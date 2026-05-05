어린이날 앞두고 창신동 문구·완구거리 ‘말랑이’ 열풍…15년 만에 최대 인파

어린이날을 앞두고 서울 창신동 문구·완구거리가 ‘말랑이’, ‘클리커’ 등 촉감 장난감의 인기로 15년 만에 최대 인파를 기록했다. SNS를 통해 유행한 장난감을 직접 체험하고 구매하려는 시민들로 거리가 북적였다.

어린이날 을 하루 앞둔 지난 4일, 평일이었음에도 불구하고 서울 종로구 창신동 문구·완구거리 는 시민들로 북적였다. 자녀의 선물을 사러 온 가족 단위 방문객은 물론 2030세대까지 모두 모여 최근 유행하는 장난감인 ‘ 말랑이 ’를 주무르거나 ‘ 클리커 ’를 누르고 있었다.

창신동 문구·완구거리는 학령 인구 감소의 영향을 직접적으로 받아왔지만, 최근 ‘말랑이’, ‘왁뿌볼’, ‘클리커’와 같은 촉감 장난감의 인기가 높아지면서 다시 활기를 띠고 있다. 지난해 ‘라부부’ 캐릭터 인형 열풍도 창신동에 긍정적인 영향을 미쳤지만, 이번 유행은 ‘촉감’이라는 특징 때문에 오프라인 매장에서 직접 체험해보고자 하는 소비자들이 많아 예년보다 수요가 더욱 증가했다는 분석이다. 매대에는 ‘판매 상품입니다. 마구 누르지 마세요’라는 안내 문구가 적혀 있었고, 상인들은 시민들에게 장난감을 조심스럽게 다루도록 안내했다.

좁은 가게 입구와 매대 앞에서 장난감을 고르는 사람들로 인해 거리는 혼잡한 상황이었다. SNS를 통해 정보를 얻은 시민들은 다양한 연령대였으며, 창신동을 방문하여 저렴하고 희귀한 제품을 구매하려는 목적이었다. 세종시에서 온 최옥희 씨는 SNS에서 ‘클리커’ 종류가 다양하다고 하여 방문했으며, 대학생 권소린 씨는 창신동에서 ‘왁뿌볼’을 찾고 있었다. 직장인 김 씨는 ‘말랑이’와 같은 스트레스 해소용품을 저렴하게 구매하기 위해 방문했다.

상인들은 어린이날 연휴가 대목이지만, 예년보다 더 많은 사람들이 찾는다고 입을 모았다. 15년 동안 일해온 이용덕 씨는 이렇게 많은 인파를 본 적이 처음이라고 말했다. 최은송 양은 학교 친구들이 ‘말랑이’를 가지고 다니는 것을 보고 직접 만져보고 싶어 창신동에 왔다고 밝혔다. 경찰과 구청은 인파 관리를 위해 현장에 투입되었으며, 종로구청은 차량 진입을 제한했다. 유행 장난감을 취급하지 않던 문구점들도 ‘말랑이’를 판매하기 시작했으며, 전문가들은 SNS를 통해 확산된 유행 장난감이 창신동에 인파를 몰고 온 원인이라고 분석했다.

경희대 주동오 교수는 SNS 발달로 세대 간 유행의 경계가 흐려졌으며, 저렴한 가격의 장난감 유행이 세대를 불문하고 확산되었다고 분석했다. 한양대 이훈 교수는 아이들은 최신 유행 장난감을, 어른들은 향수를 느끼기 위해 창신동에 몰렸다고 내다봤다. 창신동 문구·완구거리는 단순한 장난감 판매 공간을 넘어, 세대 간의 공감대를 형성하고 향수를 불러일으키는 공간으로 변화하고 있다. 이러한 현상은 SNS를 통해 빠르게 확산되며, 창신동을 다시 한번 활기 넘치는 명소로 만들고 있다.

앞으로 창신동 문구·완구거리가 이러한 인기를 유지하고 발전시켜 나갈 수 있을지 귀추가 주목된다. 특히, 촉감 장난감 외에도 다양한 종류의 상품을 개발하고, 오프라인 매장의 체험 요소를 강화하여 소비자들의 만족도를 높이는 것이 중요하다. 또한, 안전하고 쾌적한 쇼핑 환경을 조성하기 위해 인파 관리 시스템을 개선하고, 상인들과 협력하여 질서 있는 운영을 도모해야 한다. 창신동 문구·완구거리가 단순한 소비 공간을 넘어, 문화와 향수를 공유하는 특별한 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 노력이 필요하다





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