양태경, 김건모와 만남 공개…6년 만 활동 재개 응원

재즈 피아니스트 양태경이 자신의 인스타그램을 통해 가수 김건모와의 만남을 공개하고, 6년 만에 활동 재개를 알린 김건모를 응원했다. 과거 '열린 음악회'에서 김건모의 배려를 잊지 못하며, 그의 음악적 재능과 컴백을 기대한다고 밝혔다. 김건모는 1992년 데뷔 후 다수의 히트곡으로 사랑받았으나, 2019년 성폭행 의혹으로 활동을 중단했다. 이후 무혐의 처분을 받았으며, 최근 전국투어 콘서트를 통해 6년 만에 가요계 복귀를 알렸다.

재즈 피아니스트 양태경 이 자신의 인스타그램을 통해 가수 김건모 와의 만남을 공개하며, 6년 만에 활동 재개를 알린 김건모 의 근황을 전했다. 양태경 은 지난 18일 자신의 인스타그램에 김건모 의 흑백 사진과 함께 당시 만남의 일화를 상세히 묘사했다. 그는 밴드 공연 합주를 위해 연습실에 갔다가 김건모 를 우연히 마주쳤다고 밝히며, 김건모 가 다른 연습실에서 콘서트 합주를 진행하고 있었다고 설명했다. 양태경 은 김건모 와의 첫 만남에 대한 설렘과 존경심을 드러냈다. 그는 “제가 ‘안녕하세요’ 하고 90도로 인사했더니 형님이 ‘어? 태경이 삼촌?’이라며 악수를 청했다”고 회상하며, 김건모 가 자신의 유튜브 채널을 잘 보고 있다고 말해줬다고 덧붙였다. 이어서 양태경 은 10여 년 전 ‘열린 음악회’에서 김건모 를 만났던 기억을 떠올렸다. 당시 김건모 가 자신의 실수로 인해 발생한 문제를 노래로 덮어줬던 젠틀하고 쿨한 모습에 깊은 감명을 받았다고 했다.

그는 김건모를 젠틀하고 멋진 선배라고 칭찬하며, 힘든 시기를 겪었지만 이를 이겨내고 컴백하는 김건모를 응원하는 마음을 표현했다. 또한, “형님은 웃으시는 모습이 너무 멋있다”고 덧붙이며, 앞으로의 음악 활동을 통해 더 행복하고 즐거운 시간을 보내기를 바란다고 전했다. 양태경의 이러한 따뜻한 응원은 김건모의 활동 재개에 대한 대중의 관심과 기대를 더욱 높이는 계기가 될 것으로 보인다.\김건모는 1992년 데뷔 이후 ‘잠 못 드는 밤 비는 내리고’, ‘핑계’, ‘잘못된 만남’ 등 수많은 히트곡을 발표하며 대한민국 가요계의 대표적인 가수로 자리매김했다. 그는 뛰어난 음악적 재능과 함께 예능 프로그램에서도 활약하며 대중적인 인기를 누렸다. 그러나 2019년 12월, 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 측이 김건모가 2016년 8월, 서울 강남의 한 유흥주점에서 30대 여성 A씨를 성폭행했다는 의혹을 제기하면서 모든 활동을 중단하게 되었다. A씨를 대리한 고소에 따라 김건모는 서울중앙지검의 조사를 받았고, 그동안 모든 방송 활동 및 공연을 중단하며 자숙의 시간을 가졌다. 이후 검찰 조사 결과 무혐의 처분을 받으면서 의혹을 벗었지만, 오랜 시간 동안 대중의 시선으로부터 자유롭지 못했다. 이번 양태경의 언급은 김건모가 겪었던 어려움과 힘든 시간을 다시 한번 상기시키며, 그의 복귀에 대한 다양한 반응을 불러일으킬 것으로 예상된다. 김건모는 오랜 논란 끝에 6년 만인 지난달 26일 전국투어 콘서트를 통해 가요계 복귀를 공식 발표했다. 공연 제작사 아이스타미디어컴퍼니는 김건모가 오는 27일 부산을 시작으로, 10월 18일 대구, 12월 20일 대전, 그리고 내년 1월 서울 등 전국 주요 도시를 순회하며 팬들과 만날 예정이라고 밝혔다. 그의 컴백은 오랜 시간 그를 기다려온 팬들에게는 반가운 소식이며, 동시에 대중의 따가운 시선 속에서 그가 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다. 그의 콘서트는 음악적 재능을 다시 한번 선보이는 기회가 될 뿐만 아니라, 그가 겪었던 시간들을 극복하고 다시 일어선 모습을 보여주는 무대가 될 것으로 기대된다.\김건모의 컴백 소식은 그를 오랫동안 지지해온 팬들에게는 희소식이지만, 그를 둘러싼 과거 논란은 여전히 대중의 관심사로 남아있다. 이번 양태경의 언급은 이러한 복잡한 상황 속에서 김건모를 향한 응원의 메시지를 전달하며, 긍정적인 분위기를 조성하는 데 기여할 것으로 보인다. 양태경은 김건모의 음악적 재능을 높이 평가하며, 그가 무대에서 멋진 모습을 보여줄 것이라고 확신했다. 이러한 응원은 김건모가 겪었던 어려움을 잊고 다시 음악 활동에 전념할 수 있도록 용기를 북돋아주는 역할을 할 것이다. 김건모는 오랜 시간 동안 대중의 기억 속에 자리 잡은 만큼, 그의 컴백은 단순히 한 가수의 복귀를 넘어 사회적으로도 다양한 의미를 지닌다. 그의 음악은 많은 사람들에게 위로와 감동을 선사했고, 그의 예능 활동은 대중에게 즐거움을 안겨주었다. 따라서 그의 컴백은 과거의 논란을 넘어 긍정적인 에너지와 음악적 감동을 전달하는 기회가 될 수 있다. 김건모의 전국 투어 콘서트는 그의 음악을 기다려온 팬들에게는 특별한 선물이 될 것이며, 그가 앞으로 어떤 음악으로 대중에게 다가갈지 기대감을 높인다. 이번 컴백을 통해 김건모는 자신의 음악적 역량을 다시 한번 증명하고, 팬들에게 잊지 못할 감동을 선사할 수 있을 것이다. 양태경의 응원처럼, 많은 사람들이 김건모의 새로운 시작을 지지하고 응원하며 그의 음악 활동을 응원할 것이다





