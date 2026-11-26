국회 문화체육관광위원회 소위를 통과한 언론 4법 개정안은 허위 정보를 유통한 언론사의 정부 광고를 최대 1년간 중단할 수 있게 해 이중 제재 논란을 낳고 있다. 정정보도 청구 기간 확대와 편집위원회 신설 등 신문법 개정안도 함께 담겼다.

26일 국회 문화체육관광위원회 문화예술법안심사소위원회에서 언론 4법 개정안이 통과됐다. 이날 소위는 정부광고법, 언론중재법, 신문법, 뉴스통신진흥회법을 더불어민주당 주도로 처리했으며, 핵심은 허위 정보를 유통한 언론사에 최대 1년까지 정부 광고를 제한할 수 있도록 한 정부광고법 개정안이다.

국민의힘 문체위원들은 '공청회도 열지 않은 졸속·강행 입법'이라고 반발하며 회의에 불참했다. 정부가 광고를 무기로 이중 제재에 나설 수 있다는 우려가 제기되면서, 법안 처리 과정을 둘러싼 논란은 앞으로도 이어질 것으로 보인다.

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정부광고법 개정안, 허위 정보 언론사 광고 중단 근거 신설

정부광고법 개정안은 정부 광고를 중단할 수 있는 조항을 새로 만들었다. 정보통신망법상 '불법 정보'와 '허위·조작 정보' 유통으로 가중 손해배상 판결이 확정된 언론사, 또는 언론 보도에 따른 명예훼손으로 처벌을 받은 언론사가 대상이다.

중단 기간은 최대 1년이며, 구체적인 기간은 문화체육관광부 장관이 정한다. 광고 중단이라는 행정적 조치가 법적 판단 이후 추가로 적용되는 구조라는 점에서 적용 범위와 기간 결정 권한이 쟁점으로 부각되고 있다.

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다만 기자의 위법행위에 대해 언론사가 상당한 주의와 감독을 했다면 제재 대상에서 제외하도록 단서를 달았다. 소위 위원인 노종면 더불어민주당 의원은 기자들과 만나 언론계 당사자들의 우려가 상당한 정도로 반영됐다고 자평하며, 법 개정에 따른 혼란을 최소화하려 했다는 취지로 설명했다.

한국신문협회 이중 제재 우려와 취재 위축 논란

허위 정보 유통을 이유로 언론사에 민사상 손해배상과 형사처벌이 가능하도록 한 데 이어 광고 중단까지 명문화하면 취재가 위축될 수 있다는 지적이 나온다. 특히 비판적 보도를 하는 언론사일수록 정부 광고 중단이라는 재정적 압박을 받을 수 있다는 우려가 크다.

한국신문협회는 국회에 제출한 의견서에서 이미 사법 구제 절차를 통해 법적 책임을 진 언론사에 행정부가 광고 집행 중단이라는 추가 재정적 불이익을 주는 것은 '이중 제재'이자 과잉금지의 원칙에 위배될 소지가 크다고 밝혔다. 또 비판 보도를 위축시키는 전략적 봉쇄 소송에 악용될 우려가 있다고 짚었다.

언론중재법·신문법 개정안, 정정보도 기간 확대와 편집위원회 도입

언론중재법 개정안은 정정보도 청구 기간을 현행 보도가 있는 날로부터 6개월, 보도를 인지한 날로부터 3개월 이내에서 보도가 있는 날로부터 1년 이내로 확대하는 내용을 담았다. 기존에는 두 기준 중 하나의 기간을 적용했지만, 개정안은 보도 시점을 기준으로 한 1년이라는 단일 기준을 제시한다.

개정안은 사설이나 칼럼도 사실관계에 오류가 있는 경우 정정보도를 청구할 수 있도록 했다. 의견을 담은 지면까지 정정보도 청구 대상에 포함된다는 점에서 언론사의 편집 판단 범위에도 영향을 줄 수 있다.

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신문법 개정안은 언론사 내부에 노사 동수로 구성된 편집위원회를 두도록 했다. 아울러 기사형 광고를 별도로 표시하도록 의무화해 독자가 광고와 기사를 구분할 수 있도록 했다.

뉴스통신진흥회법 개정안은 국가기간통신사인 연합뉴스의 지배구조 개선이 핵심이다. 이사회를 확대하고 사장추천국민위원회를 도입하는 내용이 포함됐다.

소위 통과 이후 언론사 광고와 보도 현장에 미칠 영향

정부광고법 개정안이 소위를 통과하면서 언론사의 정부 광고 수입과 보도 방향이 직접 영향을 받을 가능성이 커졌다. 광고 중단 기간이 최대 1년으로 명시된 만큼, 제재 대상이 된 언론사는 장기간 재정적 부담을 안게 된다.

기자 개인의 위법행위에 대해서도 언론사가 상당한 주의와 감독을 했다면 제재를 피할 수 있도록 한 단서는 편집과 취재를 감독하는 내부 체계의 중요성을 키운다. 정보통신망법 개정안은 지난 7월부터 시행되어 최대 5배까지 징벌적 손해배상 책임을 물리고 있어, 민사와 행정 제재가 겹치는 구조에 대한 논쟁도 계속될 것으로 보인다.