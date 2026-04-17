양팔 잃은 몽골 이주노동자 오기나 가족, 체류 비자 문제 해결… 한국 정착 희망 쏘아 올려

산업재해로 양팔을 잃은 몽골 출신 이주노동자 오기나 씨 가족이 한국에서의 불안정한 체류 비자 문제를 해결하고 안정적인 정착의 희망을 얻게 되었다. 과거 사고로 인한 후유증과 회사 측의 배상 지연으로 고통받아왔던 이들에게, 딸의 초등학교 입학을 계기로 가족 모두의 임시 체류 비자가 발급되면서 숨통이 트였다. 비록 임시 비자이지만, 치료 과정 중 추방될지도 모른다는 불안감에서 벗어나 딸의 학업 기간 동안 한국에 머물 수 있게 된 것은 큰 위안이 되고 있다. 오기나 씨는 주변의 따뜻한 후원과 관심에 깊은 감사를 표하며, 사회적 약자에 대한 연대의 중요성을 다시 한번 강조했다.

산업재해 로 양팔을 잃은 몽골 출신 이주노동자 오기나 씨의 가족에게 새로운 희망이 찾아왔다. 불안정한 체류 자격으로 한국에서의 삶에 대한 걱정을 안고 살아왔던 오기나 씨 가족은, 비자 문제 해결의 실마리를 잡으며 안도의 한숨을 내쉬었다. 2026년 2월 10일, 한겨레21에 걸려온 오기나 씨의 전화 속 목소리에는 홀가분함이 묻어났다. “가족 모두 비자가 나온대요.” 그의 말대로, 이전에는 상상하기 어려웠던 상황이 현실로 다가온 것이다. 오기나 씨는 2019년 12월 22일, 경기 화성시에서 태양광 패널 설치 작업을 하던 중 2만 2900볼트의 고압 전류에 감전되는 끔찍한 사고를 당했다. 이 사고로 그는 중증 화상을 입었고, 결국 양팔을 절단해야만 했다. 이 안타까운 사고는 당시 회사 대표와 현장팀장이 50만원을 지불하고 한국전력에 송전 차단을 요청했다면 충분히 막을 수 있었던 인재였다.

법원은 명백히 회사의 잘못을 인정했으나, 회사는 오기나 씨에게 약속된 배상액을 지급하지 않고 6년이라는 긴 시간을 끌어왔다. 그동안 오기나 씨는 거주지인 충북 청주에서 서울로 통원 치료를 받으며 힘겨운 시간을 보내고 있었다. 비자 문제는 오기나 씨 가족이 겪어야 했던 또 다른 고충이었다. 사고 발생 이후 오기나 씨는 중증 산재 피해 노동자 등 인도적인 이유로 외국인에게 발급되는 임시 체류 비자인 G-1 비자로 한국에 머물러 왔다. 그러나 이 비자는 원칙적으로 피해 노동자 한 명당 한 명의 간병 목적 보호자만 체류를 허용하는 것이었다. 따라서 오기나 씨의 치료가 더 이상 필요 없다고 인정될 경우, 비자 만료에 대한 불안감은 날로 커져갔다. 그의 아내 어요나 씨 역시 오기나 씨의 간병과 치료를 위해 체류 자격 연장을 계속 요청해왔다. 결정적인 변화의 계기는 오기나 씨의 첫째 딸이었다. 초등학교에 입학한 큰딸의 보호자 자격으로 2025년 법무부 출입국·외국인사무소에 G-1 비자 발급을 신청한 것이었다. 그리고 마침내 2026년 2월, 오기나 씨의 가족 모두에게 큰딸의 보호자 자격으로 임시 비자가 발급되는 쾌거를 이루었다. 이는 오기나 씨의 치료 여부와 관계없이, 1년에 한 번 비자를 연장하면 딸이 학업을 마칠 때까지 가족 모두가 한국에 안정적으로 체류할 수 있게 되었음을 의미한다. 비록 여전히 임시 비자이지만, 치료 과정 중에 한국을 떠나야 할지도 모른다는 끔찍한 불안감에서 벗어날 수 있다는 점은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 희망이었다. “정말 좋았어요. 저는 1년까지 걸리는 경우가 있다고 해서 더 오래 걸릴 줄 알았어요. (신청 후 6개월 이내에 비자가 나왔다.) 출입국사무소에서도 잘 설명해주시고, (한겨레21 기사를 보고 찾아와 만났던) 우원식 국회의장실에서도 방법을 알아봐주시고, 자주 연락해 챙겨주셨어요. 생각보다 비자가 빨리 나와서 행복했죠.” 오기나 씨는 예상보다 빠른 비자 발급 소식에 기쁨을 감추지 못했다. 이 비자 발급은 오기나 씨 가족에게 또 다른 소중한 경험을 선사했다. “3월 초 몽골에 다녀왔어요. 두 딸은 태어나서 몽골에 한 번도 가본 적이 없었어요. 아내도 몽골에 간 지 10년이 넘었어요. 체류 자격이 안 되면 몽골에 갔다가 한국에 못 올까봐 못 갔어요. (몽골에 가서) 가족이 오랜만에 모였어요. 친구들도 만났어요. 정말 좋았어요.” 한국에서의 불안정한 체류 가능성 때문에 망설였던 몽골 방문이 가능해지면서, 오기나 씨 가족은 오랜만에 고향에서 따뜻한 시간을 보낼 수 있었다. 아직도 사고의 후유증으로 고통받고 있지만, 오기나 씨는 희망을 잃지 않고 있다. “손이 없어도 있는 느낌(환상통)이 아직도 있어요. 일주일에 한 번씩 서울에 가서 치료받고 있어요. 치료가 무조건 필요하니까요. 병원에서 후원해주고 있어요.” 그는 현재 서울에서 꾸준한 치료를 받고 있으며, 병원의 후원 덕분에 치료를 이어갈 수 있다고 밝혔다. 사고를 일으킨 회사에 대한 억울함은 여전하다. “네. 그런데 회사는 이름을 바꿔서 사업을 한대요. 사업자등록도 바꿨다고 해요. 변호사한테 이야기를 들었는데, 조사하기가 어렵대요. 그분들한테 무조건 그 돈을 받아야 하는데요…. 제가 아직 너무 억울하니까요.” 회사가 이름을 바꾸고 사업자 등록을 변경하는 등 법적 책임을 회피하려는 움직임에 대한 안타까움과 억울함을 토로했다. 그럼에도 불구하고, 오기나 씨는 주변의 따뜻한 관심과 도움에 깊은 감사를 표한다. “저에게 후원해준 분들이 통장에 말(송금 메시지)을 적어주셨어요. ‘미안해요’ ‘힘내세요’라고 하셨어요. 그 말이 기억에 남죠. 이분들이 저를 생각하면서 이렇게 마음을 보내주는데, 저도 ‘열심히 살아야겠다’ 그런 생각이 계속 들어요.” 익명의 후원자들이 보내준 응원의 메시지는 그에게 큰 힘이 되고 있다. 오기나 씨는 마지막으로 한겨레21 보도와 사회 각계각층의 도움에 대한 진심 어린 감사를 전했다. “(보도를 통해) 많은 분이 제가 이렇게 억울하게 사는 걸 알게 됐어요. 많은 분께 도움을 받게 됐어요. 한겨레21과 많은 분께 감사합니다.” 그의 이야기는 사회적 약자에 대한 관심과 지원의 중요성을 다시 한번 일깨워주며, 어려움 속에서도 희망을 잃지 않는 인간의 강인함을 보여준다





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