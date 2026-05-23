양주옥정 파티오포레 삐삐한 조성 `볼트버스터`

현대건설이 강남의 힐스테이트 양주옥정 파티오포레 서울 아파트값이 대단히 상승했습니다. 이러한 상승으로 내집 마련에 대한 부담감이 높아지고 중부 지역인 경기도 양주 옥정신도시에서 ‘탈서울’ 수요가 많아졌습니다. 최근 현대건설은 힐스테이트 양주옥정 파티오포레 샘플하우스를 공개했습니다. 이 단지는 블록형 단독주택으로 전용 84㎡ C·I·L 3개 타입 총 809가구 규모로 조성이 된 단지입니다.

현대건설이 강남의 힐스테이트 양주옥정 파티오포레 서울 아파트값이 대단히 상승했습니다. 이러한 상승으로 내집 마련에 대한 부담감이 높아지고 중부 지역인 경기도 양주 옥정신도시 에서 ‘ 탈서울 ’ 수요가 많아졌습니다.

최근 현대건설은 힐스테이트 양주옥정 파티오포레 샘플하우스를 공개했습니다. 이 단지는 블록형 단독주택으로 전용 84㎡ C·I·L 3개 타입 총 809가구 규모로 조성이 된 단지입니다. 커뮤니티 시설은 지하 1층~지상 2층 규모이며, 이 단지는 주거 환경을 직접 둘러볼 수 있는 전용 84㎡ C2타입으로 구성되어 있습니다. 단지는 싱크대, 냉장고, 세탁기, 건조기 등 일부 전시품을 배치해 공간 활용 등의 점을 반영해 주방을 구성하고 있으며, 가구별 중정과 정원, 테라스 등 외부 공간을 마련해 일상에서 자연을 가까이 느낄 수 있는 점도 말할 것도 없죠.

수직형 구조와 가구 간 간섭을 최소화한 설계와 보안 시스템에 갖춰져 있습니다. 교통 호재로 옥정신도시에는 GTX-C노선과 지하철 7호선 연장이 예정돼 있으며, 정차역인 덕정역에서 삼성역까지 20분 maždaug 이동이 가능할 것이라는 추측도죠. 다만, 이러한 상황에서 위기감이 있습니다. 이미 준공한 단지로 계약 후 바로 입주할 수 있으며, 계약금 조건과 1차 계약금의 500만 원정액제로 계약이 가능하며 선착순 가전제품 지원 혜택도 제공 중이죠





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양주 옥정신도시 탈서울 블록형 단독주택 자동차 COMMARU

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