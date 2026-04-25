엄지인의 5만 원 축의금 선언에 갑론을박…예식 비용 상승으로 사회적 논란 확대

KBS 아나운서 엄지인이 동료 남현종의 결혼 축의금으로 5만 원을 계획한다고 밝히며 논란이 일고 있다. 예식 비용과 식대 상승으로 인해 축의금 기준에 대한 사회적 논쟁이 확산되고 있다. 온라인 커뮤니티에서는 적정 축의금 금액과 예식 비용에 대한 다양한 의견이 충돌하고 있다.

KBS 아나운서 엄지인이 동료 남현종의 결혼 축의금 으로 5만 원을 예정하고 있다고 밝히며 논란이 일고 있다. 26일 방송된 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 엄지인이 남현종의 결혼 축의금 으로 5만 원을 계획한다고 선언해 시청자들 사이에서 갑론을박을 불러일으켰다.

남현종은 엄지인의 직속 후배이자 방송에서 함께하는 절친한 사이로, 엄지인은 남현종의 결혼 준비에 웨딩홀까지 함께 알아봐줄 정도로 각별히 챙겨왔지만, 축의금은 5만 원이라고 밝히며 의아함을 자아냈다. 엄지인은 현종이가 자신의 결혼식에 참석하지 않았다는 점과 회사 내 동료 적정 축의금이 5만 원이라는 암묵적 기준을 근거로 제시했다. 이에 대해 박명수는 요즘 식대가 기본 10만 원부터 시작하니 최소 20만 원은 해야 한다고 주장했고, 전현무는 엄지인과 남현종의 방송 케미를 고려해 30만 원은 내야 한다고 제안했다.

엄지인은 우리 회사에서 30만 원을 원하는 사람은 본 적이 없으며, 그러면 ‘잘못 넣은 것 아니냐’고 전화가 온다고 반박하며 논쟁이 계속되었다. 온라인에서는 식장 식대보다 적은 축의금을 내는 것이 실례인지 아닌지에 대한 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있으며, 적정 축의금 기준을 묻는 고민 글이 꾸준히 게재되고 있다. 이러한 축의금 논란의 배경에는 예식 비용과 식대의 상승이 자리 잡고 있다. 최근 물가 상승과 맞물려 예식 비용이 높아지면서, 일각에서는 축의금의 마지노선으로 여겨졌던 ‘5만 원’이 옛말이 되었다는 의견도 나오고 있다.

한국소비자원에 따르면, 2월 기준 결혼서비스 전체 비용은 전국 평균 2천139만 원으로, 지난해 12월보다 2.3% 상승했다. 지역별 평균 비용은 서울 강남이 3천466만 원으로 가장 비쌌고, 서울 강남 외 지역 2천892만 원, 경기 1천909만 원 순이었다. 경상 지역은 1천284만 원으로 전국에서 가장 낮았다. 예식장의 식사 형태는 뷔페식(83.2%), 코스식(16.2%), 한상차림(4.6%)으로 조사됐는데, 식사 형태별 평균 가격은 코스식이 11만9천 원으로 가장 비쌌고, 뷔페식 6만2천 원, 한상차림은 5만5천 원이었다.

이러한 현실 때문에 온라인 커뮤니티에서는 ‘친분에 따라 금액을 차등화하되, 참석할 경우 최소 10만 원은 내야 한다’는 의견과 ‘축하는 마음이 우선이고, 시간 내서 가는데 식대 계산까지 따지는 것은 야박하다’는 의견 등이 맞서고 있다. 결혼식 예식 비용의 상승과 함께 축의금에 대한 고민은 더욱 깊어지고 있으며, 사회적 논쟁으로까지 확장되고 있다





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축의금 결혼식 예식 비용 사회적 논란 물가 상승

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