양상국, 알고리즘과 진심으로 예능계 재정복…'김해 왕세자'의 제2의 전성기

개그맨 양상국이 MBC '쩐의 전쟁' 출연 이후 알고리즘과 진심으로 예능계에서 제2의 전성기를 누리고 있다. 경상도 사투리와 인간적인 면모로 시청자들을 사로잡으며 대세 예능인으로 부상한 그의 행보를 분석한다.

2026년 4월 현재, 예능계에서 가장 주목받는 인물로 양상국 의 이름이 가장 먼저 거론된다. 지난 2월 28일 MBC '촌놈들의 전쟁시대 : 쩐의 전쟁 '(이하 ' 쩐의 전쟁 ')에 첫 출연한 이후, 개그맨 양상국 은 지방에서 상경한 '시골쥐' 콘셉트로 단숨에 시청자들의 마음을 사로잡았다.

이후 부정기적으로 출연하며 유재석, 하하, 주우재, 허경환 등 고정 멤버들과 치열한 '밥값 내기' 눈치 싸움을 펼치며 토요일 저녁 신선한 웃음을 선사하고 있다. 이러한 활약으로 인해 그는 유튜브 및 SNS 알고리즘까지 장악하며 '대세 예능인'으로 부상했다. 네티즌들은 '지금은 양상국 시대! 물 들어왔다.

힘차게 노 저어라'는 댓글로 그의 인기를 증명하고 있다.

'쩐의 전쟁' 시리즈는 양상국의 인기에 불을 지핀 결정적 계기가 되었다. 영화 '쩐의 전쟁'을 패러디한 상황극 설정에서 출연자들은 대본 없이 애드리브로 다채로운 개그 연기를 선보이며 시청자들을 사로잡았다. 양상국의 경상도 사투리 연기는 과거 KBS 시절의 장기를 재현하며 예측 불허의 웃음을 선사했다. 유재석을 향한 거침없는 호통과 고정 멤버들과의 찰떡 호흡으로 프로그램에 활력을 불어넣었다.

영국 국왕 찰스 3세의 젊은 시절과 닮았다는 이유로 얻게 된 '김해 왕세자'라는 별명은 그의 인기에 날개를 달아주었다. 알고리즘의 영향으로 양상국은 TV와 웹 예능을 넘나드는 섭외 1순위 게스트로 각광받고 있다. 하하와 김승혜의 유튜브 채널, 웹 예능 '놀뭐' 등을 비롯한 다양한 프로그램에서 그의 출연분은 수만 조회수를 기록하며 강력한 파급력을 입증하고 있다. 과거 방송 출연분까지 재주목받는 기현상도 벌어지고 있다.

지난해 3월 JTBC 출연분과 10여 년 전 KBS 시절 편집 영상까지 역주행 인기를 얻고 있다. 오랜 기간 공개 코미디로 쌓아온 내공은 지상파 TV 예능과 웹 예능 사이에서 절묘한 교집합을 이뤄내고 있다.

'안 보고 싶어도 영상이 계속 떠서 연락했다'는 동료들의 반응에 그는 '대한민국이 키우지 못한 양상국을 구글(알고리즘)이 밀어주고 있다'고 너스레를 떨기도 하지만, 이는 대중이 원하는 바를 충족시켜 준 결과이다. 시청자들은 양상국에게 단순한 웃음 이상의 호감을 느끼고 있다. 최근 방송에서 그는 동기들과 대화를 나누며 세상을 떠난 동료 박지선에 대한 이야기를 꺼내며 깊은 울림을 남겼다. 박지선을 자주 언급하는 이유에 대해 '시간이 흘러 박지선이 잊히는 것이 싫고, 항상 동기들의 마음 속에 남아있기를 바라기 때문에 일부러라도 이야기한다'는 고백은 그의 따뜻한 정을 보여주는 장면이었다.

양상국은 출연하는 프로그램마다 웃음과 진심을 모두 선사한다. 알고리즘 친화적인 콘텐츠의 선택을 받아 사투리라는 자신의 강점을 재해석한 코미디 연기로 재주목받았고, 인간적 서사가 더해져 대중들의 호감을 얻었다. 빠르게 소비되는 시대 속에서 양상국의 인기가 쉽게 시들지 않을 것이라는 기대감은 그의 진정성 있는 태도에서 비롯된다. 웃음을 주는 개그맨으로 시작해 대중과 함께 호흡하고 진심을 나누는 그의 전성기는 이제 본 궤도에 올랐다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

양상국 쩐의 전쟁 경상도 사투리 대세 예능인 알고리즘

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“‘형수 욕설’ 외면하고 ‘XX’만 반복...MBC 정상화 시급하다[MBC 오정환이 고발한다]”에 대한 MBC 입장문이 기고문에는 MBC가 언론노조 소속이 아닌 경력 기자들에게 부당한 전보발령을 했고, 파업 불참 기자 88명을 방송에서 몰아냈으며, 19명을 부당하게 해고했고, 노동위원회에서 회사를 상대로 이기고 온 사람을 다시 해고하기도 했다는 내용도 실렸습니다. 위 내용 중 임신한 여성 기자의 경우 임신사실을 알리기 전에 교육 발령을 받았으며 기존 소속을 유지한 것이어서 전보 발령을 요청하거나 거부되지 않았습니다. 채널A 검언유착 보도의 경우 법원은 관련 사건에서 해당 채널A 기자에게 무죄를 선고하였지만, ‘검찰의 수사가 과도하게 이루어질 것’이라는 취지의 서신을 보내는 행위는 취재 윤리를 위반한 것으로 볼 소지가 충분하다는 판단을 제시하였습니다.

Read more »

Ȳ��, MBC �� ��� ������� ȸĮ �׷� ��ǡ� ��ޡ���?KBS ���� ����� Ȳ�� ����ɽ� �ùλ�ȸ������ MBC�� �ܳ��� ������� ȸĮ �׷� ��ǡ��� ����� ����� Ŀ���� �ִ�.14�� MBC ������ ...

Read more »

MBC ������ ¡�衦� ���������� ��MBC ���̱⡯ �������ΰ������Ҿ���ִ��� ���Ź�۽�������ȸ(������)�� MBC ������ ��¡�迡 ���� ���������� MBC ���̱⸦ ���� ���� ����ȸ�ΰ������ �����ߴ�. ���ִ� ...

Read more »

������ ��ȸ�� �ʹ� ���ɻ翴������MBC���� ������ �� �ϴ��������� ����� ���� 2�ֳ� ����ȸ�߿��� ���ǿ� �������� ������ �ϴ� MBC���� ���� ���� ��ȸ�� �־����� �ʹ��� ���ɻ翴���� �ᱹ MBC���� ��...

Read more »

최승호 PD 쫓아낸 간부도 방문진 이사 복귀, '방송장악 정점'[언론장악카르텔 추적⑦] MBC 출신 윤길용·이우용 이사, MBC 사장 교체 공언하기도

Read more »

MBC 경영진 교체 스텝 꼬인 대통령실…방문진 새 이사 임명 효력정지 판결법원 결정으로 MBC 경영진을 교체하려던 대통령실 계획에 제동이 걸렸다. 대통령실은 이진숙 방송통신위원장이 MBC 대주주인 방송문화진흥회(방문진) 이사진을 임명함으로써 MBC...

Read more »