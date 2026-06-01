양솽쯔, '1938 타이완 여행기'로 인터내셔널 부커상 수상...대만 정체성과 문학적 탐구

대만 작가 양솽쯔가 '1938 타이완 여행기'로 2026년 인터내셔널 부커상을 수상한 후 서울에서 기자간담회를 열어 작품의 의미와 대만의 정체성, 문학의 역할에 대해 이야기했다.

2026 인터내셔널 부커상 을 수상한 대만 작가 양솽쯔 가 서울에서 열린 기자간담회에서 수상 소감과 작품의 배경, 그리고 대만의 정체성에 대해 이야기했다.

'1938 타이완 여행기'는 일제시대 대만을 배경으로 일본 여성 작가 아오야마 치즈코와 대만인 통역사 왕첸허가 함께 대만을 여행하며 음식 문화를 체험하는 내용으로, 식민주의, 젠더, 정체성, 언어와 문화적 경계를 넘나들며 식민 지배자와 피지배자 사이의 우정 가능성을 탐구한다. 양솽쯔는 국제정세 속에서 대만이 많은 압력을 받는 상황에서 문학적 방법을 통해 대만의 다양한 면모를 세계에 알리고 싶었다고 밝혔다.

그는 대만의 계엄시대가 일본의 식민 지배와 별다를 게 없었으며, 1996년까지 직접 선거로 총통을 선출하지 못했다고 지적하며, 일제시대 대만을 탐구하는 것은 곧 대만의 정체성을 탐색하는 일이라고 설명했다. 또한, 이 작품을 통해 현대 대만 사람들에게 과거 식민지 시대를 진정으로 마주치지 못했다는 메시지를 전달하고 싶었다고 말했다. 그는 한강 작가의 노벨상 수상처럼 세계가 역사적 폭력과 상처, 사회 주변부의 목소리에 주목하고 있다고 평가했다. 양솽쯔는 여성 동성애자로서 여성의 눈으로 풀어낸 이야기가 부족했던 점을 고려해, 젊은 여성들에게 그런 이야기를 들려주고 싶었다고 설명했다.

문학이 가진 힘은 빠르지 않지만, 끊임없는 대화와 공감대 형성을 통해 사회 변화에 기여할 수 있다고 믿는다고 강조했다. 올해는 현대를 배경으로 미식과 여성을 다룬 작품을 마무리하고, 이후 세 번째 역사소설을 집필할 계획이다





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양솽쯔, 부커상 수상 소감으로 대만의 역사와 정체성 강조2026년 부커상 국제 부문 수상자 대만 작가 양솽쯔가 방한 기자간담회에서 수상 소감을 밝혔다. 양솽쯔는 대만의 역사적 폭력과 상처, 여성적 의제와 사회적 소수자의 목소리를 다룬 작품 '1938 타이완 여행기'로 수상했으며, 대만의 정체성과 식민 시대의 영향에 대해 이야기했다. 그는 대만을 위해 이 상을 탔다며 문학을 통해 대만을 세계에 알리고 싶었다고 전했다. 또한 해바라기 운동 등 대만의 정치적 상황과 작가로서의 사명을 언급하며, 문학의 역할은 대화를 지속하는 것이라고 강조했다.

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