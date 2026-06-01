어린이 철학 프로그램 '왜 안 돼?', 이지현 PD가 말하는 기획과 철학

EBS 어린이 철학 프로그램 '왜 안 돼?'의 이지현 PD와의 인터뷰를 통해 프로그램의 기획 배경, 3무 정책, 출연진 선발 방식, 그리고 어린이 철학 교육의 의미를 알아본다.

어린이 철학 프로그램 ' 왜 안 돼 ?

'의 연출을 맡은 이지현 PD는 지난 5월 27일 경기도 고양시 EBS 사옥에서 진행된 인터뷰에서 프로그램의 기획 배경과 철학을 상세히 설명했다. 이 프로그램은 매주 수요일 오후 5시에 방송되며, 초등학생 6명이 출연해 죽음, 인공지능, 정의 등 철학적 주제를 놓고 자유롭게 토론하는 형식으로 진행된다. 이 PD는 '철학이란 지혜를 사랑하는 것'이라며, '아이들도 충분히 자기만의 사유를 할 수 있다는 믿음에서 이 프로그램을 시작했다'고 밝혔다. 프로그램의 가장 큰 특징은 '3무' 정책으로, 정해진 대본이 없고 성인 진행자가 없으며 정답도 제시하지 않는다.

이 PD는 '어린이 프로그램에서 매우 혁신적인 시도였다'며 '아이들의 순수한 생각을 있는 그대로 보여주고 싶었다'고 강조했다. 출연진 선발 과정도 철저하다. 기획사 추천, 독서 토론 학원 연계, SNS에서 아이와 책을 읽고 토론한 부모님들의 후기를 찾아내는 등 150명 이상을 인터뷰했다고 한다. 이 PD는 '방송에 능숙한 아이보다는 철학적 주제에 대해 진지하게 고민해 본 아이들을 선발한다'며 '6명이 동등한 입장에서 토론하는 것이 중요하다'고 말했다.

방송 시간이 9분으로 짧은 이유에 대해 이 PD는 '시청자들에게 완결된 답을 주기보다는 화두를 던져 가정이나 학교에서 추가 토론을 유도하기 위함'이라고 설명했다. 또한 '죽음이나 AI 같은 무거운 주제도 아이들의 눈높이에 맞게 다룰 수 있다'며 '아이들이 일상에서 마주하는 질문들을 철학적 프레임으로 풀어내는 것이 목표'라고 덧붙였다. 최근 AI 편에서 한 여자아이가 '나는 그냥 살아 있어. 그래서 뭐든지 할 수 있어.

그게 내 쓸모지'라고 말한 에피소드를 소개하며 '아이들의 순수한 답변이 오히려 인간의 본질을 꿰뚫는 경우가 많다'고 전했다. 프로그램은 연말까지 방송될 예정이며, 앞으로도 아이들의 일상과 사회적 이슈를 연결한 참신한 주제를 발굴할 계획이다





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