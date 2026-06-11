어린이 영양제 열풍 뒤에 숨겨진 양육자의 불안과 과학적 진실

김아랑 선수의 사례로 시작된 텐텐 열풍과 영유아 영양제 시장의 팽창을 분석하며, 건강기능식품의 안전성 검증 한계와 양육자가 가져야 할 올바른 관점을 제시합니다.

과거 평창 동계올림픽의 스타 김아랑 선수가 소셜미디어에 올린 짧은 글 하나가 대한민국 양육자들 사이에서 거대한 열풍을 일으킨 적이 있습니다. 약국에서 권장한 복용량을 훨씬 초과해 어린이 영양제인 텐텐츄정을 섭취했다는 고백과 함께, 그녀가 과거보다 키가 더 컸다는 사실이 알려지자 전국의 부모들은 텐텐을 키 성장의 마법 같은 해결책으로 믿기 시작했습니다.

이러한 현상은 단순한 유행을 넘어, 특정 제품을 먹으면 아이의 키가 클 것이라는 맹신으로 이어졌고, 이는 곧 수많은 운동선수와 아이들에게 텐텐이 선물로 쏟아지는 사회적 현상으로 번졌습니다. 하지만 우리가 여기서 냉정하게 짚어봐야 할 점은 과연 텐텐이라는 영양제가 실제로 키 성장에 결정적인 역할을 했느냐는 것입니다. 이에 대해 정재훈 약사는 과학적 관점에서 매우 회의적인 답변을 내놓았습니다. 어떤 물질이 성장에 기여했는지를 증명하려면 유전적으로 동일한 두 집단을 나누어 한쪽에는 영양제를 먹이고 다른 쪽에는 먹이지 않는 대조 실험이 필요합니다.

하지만 인간을 대상으로 이런 실험을 하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 결국 김아랑 선수가 키가 큰 것은 원래 성장할 시기였거나 유전적 요인이 작용했을 가능성이 훨씬 크며, 이를 단순히 영양제 덕분이라고 믿는 것은 개인적 경험이 주는 함정에 빠진 것에 불과합니다. 이러한 인과관계의 오류는 현대 사회의 양육자들이 가장 쉽게 빠지는 심리적 덫 중 하나입니다. 문제는 이러한 심리적 함정이 비단 키 성장 영양제 하나에만 국한되지 않는다는 점입니다.

최근 많은 양육자가 소셜미디어의 인플루언서들이 추천하는 수많은 영양제 목록에 노출되어 있습니다. 초유부터 마그네슘, 칼슘, 비타민 D, 비타민 C, 오메가3, 철분 등 생후 6개월 된 아이부터 챙겨 먹여야 할 목록이 끝도 없이 나열됩니다. 이러한 정보의 홍수 속에서 부모들은 우리 아이만 무언가를 놓치고 있는 것은 아닌가 하는 극심한 불안감에 휩싸입니다. 정재훈 약사는 이러한 현상을 두고 양육자의 불안함을 먹고 성장한다는 점에서 한국의 사교육 시장과 매우 닮아 있다고 꼬집습니다.

실제로 전 세계 영유아 건강기능식품 시장은 매년 가파르게 성장하고 있으며, 국내 시장 역시 수천억 원 규모로 확대되었습니다. 하지만 전문가들의 의견은 단호합니다. 잘 먹고, 잘 놀고, 잘 자는 평범하고 건강한 아이라면 굳이 인위적인 영양제를 추가로 섭취할 필요가 없다는 것입니다. 부모 세대는 지금처럼 정교한 영양제 없이도 충분히 건강하게 성장했습니다.

그럼에도 불구하고 현대의 부모들이 영양제에 집착하는 이유는 제품의 효능보다는 주변과의 비교에서 오는 불안감과 마케팅 전략에 의한 심리적 압박이 더 크게 작용하기 때문입니다. 더욱 위험한 점은 많은 소비자가 건강기능식품을 의약품보다 안전하다고 믿거나, 혹은 의약품과 유사한 효능이 있을 것이라고 착각한다는 사실입니다. 예를 들어 오메가3 성분은 전문의약품으로도 판매되고 건강기능식품으로도 출시됩니다. 두 제품의 성분은 EPA와 DHA로 동일하지만, 이를 검증하고 안내하는 방식은 하늘과 땅 차이입니다.

전문의약품의 경우 수만 명을 대상으로 한 엄격한 임상시험을 거쳐 복부 팽만감이나 구토 같은 구체적인 이상 반응을 상세히 기재해야 합니다. 반면 건강기능식품은 임상시험의 규모가 훨씬 작고 기간도 짧으며, 심지어 동물실험 결과만을 근거로 제품을 내놓는 경우도 허다합니다. 따라서 건기식의 주의사항에 적힌 특이체질인 경우 과민반응이 나타날 수 있다는 식의 모호한 문구는 안전해서가 아니라, 실제로 어떤 부작용이 있는지 충분히 검증하지 않았기 때문에 적어놓은 정보일 가능성이 큽니다. 즉, 약은 알려진 위험을 구체적으로 경고하지만, 건강기능식품은 확인되지 않은 정보가 많다는 것이 핵심입니다.

결국 아이의 건강을 위해 가장 중요한 것은 고가의 영양제 구독이 아니라 균형 잡힌 식단과 규칙적인 생활 습관이며, 영양제 섭취 전에는 반드시 전문가와 상담하여 정말로 부족한 성분이 무엇인지 파악하는 이성적인 접근이 필요합니다





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