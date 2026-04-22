억만장자 윤여정, 권력의 언어로 미국 컨트리클럽 장악…송강호 특별 출연

넷플릭스 시즌 2는 미국의 특권층 사회를 배경으로, 한국인 소유주 박 회장(윤여정)의 압도적인 존재감과 송강호의 특별 출연으로 화제를 모으고 있다. 돈과 권력을 중심으로 벌어지는 계급 갈등을 날카롭게 꼬집으며, 한국적인 정서를 미국 드라마에 성공적으로 녹여낸 작품이다.

넷플릭스 시리즈 시즌 2 는 미국의 특권층 컨트리클럽을 배경으로, 권력과 돈을 중심으로 벌어지는 계급 갈등 을 날카롭게 꼬집는다. 한국인 소유주 박 회장( 윤여정 )은 이 컨트리클럽의 최정점에 서서, 언어와 권력의 관계를 역설적으로 보여준다.

미국인 직원들은 박 회장 앞에서 한국어로 인사를 건네며 복종하는 모습을 보인다. 시즌 2는 단순히 아시아계 미국인의 어려움을 다루는 것을 넘어, 경제적 계급과 세대 간의 격차를 중심으로 이야기를 전개한다. 컨트리클럽 총지배인 부부(오스카 아이작, 캐리 멀리건)는 부유한 고객들에게 맞춰 살아가며 금전적 어려움을 겪고, 젊은 비정규직 커플(찰스 멜튼, 케일리 스페이니)은 이들의 갈등을 우연히 촬영하면서 사건에 휘말린다. 이들은 서로를 이해하지 못하고 미워하지만, 결국 ‘돈 때문에 쩔쩔매는 미국인’이라는 공통점을 지닌다.

드라마는 미국의 불평등한 사회 시스템, 부자들의 탈세, 허술한 건강보험 제도 등을 비판적으로 조명한다. 특히 한국에서 온 억만장자 박 회장은 누구보다 높은 위치에서 이들을 지배하며, 권력의 본질을 드러낸다. 박 회장은 약점을 잡아 조시에게 복종을 강요하며, 자신의 우위를 과시한다. 한국계 감독 이성진은 할리우드 시스템 안에서 한국인이 최고 부자라는 설정을 성공적으로 구현하며, 높아진 한국의 위상을 보여준다.

또한, 한국어가 모국어인 배우들을 캐스팅하여 한국어 대화를 자연스럽게 녹여냈으며, 배우 송강호가 특별 출연하여 한국적인 정서를 더했다. 송강호는 박 회장의 연하 남편 김 박사 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러낸다. 드라마는 K뷰티, 재벌 캐릭터 등 한국에 대한 미국인들의 단편적인 이미지를 활용하면서도, 미국적 서사 안에 한국인 캐릭터를 성공적으로 녹여낸 새로운 시도를 보여준다. 시즌 2는 돈과 권력, 계급 갈등을 통해 현대 사회의 어두운 면을 드러내며, 시청자들에게 깊은 생각거리를 던져준다.

박 회장의 냉철하고 카리스마 넘치는 모습은 윤여정 배우의 뛰어난 연기력을 통해 더욱 빛을 발하며, 송강호 배우의 짧지만 강렬한 출연은 드라마의 완성도를 높인다. 이 드라마는 단순한 오락물을 넘어, 사회적 메시지를 담은 작품으로서의 가치를 지닌다. 한국적인 요소와 미국적인 요소의 조화는 새로운 시청 경험을 제공하며, 글로벌 시청자들의 공감을 얻을 것으로 기대된다





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