신속한 태양광 발전 비중 확대 정책의 필요성을 역설했습니다.





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